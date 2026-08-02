Festa del Bocconcino di Bufala Campana: gusto, musica e tradizione nella Piana del Sele

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Dal 7 al 10 agosto 2026 quattro serate dedicate al bocconcino di bufala campana, con piatti tipici della Piana del Sele, spettacoli e ingresso gratuito

Da venerdì 7 a lunedì 10 agosto 2026 torna la Festa del Bocconcino di Bufala Campana a Borgo Carillia, frazione di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19:30 e l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

Per quattro sere sarà possibile cenare negli stand, assistere agli spettacoli e trascorrere una serata all’aperto in una zona particolarmente legata alla produzione della mozzarella e dei derivati del latte di bufala.

Programma della Festa del Bocconcino 2026

Venerdì 7 agosto 2026: apertura della manifestazione e spettacolo del comico Simone Schettino .

apertura della manifestazione e spettacolo del comico . Sabato 8 agosto 2026: degustazioni e spettacolo con Alessandro Bolide .

degustazioni e spettacolo con . Domenica 9 agosto 2026: appuntamento con Moda sotto le Stelle , a cura di Miss A New Star Italia – G.M., riservato a bambini dai 5 ai 12 anni e ragazze dai 13 ai 26 anni.

appuntamento con , a cura di Miss A New Star Italia – G.M., riservato a bambini dai 5 ai 12 anni e ragazze dai 13 ai 26 anni. Lunedì 10 agosto 2026: serata conclusiva con il concerto di Mimmo Del Core, interprete delle canzoni di Nino D’Angelo.

Il menu della Festa del Bocconcino di Bufala

Il menu gastronomico propone bocconcini bianchi e affumicati, ricottine, formaggi e alcune ricette tradizionali preparate con prodotti del territorio.

Tra le specialità indicate nel menu:

bocconcini di bufala bianchi e affumicati;

fresella caprese con spunzillo;

ricottine;

salame di bufala con ciliegine;

fusilli con provola;

selezione di formaggi e latticini Biancoro;

melanzane a funghetto;

prodotti tipici locali;

Festa del Bocconcino di Bufala 2026 Date: dal 7 al 10 agosto 2026

dal 7 al 10 agosto 2026 Orario: stand aperti dalle ore 19:30

stand aperti dalle ore 19:30 Luogo: Piazza Alfania, Borgo Carillia, Altavilla Silentina

Piazza Alfania, Borgo Carillia, Altavilla Silentina Ingresso: gratuito

gratuito Spettacoli: Simone Schettino, Alessandro Bolide, Moda sotto le Stelle e Mimmo Del Core

Simone Schettino, Alessandro Bolide, Moda sotto le Stelle e Mimmo Del Core Info: telefono 334 303 4945 – pagina ufficiale della Festa del Bocconcino di Bufala.

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