Il Cinema in Certosa 2026 a Capri: film, ospiti e omaggio a Peppino Di Capri

Prosegue fino al 9 agosto 2026 “Il Cinema in Certosa” a Capri, con film sotto le stelle, incontri con Pietro Castellitto e Jago e un omaggio musicale a Peppino di Capri
Prosegue fino a domenica 9 agosto 2026 “Il Cinema in Certosa” a Capri, la rassegna estiva ospitata nel Chiostro della Certosa di San Giacomo. In programma film italiani e internazionali, appuntamenti gratuiti per ragazzi, musica dal vivo e incontri con protagonisti dello spettacolo.
L’ottava edizione della manifestazione, è diretta da Remigio Truocchio ed è iniziata sabato 1° agosto con l’incontro con Peppe Iodice.
Tra gli ospiti ci sono l’artista Jago e l’attore e regista Pietro Castellitto, protagonista della serata conclusiva. L’edizione 2026 è dedicata al ricordo di Peppino di Capri.
Il Cinema in Certosa 2026: il programma
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Sabato 1° agosto, ore 21:30 – Serata inaugurale
Incontro con Peppe Iodice, intervistato dal direttore artistico Remigio Truocchio. A seguire Mi batte il corazon di Francesco Prisco, con Peppe Iodice, Ivana Lotito e Francesco Procopio. Biglietto: €3,50.
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Domenica 2 agosto, ore 20:15 – Giffoni a Capri
Presentazione del programma realizzato con il Giffoni Film Festival e proiezione del film d’animazione La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Alle ore 22:00 proiezione di Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel. Biglietto: €5.
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Lunedì 3 agosto, ore 20:15 – Musica e immagini
Kaos Live: Soundtrack Edition, concerto dedicato alle colonne sonore con gli allievi dell’Associazione Culturale Kaos Music. Ingresso gratuito.
Alle ore 22:15 proiezione di Cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno. Biglietto: €3,50.
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Martedì 4 agosto, ore 20:15 – Giffoni a Capri
Proiezione del film d’animazione Grand Prix di Waldemar Fast. Ingresso gratuito.
Alle ore 22:00 proiezione del thriller Una di famiglia di Paul Feig. Biglietto: €5.
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Giovedì 6 agosto, ore 20:15 – Giffoni a Capri
Proiezione di Il figlio del deserto di Gilles de Maistre. Ingresso gratuito.
Alle ore 22:15 proiezione di La grazia di Paolo Sorrentino. Biglietto: €3,50.
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Venerdì 7 agosto, ore 21:15 – Documentario e cinema internazionale
Proiezione del documentario L’altro lusso – A Villa Lysis Story di Lorenzo Promutico, alla presenza dell’artista Jago.
Alle ore 21:45 seguirà il film biografico Michael di Antoine Fuqua. Biglietto unico: €5.
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Sabato 8 agosto, ore 20:30 – Omaggio a Peppino di Capri
Proiezione gratuita del documentario Caprilegio di Margherita Laterza e Rosa Maietta. A seguire concerto del gruppo Syrene, con un omaggio musicale a Peppino di Capri.
Alle ore 22:30 proiezione di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Biglietto: €3,50.
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Domenica 9 agosto, ore 20:15 – Serata conclusiva
Proiezione gratuita del documentario Operazione Batiscafo Trieste di Massimiliano Finazzer Flory.
Alle ore 21:45 il giornalista Flavio Natalia incontrerà Pietro Castellitto. A seguire proiezione di Il falsario di Stefano Lodovichi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Film gratuiti e biglietti da €3,50
Gli appuntamenti della sezione Giffoni a Capri, diversi documentari e gli eventi musicali indicati nel programma sono a ingresso gratuito, nel limite dei posti disponibili. I film italiani inseriti nell’iniziativa Cinema Revolution hanno un costo di €3,50. Per le proiezioni internazionali il biglietto costa €5.
Informazioni: Il Cinema in Certosa 2026
- Quando: fino a domenica 9 agosto 2026
- Dove: Certosa di San Giacomo, via Certosa 10, Capri
- Biglietti: ingresso gratuito, €3,50 oppure €5 in base all’appuntamento
- Posti: accesso fino a esaurimento della capienza disponibile
- Info: programma completo della manifestazione e pagina Facebook ufficiale de Il Cinema in Certosa.
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