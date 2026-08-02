VeliaTeatro Festival: sette serate di teatro antico, filosofia e cultura mediterranea

Dal 6 al 29 agosto 2026 l’Arena Zenone della Fondazione Alario di Marina di Ascea ospita sette serate dedicate a Omero, Euripide, Aristofane, Menandro e alle nuove interpretazioni del mito antico
Prosegue in Campania la XXIX edizione di VeliaTeatro Festival 2026, la rassegna dedicata al teatro antico, alla filosofia e alla cultura mediterranea. I prossimi spettacoli a Marina di Ascea, in provincia di Salerno, si terranno dal 6 al 29 agosto 2026 alle ore 21:15, con biglietti da €22.
Il festival è nato nel 1998 con l’obiettivo di riportare il teatro nei luoghi dell’antica Elea-Velia e l’edizione 2026 propone un palcoscenico diffuso che attraversa il Cilento, l’Irpinia e l’Alto Casertano, coinvolgendo musei, borghi, castelli e aree archeologiche.
Dopo gli appuntamenti di luglio a Palinuro e la serata del 29 luglio dedicata all’Iliade, il programma prosegue all’Arena Zenone della Fondazione Alario per Elea-Velia. La struttura si trova a Marina di Ascea e non va confusa con il teatro dell’Acropoli del Parco Archeologico di Velia, che non rientra tra le sedi dell’edizione 2026.
VeliaTeatro Festival 2026: il programma ad Ascea
Gli spettacoli in programma ad agosto inizieranno tutti alle ore 21:15
- Giovedì 6 agosto 2026 – L’Ultimo Viaggio Una rilettura delle vicende di Ulisse ispirata al poema di Giovanni Pascoli. Informazioni sullo spettacolo
- Domenica 9 agosto 2026 – Troiane La tragedia di Euripide racconta la guerra attraverso il dolore e lo sguardo delle donne sconfitte di Troia. Informazioni sullo spettacolo
- Mercoledì 12 agosto 2026 – Lisistrata di Aristofane La celebre commedia sull’assurdità della guerra e sulla ribellione delle donne ateniesi. Informazioni sullo spettacolo
- Giovedì 13 agosto 2026 – La donna di Samo Una delle commedie più conosciute di Menandro, costruita intorno a equivoci familiari e conflitti generazionali. Informazioni sullo spettacolo
- Sabato 22 agosto 2026 – Dittico del mito, oggi Prima serata della conferenza-performance ideata e interpretata dal drammaturgo e storico del teatro Paolo Puppa. Informazioni sullo spettacolo
- Domenica 23 agosto 2026 – Dittico del mito, oggi Secondo appuntamento del progetto che mette in dialogo i miti antichi con la società contemporanea.Informazioni sullo spettacolo
- Sabato 29 agosto 2026 – Ecotonos Una performance musicale che combina strumenti acustici, sonorità antiche ed elementi elettronici. Informazioni sullo spettacolo
VeliaTeatro Festival è una rassegna teatrale e un progetto che vede il patrimonio storico e paesaggistico della Campania come parte integrante degli spettacoli.
Il percorso della XXIX edizione:
- Arena Zenone – Fondazione Alario per Elea-Velia, Marina di Ascea
- Antiquarium di Palinuro, Centola
- Castello Talamo Atenolfi, Castelnuovo Cilento
- Borgo di Ortodonico, Montecorice
- Borgo di Rodio, Pisciotta
- Parco Archeologico di Roccagloriosa
- Cavea teatrale di Venticano, in provincia di Avellino
- Teatro-Tempio di Monte San Nicola, Pietravairano
Il biglietto intero per gli spettacoli dell’Arena Zenone costa €22. I posti possono essere acquistati online attraverso la piattaforma PostoRiservato, raggiungibile dalle singole schede pubblicate sul sito ufficiale del festival.
La vendita al botteghino è generalmente disponibile la sera dello spettacolo, salvo esaurimento dei posti. è consigliabile controllare eventuali aggiornamenti, variazioni di programma o comunicazioni legate alle condizioni meteorologiche.
Informazioni VeliaTeatro Festival 2026
- Quando: dal 6 al 29 agosto 2026, ore 21:15
- Dove: Arena Zenone, Fondazione Alario, Marina di Ascea
- Biglietti: €22, prevendita online e botteghino
- Info: edizione 2026 di VeliaTeatro Festival – programma completo – pagina Facebook ufficiale.
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