La Notte delle Lampare a Cetara: mare, sapori e tradizioni in Costiera Amalfitana

© Napoli da Vivere

La Notte delle Lampare a Cetara con spettacoli, degustazioni e tour con la storica battuta di pesca

Dal 5 all’8 agosto 2026 il borgo marinaro di Cetara, in Costiera Amalfitana, ospita Cetara Experience 2026, una manifestazione della tradizione amalfitana. Cetara Experience 2026, ispirata al tema “Il mare che ci unisce”, propone 4 giornate ricche di appuntamenti.

Il programma di Cetara Experience 2026

Durante la manifestazione nel centro storico ci saranno eventi culturali, spettacoli, musica e iniziative dedicate alle tradizioni locali. Gli appuntamenti principali sono:

Mercoledì 5 agosto 2026

IL MARE DEI BAMBINI – ore 18.00 Piazzetta Grotta “Un Guscio di Meraviglie” Il mondo custodito da Mossy e il dono della libertà. Percorso interattivo e laboratorio collettivo finale a cura della Libreria Cicciapelliccia

– ore 18.00 Piazzetta Grotta “Un Guscio di Meraviglie” Il mondo custodito da Mossy e il dono della libertà. Percorso interattivo e laboratorio collettivo finale a cura della Libreria Cicciapelliccia SFIDA DEI SAPORI – ore 20.30 Piazza S. Francesco – Gara di cucina a cura della ProRosa di Cetara, spillatura della Colatura di Alici di Cetara D.O. P. Tavola rotonda dedicata al tonno rosso, alle alici e alle tradizioni della pesca

– ore 20.30 Piazza S. Francesco – Gara di cucina a cura della ProRosa di Cetara, spillatura della Colatura di Alici di Cetara D.O. P. Tavola rotonda dedicata al tonno rosso, alle alici e alle tradizioni della pesca a seguire intrattenimento musicale con DOMENICO GIORDANO

Giovedì 6 agosto 2026

TRADIZIONI DI TERRA E DI MARE – ore 20,30.da Piazza Europa a Largo Marina – Sfilata storica rievocativa delle antiche tradizioni. Ore 21,30 Largo Marina. In Scena Lara Gallo e Giorgio Adamo con “ il mare non dimentica” a seguire videomapping e intrattenimento musicale

Venerdì 7 agosto 2026

A TUTTO TONNO: dalle ore 18 visite guidate a bordo della Tonnara Genevieve su prenotazione +39 327 786 8381 – Ore 20 Molo Madonnina – Menù degustazione a base di Tonno – Ore 21 – Largo Marina – Videomapping – Ore 22 – Largo Marina – Concerto Live “i Figli del Vesuvio”

Sabato 8 agosto 2026

LA NOTTE DELLE LAMPARE: – Ore 20 Molo Madonnina – Battuta di Pesca – Ore 20 Molo Madonnina – Menù degustazione a base di Alici – – Ore 21 – Largo Marina – Videomapping – Ore 22,30 – Largo Marina Concerto Live “di Gabriele Esposito

Il calendario completo con orari e iniziative viene aggiornato sul sito ufficiale della manifestazione.

Degustazioni: costi e biglietti

Le due serate del 7 e 8 agosto prevedono un menù degustazione al costo di €15,00. I ticket sono acquistabili in prevendita sul portale PostoRiservato.it e presso i punti vendita autorizzati.

Come raggiungere Cetara

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio di collegamento via mare con i traghetti Travelmar con corse dedicate tra Salerno e Cetara.Saranno inoltre disponibili aree parcheggio per auto e moto (fino a esaurimento dei posti)

Cetara Experience 2026- la notte delle lampare – Informazioni utili

Evento: Cetara Experience 2026

Cetara Experience 2026 Date: dal 5 all’8 agosto 2026

dal 5 all’8 agosto 2026 Luogo: Cetara (Salerno) – Costiera Amalfitana

Cetara (Salerno) – Costiera Amalfitana Sito ufficiale:Cetara Turistica

Facebook Comune di Cetara

Per il programma completo, gli orari aggiornati, i collegamenti marittimi e tutte le informazioni è consigliabile consultare il sito ufficiale dell’evento.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.