STOMP uno spettacolo imperdibile al Teatro Bellini di Napoli

Un particolarissimo evento spettacolo in scena da oltre 25 anni a Broadway e in tutto il mondo sarà al Teatro Bellini di Napoli. Tanti straordinari ballerini-percussionisti-attori-acrobati ed uno spettacolo particolarissimo anche la notte di Capodanno

STOMP è uno straordinario spettacolo-evento che si terrà dal 26 Dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 al Teatro Bellini di Napoli con una data speciale anche nella notte di Capodanno con inizio alle ore 22.00.

STOMP di Luke Cresswell e Steve McNicholas è un particolare spettacolo che porta sulle scene tanti straordinari ballerini-percussionisti-attori-acrobati che usano dei semplici oggetti della vita quotidiana per dare realizzare un “delirio” artistico di ironia travolgente

Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo

Con scope che si trasformano in strumenti, i battiti di mani in una conversazione e i bidoni della spazzatura in percussioni, questi straordinari artisti creano un ritmo contagioso che entusiasma e travolge gli spettatori.

STOMP in 25 anni di attività è stato rappresentato anche nei più importanti festival e teatri di oltre 40 paesi del mondo portando in tutto il mondo la sua personale idea delle sonorità della civiltà urbana contemporanea.

Uno show realmente esplosivo di Luke Cresswell e Steve McNicholas che si ripete da ben 25 anni a Broadway e che sarà per tutto il periodo natalizio anche a Napoli al Teatro Bellini.

Ci sarà anche uno spettacolo speciale martedì 31 dicembre 2019 con inizio alle ore 22:00

STOMP al Teatro Bellini: prezzi, orari e date