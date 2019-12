Saldi invernali 2020: quando iniziano a Napoli e in Campania

Un appuntamento sempre molto atteso da tutti siano saldi invernali o saldi estivi. Ed anche per questi saldi invernali 2020 ci saranno delle date di inizio e di fine un po diverse in tutte le regioni d’Italia.

Arriva l’atteso appuntamento con i saldi invernali 2020 che partiranno, un pò dovunque, nel corso della prima settimana di gennaio.

Una data attesa ed imperdibile che in genere partiva dopo l’Epifania, ma da qualche anno i tempi si sono anticipati in modo che per la Befana si possono fare acquisti a prezzi scontati.

Infatti in tutta la Campania i saldi, ovvero le vendite di fine stagione invernali, partiranno da sabato 4 gennaio 2020 e dureranno fino al 3 marzo 2020 (compreso). In Campania dunque Befana con i saldi ma ricordate che dev’essere indicato il prezzo vecchio e quello nuovo.

Le date in Campania sono state decise dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania e riguardano il calendario dei saldi per le vendite di fine stagione invernale ed estiva per il 2020 e sono valide su tutto il territorio regionale.

Nello stesso comunicato sono state già fissate le vendite di fine stagione estive che avranno inizio il giorno 4 luglio 2020 e dureranno fino al 1° settembre 2020 (compreso).

Maggiori informazioni – Saldi in Campania