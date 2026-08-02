MenuMenu

Festa del Bocconcino di Bufala Campana: gusto, musica e tradizione nella Piana del Sele

laura-novara-Z9H78pwQJMY-unsplash-scaled.jpg

Foto di laura novara su Unsplash

Dal 7 al 10 agosto 2026 quattro serate dedicate al bocconcino di bufala campana, con piatti tipici della Piana del Sele, spettacoli e ingresso gratuito

 

 

Da venerdì 7 a lunedì 10 agosto 2026 torna la Festa del Bocconcino di Bufala Campana a Borgo Carillia, frazione di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19:30 e l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

Per quattro sere sarà possibile cenare negli stand, assistere agli spettacoli e trascorrere una serata all’aperto in una zona particolarmente legata alla produzione della mozzarella e dei derivati del latte di bufala.

Programma della Festa del Bocconcino 2026

  • Venerdì 7 agosto 2026: apertura della manifestazione e spettacolo del comico Simone Schettino.
  • Sabato 8 agosto 2026: degustazioni e spettacolo con Alessandro Bolide.
  • Domenica 9 agosto 2026: appuntamento con Moda sotto le Stelle, a cura di Miss A New Star Italia – G.M., riservato a bambini dai 5 ai 12 anni e ragazze dai 13 ai 26 anni.
  • Lunedì 10 agosto 2026: serata conclusiva con il concerto di Mimmo Del Core, interprete delle canzoni di Nino D’Angelo.

 

Il menu della Festa del Bocconcino di Bufala

Il menu gastronomico propone bocconcini bianchi e affumicati, ricottine, formaggi e alcune ricette tradizionali preparate con prodotti del territorio.

Tra le specialità indicate nel menu:

  • bocconcini di bufala bianchi e affumicati;
  • fresella caprese con spunzillo;
  • ricottine;
  • salame di bufala con ciliegine;
  • fusilli con provola;
  • selezione di formaggi e latticini Biancoro;
  • melanzane a funghetto;
  • prodotti tipici locali;

Festa del Bocconcino di Bufala 2026

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.


scroll to top