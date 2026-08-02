Vesuvio Sotto le Stelle 2026 con escursioni serali ad agosto

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Escursioni serali tutti i giorni di agosto sui sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, con appuntamenti particolari per San Lorenzo, Ferragosto, Luna nuova e Luna piena

Ad agosto 2026 entra nel vivo Vesuvio Sotto le Stelle, la rassegna di escursioni serali organizzata lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Le attività iniziano indicativamente alle ore 19:00, durano circa due ore e mezza e hanno un costo da €20,90 per gli adulti.

La manifestazione è programmata tutti i giorni del mese di agosto e proseguirà durante la prima settimana di settembre. Successivamente, le escursioni continueranno nei weekend di settembre e ottobre 2026.

Giunta alla sua XIII edizione, l’iniziativa consente di attraversare il vulcano dal tramonto alla notte, accompagnati dalle guide ambientali di Vesuvio Natura da Esplorare. Il percorso alterna soste panoramiche, osservazione del cielo e racconti dedicati alla natura, alla geologia e alla cultura del territorio vesuviano.

L’appuntamento è fissato indicativamente alle ore 19:00, con partenza entro le ore 19:30. Gli orari possono cambiare leggermente in base al periodo e all’ora del tramonto. La conclusione dell’esperienza è prevista intorno alle ore 22:30.

Durante la serata è previsto anche un piccolo aperitivo all’aperto. L’evento è plastic free e si svolge nel rispetto della biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio.

Le date di agosto 2026

Il periodo centrale della manifestazione sarà quello compreso tra venerdì 7 e domenica 23 agosto 2026, quando si concentreranno gli appuntamenti legati alla Notte di San Lorenzo, a Ferragosto e alla Luna nuova.

Le serate possono prevedere sentieri differenti, approfondimenti dedicati al cielo, racconti culturali e una durata maggiore rispetto alle escursioni ordinarie.

Un secondo appuntamento da segnare in calendario è lo speciale dedicato alla Luna piena, programmato nelle serate di venerdì 28, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 agosto 2026.

Dal 7 al 23 agosto 2026: San Lorenzo, Ferragosto e Luna nuova

San Lorenzo, Ferragosto e Luna nuova Dal 28 al 31 agosto 2026: speciale Luna piena

speciale Luna piena Prima settimana di settembre: escursioni quotidiane

escursioni quotidiane Settembre e ottobre 2026: appuntamenti durante i weekend

Le date disponibili, il percorso previsto e gli eventuali posti residui devono essere controllati sul calendario ufficiale al momento della prenotazione.

I percorsi a quota 600 e quota 1000

Per l’edizione 2026 è possibile scegliere tra due esperienze a quote differenti, pensate per diversi livelli di abitudine al cammino.

Percorso 600

Il Percorso 600 parte dalla sede operativa di Vesuvio Natura da Esplorare, in Contrada Osservatorio 55 a Ercolano. Attraversa il versante occidentale del Parco Nazionale del Vesuvio, tra vegetazione mediterranea, colate laviche e affacci sul Golfo di Napoli.

È il percorso più accessibile e viene consigliato anche alle famiglie con bambini abituati a camminare. Il parcheggio presso il punto di partenza è privato e gratuito.

Percorso 1000

Il Percorso 1000 parte dal Rifugio Imbò e si sviluppa tra antiche lave, crateri secondari e panorami più aspri e vulcanici. Sono disponibili due varianti: il sentiero panoramico Side Walk e la Valle dell’Inferno.

Il Side Walk è più semplice e viene consigliato a partire dagli 8 anni. La Valle dell’Inferno presenta invece una difficoltà media ed è indicata generalmente dai 12 anni in su.

Prezzi di Vesuvio Sotto le Stelle 2026

Adulti: €20,90

€20,90 Ragazzi dai 7 ai 17 anni: €10,90

€10,90 Bambini sotto i 7 anni: ingresso gratuito

ingresso gratuito Serate speciali adulti: €25,90

€25,90 Serate speciali ragazzi dai 7 ai 17 anni: €10,90

Attenzione: anche se l’ingresso per i bambini sotto i 7 anni è gratuito, i percorsi di facile percorrenza sono indicati generalmente dai 7 anni. Prima di partecipare con bambini più piccoli è consigliabile contattare il servizio clienti.

Come arrivare e dove parcheggiare

I punti di partenza non sono serviti dai mezzi pubblici nelle ore serali. È quindi necessario raggiungere il Vesuvio con un mezzo proprio oppure organizzare un trasporto privato.

Percorso 600: partenza da Contrada Osservatorio 55, Ercolano, con parcheggio privato gratuito.

partenza da Contrada Osservatorio 55, Ercolano, con parcheggio privato gratuito. Percorso 1000: partenza dal Rifugio Imbò, con parcheggio gratuito nelle aree autorizzate.

Per raggiungere il percorso a quota 1.000 metri, i partecipanti prenotati possono superare il divieto di transito presente a quota 800. L’organizzazione fornisce un contrassegno da esporre sul cruscotto.

La ricezione telefonica lungo la strada del Vesuvio può essere debole. È consigliabile impostare il navigatore prima di lasciare il centro abitato e seguire le indicazioni ricevute dopo la prenotazione.

Cosa portare per l’escursione serale

scarpe da trekking o scarpe chiuse con suola sagomata;

felpa, giacca antivento o k-way;

pantaloni comodi, preferibilmente lunghi;

zaino al posto delle borse a tracolla;

acqua e un piccolo spuntino;

bicchiere personale per la degustazione;

sacchetto per riportare con sé i propri rifiuti.

I passeggini non possono essere utilizzati sui sentieri e gli animali domestici non sono ammessi, nel rispetto delle regole del Parco Nazionale del Vesuvio e delle disposizioni di sicurezza.

Vesuvio Sotto le Stelle 2026: informazioni Quando: tutti i giorni di agosto e durante la prima settimana di settembre 2026; successivamente nei weekend di settembre e ottobre

tutti i giorni di agosto e durante la prima settimana di settembre 2026; successivamente nei weekend di settembre e ottobre Serate speciali: dal 7 al 23 agosto e dal 28 al 31 agosto 2026

dal 7 al 23 agosto e dal 28 al 31 agosto 2026 Orario: appuntamento indicativo alle ore 19:00 e conclusione intorno alle ore 22:30

appuntamento indicativo alle ore 19:00 e conclusione intorno alle ore 22:30 Prezzi: €20,90 adulti; €10,90 ragazzi dai 7 ai 17 anni; bambini sotto i 7 anni gratuiti; serate speciali €25,90 per gli adulti

€20,90 adulti; €10,90 ragazzi dai 7 ai 17 anni; bambini sotto i 7 anni gratuiti; serate speciali €25,90 per gli adulti Dove: Parco Nazionale del Vesuvio, con partenza da Contrada Osservatorio 55 a Ercolano oppure dal Rifugio Imbò

Parco Nazionale del Vesuvio, con partenza da Contrada Osservatorio 55 a Ercolano oppure dal Rifugio Imbò Da sapere: prenotazione obbligatoria, mezzo proprio necessario e animali non ammessi

prenotazione obbligatoria, mezzo proprio necessario e animali non ammessi Servizio clienti: 329 134 0500, telefono e WhatsApp, dalle ore 10:00 alle 19:00

329 134 0500, telefono e WhatsApp, dalle ore 10:00 alle 19:00 Email: info@vesuvionatura.it Consulta il calendario e prenota Pubblicità / #ADV – contenuto realizzato in collaborazione commerciale con Vesuvio Natura