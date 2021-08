Cinema all’aperto sotto le stelle del Vomero: il programma di Agosto 2021

@phoebezzf

Continua anche ad agosto la rassegna di cinema all’aperto nel centro del Vomero, nel grande chiostro dei Salesiani vicino piazza Vanvitelli. Ben 460 posti a sedere distanziati e la possibilità di parcheggiare a pochi passi

Continua per tutto agosto 2021, e fino al 3 settembre, la rassegna di cinema all’aperto al Vomero, inserita nella programmazione estiva di Agorà Scarlatti. Le proiezioni si svolgeranno nelle immediate vicinanze di Piazza Vanvitelli nell’ampio chiostro della struttura dell’Istituto Salesiano Don Bosco del Vomero in Via Scarlatti.

Un grande spazio all’aperto nel centro del Vomero con ben 460 posti a sedere sistemati in sicurezza nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 ed oltre alla rassegna di cinema si terranno anche degli spettacoli teatrali e dei concerti dal vivo.

Programma di Agosto della rassegna cinematografica 2021 al Vomero

2 Agosto – Conjuring. Per ordine del diavolo.

3 Agosto – Un altro giro

4 Agosto – Maledetta Primavera

7 Agosto – Tom & Jerry

9 Agosto – School of mafia

10 Agosto- Le sorelle Macaluso

11 Agosto – I Predatori

12 Agosto – La vita che verrà

14 Agosto – 100% lupo

15 Agosto – Croods 2. Una nuova era

16 Agosto – Una donna promettente

17 Agosto – Per Lucio

18 Agosto – La felicità degli altri

19 Agosto – Happy Together

20 Agosto – Benvenuti in casa Esposito

21 Agosto – Un divano a Tunisi

23 Agosto – Blackwidow

25 Agosto – Old

27 Agosto – Rifkin’s Festival

28 Agosto – In the mood for love

30 Agosto – Fino all’ultimo indizio

31 Agosto – Lasciami andare

1 Settembre – Nomadland

2 Settembre – Occhi blu

3 Settembre – Madre

Agorà Scarlatti al Vomero: maggiori informazioni

Quando: dal 2 agosto al 3 settembre 2021

dal 2 agosto al 3 settembre 2021 Dove: via Morghen 28/30 Agorà Scarlatti

via Morghen 28/30 Agorà Scarlatti Prezzi: 5,00€ acquistabili sul sito web o botteghino in Via Scarlatti 19, Napoli

5,00€ acquistabili sul sito web o botteghino in Via Scarlatti 19, Napoli Come arrivare: Metro linea 1 di Piazza Vanvitelli e /o funicolare Centrale, di Chiaia o Montesanto.

Metro linea 1 di Piazza Vanvitelli e /o funicolare Centrale, di Chiaia o Montesanto. Maggiori informazioni: 3347209715

