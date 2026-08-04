Pomigliano Teatro Festival 2026: teatro, musica e cultura dal 5 agosto al 13 settembre

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La 2° edizione del Pomigliano Teatro Festival torna in scena i “Mondi Possibili”: spettacoli gratuiti, laboratori e protagonisti del teatro italiano

Dal 5 agosto al 13 settembre 2026 ricomincia il Pomigliano Teatro Festival. La seconda edizione, intitolata “I Mondi Possibili”, propone un calendario di spettacoli teatrali, letture sceniche, documentari, workshop e appuntamenti dedicati all’impegno civile.

Il festival è ideato e diretto da Felice Panico, ed è promosso con il sostegno del Comune di Pomigliano d’Arco e il patrocinio morale della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il programma del Pomigliano Teatro Festival 2026

Spettacoli

5 agosto 2026 – ore 21 – S-Enz con Giovanni Ludeno – Omaggio teatrale a Enzo Moscato con musiche dal vivo di Paolo Polcari. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)

con Omaggio teatrale a Enzo Moscato con musiche dal vivo di Paolo Polcari. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio) 7 agosto 2026 – ore 21 – Rainbow – Memorie da una storia vera – Con Francesco Rivieccio, spettacolo dedicato ai temi dell’identità, dell’inclusione e dei diritti civili. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)

Con Francesco Rivieccio, spettacolo dedicato ai temi dell’identità, dell’inclusione e dei diritti civili. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio) 26 agosto 2026 – ore 21 – Iaia Forte interpreta Tony Pagoda, il celebre personaggio nato dalla penna di Paolo Sorrentino. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)

interpreta Tony Pagoda, il celebre personaggio nato dalla penna di Paolo Sorrentino. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio) 28 agosto 2026 – ore 21 – La moglie perfetta Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta, una commedia che riflette sugli stereotipi di genere. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)

Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta, una commedia che riflette sugli stereotipi di genere. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio) 4 settembre 2026 – ore 21 – Cartavelina, di e con Gaetano Coccia, spettacolo sulla figura del calciatore Matthias Sindelar e sul valore della libertà. Cortile di Palazzo Orologio (Corso Vittorio Eman. 307)

Eventi vari

1 settembre 2026 – ore 20,30 – Proiezione del docufilm Stringimi forte – Il Teatro Giovane , diretto da Felice Panico e Alessandro Pezza. Aula Consiliare (P. Municipio)

Proiezione del docufilm , diretto da Felice Panico e Alessandro Pezza. Aula Consiliare (P. Municipio) 2 settembre 2026 – ore 19 – Lettere a Sud , lettura scenica con Angela Rosa D’Auria dedicata alla letteratura del territorio. (Giardino del Centro culturale Giorgio La Pira)

, lettura scenica con Angela Rosa D’Auria dedicata alla letteratura del territorio. (Giardino del Centro culturale Giorgio La Pira) 5 e 6 settembre 2026 – ore 18 – InterAzioni, nuova sezione del festival con compagnie teatrali, scuole di recitazione e laboratori degli istituti superiori del territorio. Cortile di Palazzo Orologio (Corso Vittorio Eman. 307)

WorkShop

7 settembre 2026 – ore 10-13 e 14-18 – Workshop Il corpo veicolare , condotto da Valeria Impagliazzo e rivolto ad attori dai 18 ai 40 anni. Sala delle Capriate (via Roma 281)

Workshop , condotto da Valeria Impagliazzo e rivolto ad attori dai 18 ai 40 anni. Sala delle Capriate (via Roma 281) 13 settembre 2026 – ore 10-13 e 14-18 – Laboratorio per bambini Il museo delle creature invisibili, a cura di Barbara Veloce. Sala delle Capriate (via Roma 281)

I luoghi della città di Pomigliano d’Arco:

Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)

Sala delle Capriate

Aula Consiliare

Cortile di Palazzo Orologio

Giardino del Centro Giorgio La Pira

Pomigliano Teatro Festival 2026 – Informazioni utili

Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli e gli eventi fino a esaurimento posti. I workshop sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.

per tutti gli spettacoli e gli eventi fino a esaurimento posti. I workshop sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria. Date – Dal 5 agosto al 13 settembre 2026

Dal 5 agosto al 13 settembre 2026 Località – Pomigliano d’Arco (Napoli)

Pomigliano d’Arco (Napoli) Prenotazioni workshop pomiglianoteatrofestival@gmail.com

pomiglianoteatrofestival@gmail.com Maggiori informazioni – Pomigliano Teatro Festival 2026 – Sito ufficiale



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