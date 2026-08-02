Il Cinema in Certosa 2026 a Capri: film, ospiti e omaggio a Peppino Di Capri

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Prosegue fino al 9 agosto 2026 “Il Cinema in Certosa” a Capri, con film sotto le stelle, incontri con Pietro Castellitto e Jago e un omaggio musicale a Peppino di Capri

Prosegue fino a domenica 9 agosto 2026 “Il Cinema in Certosa” a Capri, la rassegna estiva ospitata nel Chiostro della Certosa di San Giacomo. In programma film italiani e internazionali, appuntamenti gratuiti per ragazzi, musica dal vivo e incontri con protagonisti dello spettacolo.

L’ottava edizione della manifestazione, è diretta da Remigio Truocchio ed è iniziata sabato 1° agosto con l’incontro con Peppe Iodice.

Tra gli ospiti ci sono l’artista Jago e l’attore e regista Pietro Castellitto, protagonista della serata conclusiva. L’edizione 2026 è dedicata al ricordo di Peppino di Capri.

Il Cinema in Certosa 2026: il programma

Sabato 1° agosto, ore 21:30 – Serata inaugurale

Incontro con Peppe Iodice , intervistato dal direttore artistico Remigio Truocchio. A seguire Mi batte il corazon di Francesco Prisco, con Peppe Iodice, Ivana Lotito e Francesco Procopio. Biglietto: €3,50.

Incontro con , intervistato dal direttore artistico Remigio Truocchio. A seguire Mi batte il corazon di Francesco Prisco, con Peppe Iodice, Ivana Lotito e Francesco Procopio. Domenica 2 agosto, ore 20:15 – Giffoni a Capri

Presentazione del programma realizzato con il Giffoni Film Festival e proiezione del film d’animazione La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Alle ore 22:00 proiezione di Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel. Biglietto: €5.

Presentazione del programma realizzato con il Giffoni Film Festival e proiezione del film d’animazione La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. Alle proiezione di Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel. Lunedì 3 agosto, ore 20:15 – Musica e immagini

Kaos Live: Soundtrack Edition, concerto dedicato alle colonne sonore con gli allievi dell’Associazione Culturale Kaos Music. Ingresso gratuito.

Alle ore 22:15 proiezione di Cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno. Biglietto: €3,50.

Kaos Live: Soundtrack Edition, concerto dedicato alle colonne sonore con gli allievi dell’Associazione Culturale Kaos Music. Alle proiezione di Cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno. Martedì 4 agosto, ore 20:15 – Giffoni a Capri

Proiezione del film d’animazione Grand Prix di Waldemar Fast. Ingresso gratuito.

Alle ore 22:00 proiezione del thriller Una di famiglia di Paul Feig. Biglietto: €5.

Proiezione del film d’animazione Grand Prix di Waldemar Fast. Alle proiezione del thriller Una di famiglia di Paul Feig. Giovedì 6 agosto, ore 20:15 – Giffoni a Capri

Proiezione di Il figlio del deserto di Gilles de Maistre. Ingresso gratuito.

Alle ore 22:15 proiezione di La grazia di Paolo Sorrentino. Biglietto: €3,50.

Proiezione di Il figlio del deserto di Gilles de Maistre. Alle proiezione di La grazia di Paolo Sorrentino. Venerdì 7 agosto, ore 21:15 – Documentario e cinema internazionale

Proiezione del documentario L’altro lusso – A Villa Lysis Story di Lorenzo Promutico, alla presenza dell’artista Jago .

Alle ore 21:45 seguirà il film biografico Michael di Antoine Fuqua. Biglietto unico: €5.

Proiezione del documentario L’altro lusso – A Villa Lysis Story di Lorenzo Promutico, alla presenza dell’artista . Alle seguirà il film biografico Michael di Antoine Fuqua. Sabato 8 agosto, ore 20:30 – Omaggio a Peppino di Capri

Proiezione gratuita del documentario Caprilegio di Margherita Laterza e Rosa Maietta. A seguire concerto del gruppo Syrene , con un omaggio musicale a Peppino di Capri.

Alle ore 22:30 proiezione di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Biglietto: €3,50.

Proiezione gratuita del documentario Caprilegio di Margherita Laterza e Rosa Maietta. A seguire concerto del gruppo , con un omaggio musicale a Peppino di Capri. Alle proiezione di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Domenica 9 agosto, ore 20:15 – Serata conclusiva

Proiezione gratuita del documentario Operazione Batiscafo Trieste di Massimiliano Finazzer Flory.

Alle ore 21:45 il giornalista Flavio Natalia incontrerà Pietro Castellitto. A seguire proiezione di Il falsario di Stefano Lodovichi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Film gratuiti e biglietti da €3,50

Gli appuntamenti della sezione Giffoni a Capri, diversi documentari e gli eventi musicali indicati nel programma sono a ingresso gratuito, nel limite dei posti disponibili. I film italiani inseriti nell’iniziativa Cinema Revolution hanno un costo di €3,50. Per le proiezioni internazionali il biglietto costa €5.

Informazioni: Il Cinema in Certosa 2026 Quando: fino a domenica 9 agosto 2026

fino a domenica 9 agosto 2026 Dove: Certosa di San Giacomo, via Certosa 10, Capri

Certosa di San Giacomo, via Certosa 10, Capri Biglietti: ingresso gratuito, €3,50 oppure €5 in base all’appuntamento

ingresso gratuito, €3,50 oppure €5 in base all’appuntamento Posti: accesso fino a esaurimento della capienza disponibile

accesso fino a esaurimento della capienza disponibile Info: programma completo della manifestazione e pagina Facebook ufficiale de Il Cinema in Certosa. Scopri tutti gli appuntamenti

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