Sagre in Campania dal 6 al 9 agosto 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

Photo by Krzysztof Kowalik on Unsplash

Da giovedì 6 a domenica 9 agosto 2026, le sagre e feste in Campania: in Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Irpinia, Alto Casertano e Cilento

Un fine settimana con sagre in Campania dal 6 al 9 agosto 2026. Nei borghi e nelle località della regione sono in programma sagre e feste gastronomiche, musica, spettacoli e serate dove si potranno assaggiare alcune delle specialità della cucina campana.

Tra gli appuntamenti ci sono Caciocavallo Impiccato e del Pittulone a Serino, la notte delle Lampare e a tutto Tonno a Cetara, la Festa della Cipolla di Vatolla, lo Bistecca di maiale nero casertano a Liberi e altre.

Le sagre in Campania dal 6 al 9 agosto 2026

Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone a Serino

La Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone torna a Serino per un weekend da venerdì 7 a domenica 9 agosto 2026 nella frazione San Sossio, nel piazzale adiacente alla chiesa. Protagonisti del menu saranno il caciocavallo impiccato e il pittulone. L’evento prevede anche stand dedicati senza glutine e senza lattosio, così da rendere la festa accessibile a più visitatori. Sagra del Caciocavallo Impiccato

Festa del Bocconcino di Bufala Campana nella Piana del Sele

La Festa del Bocconcino di Bufala Campana si svolgerà da venerdì 7 a lunedì 10 agosto vicino ad Eboli, a Borgo Carillia di Altavilla Silentina. La sagra sarà dedicata al bocconcino di bufala, tipico della tradizione lattiero-casearia della Piana del Sele, accompagnato da piatti tipici, degustazioni, stand gastronomici e momenti di intrattenimento pensati per visitatori di tutte le età. Festa del Bocconcino di Bufala Campana Altavilla Silentina

76ª Sagra del Mare di Procida 2026

Torna la 76ª Sagra del Mare di Procida dal 27 luglio al 6 agosto 2026. Per 11 giorni l’isola si trasformerà in un palcoscenico con eventi dedicati alla tradizione marinara, alla cultura locale, allo sport e all’intrattenimento. Tra gli appuntamenti figurano l’elezione della Graziella 2026, il concerto de Le Vibrazioni e lo spettacolo pirotecnico. Sagra del Mare di Procida,

La Notte delle Lampare

Dal 5 all’8 agosto 2026 il borgo di Cetara, in Costiera Amalfitana, ospita Cetara Experience 2026. Quattro giornate ricche di appuntamenti dedicate sia ai visitatori sia agli appassionati della cucina di mare. Durante la manifestazione il centro storico sarà animato da eventi culturali, spettacoli, musica e iniziative dedicate alle tradizioni locali. Cetara Experience 2026

Festa della Cipolla di Vatolla 2026

Anche sabato 8 e domenica 9 agosto 2026 torna nel borgo antico di Vatolla, frazione di Perdifumo in provincia di Salerno, l’undicesima edizione della Festa della Cipolla di Vatolla. Negli stand gastronomici sarà possibile assaggiarla attraverso numerose preparazioni, tra cui frittelle, parmigiana, polpette, pasta, pizza e bruschette. Le serate inizieranno alle ore 20:00 e comprenderanno incontri culturali, presentazioni, musica popolare, artisti di strada, danze e laboratori per bambini. Dopo il weekend di sabato 8 e domenica 9 agosto ci sarà una serata conclusiva prevista per sabato 22 agosto 2026. Festa della Cipolla di Vatolla 2026.

La Bistecca di maiale nero casertano alle Sagre di Liberi

Sabato 8 e domenica 9 agosto 2026 prosegue a Liberi, in provincia di Caserta, il lungo calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica organizzata durante quasi tutti i fine settimana estivi. Il weekend di agosto sarà dedicato alla Bistecca di maiale nero casertano. calendario completo delle Sagre di Liberi 2026.

Altri eventi del weekend in Campania

Nel fine settimana sono in programma anche concerti, spettacoli, cinema all’aperto e rassegne estive. Per organizzare le giornate è possibile consultare la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli oppure la sezione che raccoglie tutte le sagre e feste in Campania.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La copia e la riproduzione, anche parziale, devono essere autorizzate.