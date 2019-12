Napoli Christmas Concert 2019 nelle Catacombe di San Gennaro

© Marco Criscuolo

Direttamente dagli USA due appuntamenti imperdibili con la musica gospel in piena atmosfera natalizia nella straordinaria Basilica di San Gennaro extra moenia nelle Catacombe di San Gennaro

Domenica 22 dicembre 2019 nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli, ed in particolare nella Basilica di San Gennaro extra moenia arriva il grande Napoli Christmas Concert 2019.

Alle ore 18 e alle 21 direttamente dagli USA si terranno due appuntamenti imperdibili con la musica gospel in piena atmosfera natalizia. La formazione made in USA “Darnell Moore and The Gospel Chorale”, saranno in concerto nella Basilica di San Gennaro extra moenia per il consueto appuntamento natalizio delle Catacombe di San Gennaro.

Due nuovi appuntamenti dopo il successo degli anni scorsi

Due imperdibili concerti che si terranno a Napoli dopo l’enorme successo degli appuntamenti degli ultimi anni e che portano a Napoli l’originale Gospel Americano, direttamente nelle Catacombe di Napoli.

Il gruppo Darnell Moore and The Gospel Chorale, composto da sette musicisti di grande valore, ci trasporterà subito nella bella ed emozionante atmosfera natalizia che solo il gospel riesce a regalare. La formazione americana ci proporrà brani dalla straordinaria potenza vocale e spirituale che parlano di speranza e fede, emozionanti, riflessivi e dall’energia contagiosa.

Ben due appuntamenti Domenica 22 dicembre 2019 con un primo live pomeridiano alle 18 ed uno serale alle 21, per festeggiare insieme il Natale al ritmo della bella e originale musica Gospel. Nel concerto delle ore 18 ci sarà, inoltre, la straordinaria opportunità di visitare il complesso delle Catacombe di San Gennaro, accompagnati da una guida esperta.

Darnell Moore & The Gospel Chorale è compost da Darnell Moore direttore, Makayla Leach soprano, Kayla Jone soprano, Jalissa Williams alto, Lynique Webster alto, Jermaine Holland tenore e Ignatius Perry alle tastiere.

Darnell Moore & The Gospel Chorale: prezzi, orari e date