Living Dinosaurs: di notte alla Mostra D’Oltremare tra suggestivi effetti di luce

La grande mostra sui Dinosauri che si tiene da arriverà a Napoli alla Mostra d’Oltremare ammirare in incontri ravvicinati i giganti della terra vissuti milioni di anni fa. Per la prima volta a Napoli la mostra più grande d’Europa sui dinosauri

Aprirà fino alle ore 22:00 la mostra Living Dinosaurs nella Mostra D’Oltremare di Napoli con suggestivi effetti di luce per tornare indietro nel tempo a circa 200 milioni di anni fa.

Vedremo di notte nel grande parco della Mostra d’Oltremare di Napoli, tra suggestivi effetti di luce, i grandi dinosauri con perfette ricostruzioni di animali estinti che respirano e si muovono, grandi calchi creati da esperti nei minimi dettagli che ci faranno tornare tra i dominatori della terra di milioni di anni fa. La mostra rimarrà fino al 31 agosto 2021.

Una straordinaria esposizione arricchita da display e pannelli informativi che raccontano, in maniera semplice e comprensibile, la grande storia della terra e di questi grandi animali di milioni di anni fa e che sarà ancora più suggestiva di notte tra particolari effetti di lice.

Un allestimento suggestivo nel fresco della sera

Il nuovo allestimento con le luci della sera crea tanti coinvolgenti effetti luminosi, ed è visitabile fino alle ore 22.00. Gli effetti rendono ancora più fantastica l’escursione nel verde tra il Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson alla scoperta dei grandi dinosauri.

Illuminati da speciali effetti saremo faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus con un’occasione unica per scoprire tutti i segreti dei giganti del passato.

Una mostra speciale organizzata da Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli. Per accedere all’evento l’ingresso è da Viale Kennedy e Via Marconi.

Living Dinosaurs anche di sera: prezzi, orari e date

Quando: dal 22 maggio al 31 agosto 2021

dal 22 maggio al 31 agosto 2021 Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20 orario continuo

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20 orario continuo Dove: Mostra d’Oltremare, nell’area del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson Napoli

Mostra d’Oltremare, nell’area del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson Napoli Prezzo biglietto: € 9 per gli adulti e € 6 per i bambini al di sotto dei 12 anni. I biglietti disponibili anche su TicketOne

€ 9 per gli adulti e € 6 per i bambini al di sotto dei 12 anni. Contatti e informazioni: Living Dinosaurs: 081 248 2200, 339 319 4813.

