VeliaTeatro Festival: sette serate di teatro antico, filosofia e cultura mediterranea

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Dal 6 al 29 agosto 2026 l’Arena Zenone della Fondazione Alario di Marina di Ascea ospita sette serate dedicate a Omero, Euripide, Aristofane, Menandro e alle nuove interpretazioni del mito antico

Prosegue in Campania la XXIX edizione di VeliaTeatro Festival 2026, la rassegna dedicata al teatro antico, alla filosofia e alla cultura mediterranea. I prossimi spettacoli a Marina di Ascea, in provincia di Salerno, si terranno dal 6 al 29 agosto 2026 alle ore 21:15, con biglietti da €22.

Il festival è nato nel 1998 con l’obiettivo di riportare il teatro nei luoghi dell’antica Elea-Velia e l’edizione 2026 propone un palcoscenico diffuso che attraversa il Cilento, l’Irpinia e l’Alto Casertano, coinvolgendo musei, borghi, castelli e aree archeologiche.

Dopo gli appuntamenti di luglio a Palinuro e la serata del 29 luglio dedicata all’Iliade, il programma prosegue all’Arena Zenone della Fondazione Alario per Elea-Velia. La struttura si trova a Marina di Ascea e non va confusa con il teatro dell’Acropoli del Parco Archeologico di Velia, che non rientra tra le sedi dell’edizione 2026.

VeliaTeatro Festival 2026: il programma ad Ascea

Gli spettacoli in programma ad agosto inizieranno tutti alle ore 21:15

Giovedì 6 agosto 2026 – L’Ultimo Viaggio Una rilettura delle vicende di Ulisse ispirata al poema di Giovanni Pascoli. Informazioni sullo spettacolo

Una rilettura delle vicende di Ulisse ispirata al poema di Giovanni Pascoli. Informazioni sullo spettacolo Domenica 9 agosto 2026 – Troiane La tragedia di Euripide racconta la guerra attraverso il dolore e lo sguardo delle donne sconfitte di Troia. Informazioni sullo spettacolo

La tragedia di Euripide racconta la guerra attraverso il dolore e lo sguardo delle donne sconfitte di Troia. Informazioni sullo spettacolo Mercoledì 12 agosto 2026 – Lisistrata di Aristofane La celebre commedia sull’assurdità della guerra e sulla ribellione delle donne ateniesi. Informazioni sullo spettacolo

La celebre commedia sull’assurdità della guerra e sulla ribellione delle donne ateniesi. Informazioni sullo spettacolo Giovedì 13 agosto 2026 – La donna di Samo Una delle commedie più conosciute di Menandro, costruita intorno a equivoci familiari e conflitti generazionali. Informazioni sullo spettacolo

Una delle commedie più conosciute di Menandro, costruita intorno a equivoci familiari e conflitti generazionali. Informazioni sullo spettacolo Sabato 22 agosto 2026 – Dittico del mito, oggi Prima serata della conferenza-performance ideata e interpretata dal drammaturgo e storico del teatro Paolo Puppa. Informazioni sullo spettacolo

Prima serata della conferenza-performance ideata e interpretata dal drammaturgo e storico del teatro Paolo Puppa. Informazioni sullo spettacolo Domenica 23 agosto 2026 – Dittico del mito, oggi Secondo appuntamento del progetto che mette in dialogo i miti antichi con la società contemporanea.Informazioni sullo spettacolo

Secondo appuntamento del progetto che mette in dialogo i miti antichi con la società contemporanea.Informazioni sullo spettacolo Sabato 29 agosto 2026 – Ecotonos Una performance musicale che combina strumenti acustici, sonorità antiche ed elementi elettronici. Informazioni sullo spettacolo

VeliaTeatro Festival è una rassegna teatrale e un progetto che vede il patrimonio storico e paesaggistico della Campania come parte integrante degli spettacoli.

Il percorso della XXIX edizione:

Arena Zenone – Fondazione Alario per Elea-Velia, Marina di Ascea

Antiquarium di Palinuro, Centola

Castello Talamo Atenolfi, Castelnuovo Cilento

Borgo di Ortodonico, Montecorice

Borgo di Rodio, Pisciotta

Parco Archeologico di Roccagloriosa

Cavea teatrale di Venticano, in provincia di Avellino

Teatro-Tempio di Monte San Nicola, Pietravairano

Il biglietto intero per gli spettacoli dell’Arena Zenone costa €22. I posti possono essere acquistati online attraverso la piattaforma PostoRiservato, raggiungibile dalle singole schede pubblicate sul sito ufficiale del festival.

La vendita al botteghino è generalmente disponibile la sera dello spettacolo, salvo esaurimento dei posti. è consigliabile controllare eventuali aggiornamenti, variazioni di programma o comunicazioni legate alle condizioni meteorologiche.

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