Cinema all’aperto a Napoli dal 3 al 9 agosto 2026: tutti i film sotto le stelle

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze: tutti i film sotto le stelle in programma da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2026, tra arene gratuite, grandi classici e incontri con registi e attori
Da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2026, tornano tanti appuntamenti con il cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze. Una nuova settimana di film sotto le stelle tra i Quartieri Spagnoli, i Colli Aminei e Capri.
In programma ci sono film recenti, grandi classici, incontri con registi e attori, oltre a diverse proiezioni a ingresso gratuito. Di seguito trovi tutti i titoli previsti nelle serate dal 3 al 9 agosto 2026, con orari, prezzi e link alle singole rassegne.
Cinema all’aperto a Napoli questa settimana
Tra gli appuntamenti della settimana ci sono i film di Estate a Corte a FOQUS, il cinema napoletano gratuito di Arena al Poggio e le proiezioni di Il Cinema in Certosa a Capri
Estate a Corte a FOQUS: i film dal 3 al 9 agosto
Estate a Corte 2026 propone ogni sera film, incontri e ospiti nella corte del seicentesco palazzo di FOQUS, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.
I biglietti costano €3,50 per i film italiani ed europei che rientrano nella promozione Cinema Revolution e €5 per le altre proiezioni.
Film in programma dal 3 al 9 agosto 2026:
- Lunedì 3 agosto – UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – One Battle After Another (U.S.A., 2025, 161’) di Paul Thomas Anderson
- Martedì 4 agosto IL SUONO DI UNA CADUTA – Sound of Falling (Germania, 2025, 149’) di Mascha Schilinski
- Mercoledì 5 agosto – GIOIA MIA (Italia, 2025, 90’) di Margherita Spampinato
- Giovedì 6 agosto – LA GRAZIA – (Italia, 2025, 131’) di Paolo Sorrentino
- Venerdì 7 agosto – LA SALITA (Italia, 2026, 90’) di Massimiliano Gallo – Interverrà durante la serata il regista ed attore Massimiliano Gallo
- Sabato 8 agosto – THE SMASHING MACHINE (U.S.A., 2025, 123’) di Benny Safdie
- Domenica 9 agosto E’ L’ULTIMA BATTUTA? – Is This Thing On? (U.S.A., 2025, 121’) di Bradley Cooper
Ingresso: €3,50 o €5 – Scopri il programma di Estate a Corte a FOQUS
Arena al Poggio: cinema gratis l’1 e 2 agosto
Sabato 1° agosto 2026 prende il via Arena al Poggio – Film sotto le stelle, la rassegna cinematografica gratuita ospitata nel Parco del Poggio ai Colli Aminei, a Napoli.
I film iniziano alle ore 21:00 e l’ingresso è gratuito. La manifestazione proseguirà fino a lunedì 10 agosto 2026 nell’ambito del cartellone di Estate a Napoli.
Film in programma nel weekend:
- Lunedì 3 agosto 2026 – Elvira – Ospite: Antonella Di Nocera
- Martedì 4 agosto 2026 – La casa di Ninetta – Ospite: Lina Sastri
- Mercoledì 5 agosto 2026 – Avemmaria
- Giovedì 6 agosto 2026 – Mi batte il corazon
- Venerdì 7 agosto 2026 – Una fottuta bugia – Ospite: Gianluca Ansanelli
- Sabato 8 agosto 2026 – Vieni a vivere a Napoli
- Domenica 9 agosto 2026 – Hen – Storia di una gallina.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Maggiori informazioni
Il Cinema in Certosa 2026 a Capri
Nella Certosa di San Giacomo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate caprese. Fino al a domenica 9 agosto 2026, il Chiostro Grande si trasforma in una suggestiva con film sia gratuiti che da 3,50 e 5 euro.
