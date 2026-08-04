Pomigliano Teatro Festival 2026: teatro, musica e cultura dal 5 agosto al 13 settembre

La 2° edizione del Pomigliano Teatro Festival torna in scena i “Mondi Possibili”: spettacoli gratuiti, laboratori e protagonisti del teatro italiano
Dal 5 agosto al 13 settembre 2026 ricomincia il Pomigliano Teatro Festival. La seconda edizione, intitolata “I Mondi Possibili”, propone un calendario di spettacoli teatrali, letture sceniche, documentari, workshop e appuntamenti dedicati all’impegno civile.
Il festival è ideato e diretto da Felice Panico, ed è promosso con il sostegno del Comune di Pomigliano d’Arco e il patrocinio morale della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il programma del Pomigliano Teatro Festival 2026
Spettacoli
- 5 agosto 2026 – ore 21 – S-Enz con Giovanni Ludeno – Omaggio teatrale a Enzo Moscato con musiche dal vivo di Paolo Polcari. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)
- 7 agosto 2026 – ore 21 – Rainbow – Memorie da una storia vera – Con Francesco Rivieccio, spettacolo dedicato ai temi dell’identità, dell’inclusione e dei diritti civili. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)
- 26 agosto 2026 – ore 21 – Iaia Forte interpreta Tony Pagoda, il celebre personaggio nato dalla penna di Paolo Sorrentino. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)
- 28 agosto 2026 – ore 21 – La moglie perfetta Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta, una commedia che riflette sugli stereotipi di genere. Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)
- 4 settembre 2026 – ore 21 – Cartavelina, di e con Gaetano Coccia, spettacolo sulla figura del calciatore Matthias Sindelar e sul valore della libertà. Cortile di Palazzo Orologio (Corso Vittorio Eman. 307)
Eventi vari
- 1 settembre 2026 – ore 20,30 – Proiezione del docufilm Stringimi forte – Il Teatro Giovane, diretto da Felice Panico e Alessandro Pezza. Aula Consiliare (P. Municipio)
- 2 settembre 2026 – ore 19 – Lettere a Sud, lettura scenica con Angela Rosa D’Auria dedicata alla letteratura del territorio. (Giardino del Centro culturale Giorgio La Pira)
- 5 e 6 settembre 2026 – ore 18 – InterAzioni, nuova sezione del festival con compagnie teatrali, scuole di recitazione e laboratori degli istituti superiori del territorio. Cortile di Palazzo Orologio (Corso Vittorio Eman. 307)
WorkShop
- 7 settembre 2026 – ore 10-13 e 14-18 – Workshop Il corpo veicolare, condotto da Valeria Impagliazzo e rivolto ad attori dai 18 ai 40 anni. Sala delle Capriate (via Roma 281)
- 13 settembre 2026 – ore 10-13 e 14-18 – Laboratorio per bambini Il museo delle creature invisibili, a cura di Barbara Veloce. Sala delle Capriate (via Roma 281)
I luoghi della città di Pomigliano d’Arco:
- Cortile di Palazzo Municipio (piazza Municipio)
- Sala delle Capriate
- Aula Consiliare
- Cortile di Palazzo Orologio
- Giardino del Centro Giorgio La Pira
Pomigliano Teatro Festival 2026 – Informazioni utili
- Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli e gli eventi fino a esaurimento posti. I workshop sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.
- Date – Dal 5 agosto al 13 settembre 2026
- Località – Pomigliano d’Arco (Napoli)
- Prenotazioni workshop pomiglianoteatrofestival@gmail.com
- Maggiori informazioni – Pomigliano Teatro Festival 2026 – Sito ufficiale
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