Capodanno 2020 a Pozzuoli: Concerti di Edoardo Bennato e Rocco Hunt

Notte di musica a Pozzuoli per il Capodanno 2020 con Edoardo Bennato e Rocco Hunt ma ci sarà anche la brava Rosalia Porcaro con un suo divertentissimo show

Grande notte in piazza a Capodanno a Pozzuoli con Edoardo Bennato e Rocco Hunt protagonisti del grande concerto dell’ultimo giorno dell’anno che si terrà a piazza della Repubblica.

Ma oltre alla bella musica del cantautore napoletano e del rapper salernitano ci sarà anche lo show della bravissima cabarettista Rosalia Porcaro, che trascinerà tutto il pubblico con le sue divertenti storie e battute.

Una grande festa che inizierà alle ore 23:00 con la musica di un dj che, assieme al presentatore Mino Monelli condurrà i presenti al grande brindisi di mezzanotte e allo spettacolo dei tre bravi artisti.

Tanti parcheggi a disposizione dei partecipanti

Per la grande serata di Capodanno il Comune di Pozzuoli ha disposto l’apertura con orario continuato dei soliti parcheggi, compreso il Multipiano di via San Francesco ai Gerolomini sarà in funzione ininterrottamente fino alle ore 24:00 del primo giorno dell’anno compreso.

In più sarà attivata una ampia area di sosta vigilata nel Complesso Olivetti con un servizio di sei navette che collegheranno il parcheggio con il centro storico (altezza Tempio di Serapide) dalle ore 22:30 del 31 dicembre alle ore 6:00 del primo gennaio.

Altri aree di sosta saranno disponibili presso il parcheggio ex Sofer di via Fasano, presso quello del Mercato Ittico e del Molo Caligoliano.

Maggiori informazioni Comune di Pozzuoli

Foto facebook Comune di Pozzuoli