Programma del Cinema in Certosa
- LUNEDÌ 3 AGOSTO – Ore 22.15 | Cinema Italiano 2 CUORI E 2 CAPANNE (108’, Commedia, 2025) di Massimiliano Bruno
- MARTEDÌ 4 AGOSTO Ore 20.15 | Giffoni a Capri GRAND PRIX (87′, Animazione, 2025) di Waldemar Fast gratuito Ore 22.00 | Cinema Internazionale UNA DI FAMIGLIA (130’, Thriller, 2026) di Paul Feig
- GIOVEDÌ 6 AGOSTO Ore 20.15 | Giffoni a Capri IL FIGLIO DEL DESERTO (92′, Avventura, 2026) di Gilles de Maistre gratuito Ore 22.15 | Cinema Italiano LA GRAZIA (131’, Drammatico, 2025) di Paolo Sorrentino 3,50€
- VENERDÌ 7 AGOSTO Ore 21.15 | Documentario L’ALTRO LUSSO – A Villa Lysis Story (20′, Documentario, 2026) di Lorenzo Promutico unico con film a seguire 5,00€ Sarà presente l’artista Jago Ore 21.45 | Cinema Internazionale MICHAEL (122’, Biografico, 2026) di Antoine Fuqua 5,00€
- SABATO 8 AGOSTO Ore 20.30 | Musica & Immagini CAPRILEGIO (68’, Documentario, 2025) di Margherita Laterza e Rosa Maietta gratuito a seguire Concerto di SYRENE con omaggio a Peppino di Capri Voce: Margherita Laterza Batteria: Guglielmo Senatore Violino: Francesca Colombo Tastiere e Synth: Marcello Rotondella Ore 22.30 | Cinema Italiano LE COSE NON DETTE (114’, Drammatico, 2026) di Gabriele Muccino 3,50€
- DOMENICA 9 AGOSTO Ore 20.15 | Documentario OPERAZIONE BATISCAFO TRIESTE (60’, Avventura, Storico, 2026) di Massimiliano Finazzer Flory – gratuito. Ore 21.45 | Incontri in Certosa PIETRO CASTELLITTO Flavio Natalia, giornalista ed editorialista, dialoga con l’attore e regista Pietro Castellitto a seguire IL FALSARIO (110′, Drammatico, 2026) di Stefano Lodovichi gratuito
I film per ragazzi e ragazze sono a ingresso gratuito. Per le proiezioni del cinema italiano il biglietto è di 3,50 euro, mentre per i film internazionali il costo è di 5 euro.- Maggiori informazioni Il Cinema in Certosa
Arena San Sebastiano al Vesuvio 2026: film all’aperto nel grande Parco Urbano
Continuano fino al 5 settembre 2026 , le serate vesuviane all’aperto con il cinema d’autore nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Arena San Sebastiano al Vesuvio- Sere d’Estate 2026”. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, con i film che costano solo 3,50 euro e le proiezioni alle 21,15
Arena San Sebastiano al Vesuvio – i Film della settimana
- Mercoledì 05/08/2026 – DRACULA – L’AMORE PERDUTO (DRACULA: A LOVE TALE), Regia: Luc Besson
- Venerdì 07/08/2026 – LA VITA VA COSI’, Regia: Riccardo Milani
- Sabato 08/08/2026 – HAMNET – NEL NOME DEL FIGLIO, Regia: Chloé Zhao
- Domenica 09/08/2026 – L’ULTIMA MISSIONE: PROJECT HAIL MARY, Regia: Phil Lord, Christopher Miller
Maggiori informazioni – Arena San Sebastiano al Vesuvio 2025
Cinema all’aperto Napoli: 3- 9 agosto 2026
- Quando:da lunedì 3 luglio a domenica 9 agosto 2026
- Dove:Napoli, Capri
- Biglietti:da ingresso gratuito a €5, in base alla rassegna scelta
- Orari:proiezioni prevalentemente tra le ore 21:00 e le ore 21:15
- Info:consultare i link delle singole rassegne per prenotazioni ed eventuali aggiornamenti
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