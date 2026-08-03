Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone a Serino: tre serate di gusto e musica in Irpinia

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Dal 7 al 9 agosto 2026 la frazione San Sossio di Serino, in provincia di Avellino, ospita la 5ª edizione della sagra dedicata a due specialità della tradizione locale: caciocavallo impiccato e pittulone.

La Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone torna a Serino per un weekend all’insegna dei sapori contadini, della convivialità e della musica popolare. L’appuntamento è in programma da venerdì 7 a domenica 9 agosto 2026 nella frazione San Sossio, nel piazzale adiacente alla chiesa, dove per tre serate si potranno gustare prodotti tipici irpini e piatti preparati secondo la tradizione.

Protagonisti del menu saranno l’ottimo caciocavallo impiccato, sciolto lentamente sul fuoco e servito caldo, e il pittulone, specialità locale legata alla cucina popolare del territorio. L’evento prevede anche stand dedicati a proposte senza glutine e senza lattosio, così da rendere la festa accessibile a più visitatori.

Programma della Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone 2026

Venerdì 7 agosto 2026: apertura della sagra con specialità gastronomiche, musica e intrattenimento con SciaraBall e lo show cabaret di Antonio Manganiello.

apertura della sagra con specialità gastronomiche, musica e intrattenimento con SciaraBall e lo show cabaret di Antonio Manganiello. Sabato 8 agosto 2026: seconda serata con stand gastronomici e spettacoli musicali con Bottartè Tharumbò e ’O Tsunami.

seconda serata con stand gastronomici e spettacoli musicali con Bottartè Tharumbò e ’O Tsunami. Domenica 9 agosto 2026: gran finale con il concerto dei Tammurriaré, tra tammurriate, pizziche e tarantelle.

Informazioni utili

Evento: 5ª Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone

5ª Sagra del Caciocavallo Impiccato e del Pittulone Quando: 7, 8 e 9 agosto 2026

7, 8 e 9 agosto 2026 Dove: frazione San Sossio, Serino (AV), piazzale adiacente alla chiesa

frazione San Sossio, Serino (AV), piazzale adiacente alla chiesa Orario indicativo: dalle 17:00 alle 23:00

dalle 17:00 alle 23:00 Pagina ufficiale: pagina Facebook dell’organizzazione;

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