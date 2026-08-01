Vincenzo Salemme torna in Campania con “…e fuori nevica”

Il celebre attore napoletano celebra 50 anni di teatro con una tournée che farà tappa a Castellabate, Padula e Caserta

Vincenzo Salemme festeggia i suoi 50 anni di carriera teatrale riportando in scena “…e fuori nevica”, una delle commedie più amate del suo repertorio. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, sarà protagonista di una lunga tournée estiva che toccherà tutta Italia, con quattro imperdibili appuntamenti in Campania.

La commedia racconta la storia di tre fratelli molto diversi tra loro, costretti a convivere dopo la morte della madre per rispettarne le ultime volontà e ottenere l’eredità. Tra momenti di irresistibile comicità e riflessioni sui rapporti familiari, lo spettacolo affronta con delicatezza temi come la fragilità, l’inclusione e il bisogno di affetto.

Ancora tre date di Vincenzo Salemme in Campania

Gli spettacoli in Campania sono in programma nelle seguenti date:

2 agosto 2026 – Villa Matarazzo , Santa Maria di Castellabate (Salerno) – ore 21:30 .

– , Santa Maria di Castellabate (Salerno) – ore . 3 agosto 2026 – Certosa di San Lorenzo , Padula (Salerno) – ore 21:30 .

– , Padula (Salerno) – ore . 17 settembre 2026 – Reggia di Caserta, Caserta – ore 21:00.

La commedia di Salemme “…e fuori nevica” è presentata nella nuova edizione realizzata per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’attività teatrale di Vincenzo Salemme.

Biglietti ufficiali: TicketOne – Vincenzo Salemme “…e fuori nevica”

Per eventuali aggiornamenti sul tour e sulle nuove date è possibile consultare anche i canali ufficiali dell’artista:

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