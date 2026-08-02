Festa del Bocconcino di Bufala Campana: gusto, musica e tradizione nella Piana del Sele

Dal 7 al 10 agosto 2026 quattro serate dedicate al bocconcino di bufala campana, con piatti tipici della Piana del Sele, spettacoli e ingresso gratuito
Da venerdì 7 a lunedì 10 agosto 2026 torna la Festa del Bocconcino di Bufala Campana a Borgo Carillia, frazione di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19:30 e l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.
Per quattro sere sarà possibile cenare negli stand, assistere agli spettacoli e trascorrere una serata all’aperto in una zona particolarmente legata alla produzione della mozzarella e dei derivati del latte di bufala.
Programma della Festa del Bocconcino 2026
- Venerdì 7 agosto 2026: apertura della manifestazione e spettacolo del comico Simone Schettino.
- Sabato 8 agosto 2026: degustazioni e spettacolo con Alessandro Bolide.
- Domenica 9 agosto 2026: appuntamento con Moda sotto le Stelle, a cura di Miss A New Star Italia – G.M., riservato a bambini dai 5 ai 12 anni e ragazze dai 13 ai 26 anni.
- Lunedì 10 agosto 2026: serata conclusiva con il concerto di Mimmo Del Core, interprete delle canzoni di Nino D’Angelo.
Il menu della Festa del Bocconcino di Bufala
Il menu gastronomico propone bocconcini bianchi e affumicati, ricottine, formaggi e alcune ricette tradizionali preparate con prodotti del territorio.
Tra le specialità indicate nel menu:
- bocconcini di bufala bianchi e affumicati;
- fresella caprese con spunzillo;
- ricottine;
- salame di bufala con ciliegine;
- fusilli con provola;
- selezione di formaggi e latticini Biancoro;
- melanzane a funghetto;
- prodotti tipici locali;
Festa del Bocconcino di Bufala 2026
- Date: dal 7 al 10 agosto 2026
- Orario: stand aperti dalle ore 19:30
- Luogo: Piazza Alfania, Borgo Carillia, Altavilla Silentina
- Ingresso: gratuito
- Spettacoli: Simone Schettino, Alessandro Bolide, Moda sotto le Stelle e Mimmo Del Core
- Info: telefono 334 303 4945 – pagina ufficiale della Festa del Bocconcino di Bufala.
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