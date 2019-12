Musei aperti l’ultimo giorno dell’anno ed a Capodanno 2020 a Napoli

Anche nel giorno di Capodanno 2020 ci saranno alcuni musei aperti a Napoli da poter visitare ma con orari ridotti o serali mentre altri saranno chiusi. Di seguito gli orari e le aperture anche per il 31 dicembre 2019

Anche in occasione del Capodanno 2020 alcuni musei di Napoli resteranno aperti con orari speciali pronti ad accogliere e far scoprire i tesori custoditi ai cittadini napoletani e turisti accorsi in città per le festività natalizie. Un’iniziativa importante grazie alla quale il record di visitatori che Napoli ha registrato per l’ultimo dell’anno avrà ancora più scelta di intrattenimento.

Inoltre, i musei aperti rappresentano una scelta valida a chi è ancora indeciso su come trascorrere il Capodanno a Napoli. Insomma, davvero un’ottima notizia per napoletani e non.

A partecipare a questa iniziativa ci saranno i principali musei di Napoli che osserveranno orari e aperture differenti a Napoli per l’ultimo giorno dell’anno e a Capodanno. Attenzione però, il primo giorno del 2020 Capodimonte sarà chiuso mentre il MANN, il Museo Nazionale, sarà aperto.

Museo di Capodimonte – Il museo il 31 dicembre sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 14.00 e l’ultimo ingresso consentito è alle ore 13.00 mentre è chiuso il 1 gennaio 2020.

il museo resterà hiuso il 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2020 Palazzo Zevalloss – aperto il 31 dicembre 2019 dalle 10:00 alle 15:00 e il 1 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 20:00

