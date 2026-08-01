Un libro sotto le Stelle 2026: la rassegna letteraria tra Castellammare, Salerno e Vietri sul Mare

PH Facebook un libro sotto le stelle

Fino al 30 agosto sette appuntamenti gratuiti tra presentazioni, incontri con gli autori ed eventi sul mare

La cultura incontra il mare in Campania con la XXII edizione di “Un Libro sotto le Stelle”, la rassegna letteraria estiva organizzata dall’Associazione Meridiani, che dal 30 luglio al 30 agosto 2026 porterà scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura italiana in alcune delle location della regione.

L’evento si svolgerà tra Castellammare di Stabia, Salerno, Positano e Marina di Vietri sul Mare, alternando incontri sulla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia a presentazioni a bordo del traghetto Acquarius di Travelmar e in riva al mare. La manifestazione è diretta artisticamente da Gino Aveta e sarà condotta da Sonia Di Domenico con la partecipazione di Silvio Martino di Rai Radio Live Napoli.

Un Libro sotto le Stelle – Programma completo

30 luglio – Castellammare di Stabia – Circolo Velico Stabia – Ore 20:30 – Mario Avagliano e Marco Palmieri – Presentazione del libro “Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente” (Einaudi).

Mario Avagliano e Marco Palmieri – Presentazione del libro (Einaudi). 31 luglio – Castellammare di Stabia – Circolo Velico Stabia – Ore 20:30 – Gino Rivieccio – Presentazione del libro “Che io sappia, non so. Cordata di minime e massime senza tempo” (Guida Editori).

Gino Rivieccio – Presentazione del libro (Guida Editori). 1° agosto – Castellammare di Stabia – Circolo Velico Stabia – Ore 20:30 – Gianfranco Coppola – Presentazione del libro “Indimenticabili. I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle sue amichevoli internazionali” .

Gianfranco Coppola – Presentazione del libro . 27 agosto – Salerno / Positano – Porto Turistico Masuccio Salernitano – Ore 19:30 – Evento speciale a bordo del traghetto Acquarius con partenza da Salerno e navigazione verso Positano.- Don Roberto Faccenda – Presentazione del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” (San Paolo Edizioni).

Evento speciale a bordo del traghetto con partenza da Salerno e navigazione verso Positano.- Don Roberto Faccenda – Presentazione del libro (San Paolo Edizioni). 28 agosto – Marina di Vietri sul Mare – Ormeggio Travelmar – Ore 19:30 – Luca Trapanese – Presentazione del libro “Storia di una famiglia imperfetta” (Salani).

Luca Trapanese – Presentazione del libro (Salani). 29 agosto – Marina di Vietri sul Mare – Ormeggio Travelmar – Ore 19:30 – Oscar Di Maio – Presentazione del libro “Guitto? Così è (se vi pare)” (De Nigris Editore).

Oscar Di Maio – Presentazione del libro (De Nigris Editore). 30 agosto – Marina di Vietri sul Mare – Ormeggio Travelmar – Ore 19:30 – Oney Tapia – Presentazione del libro “La luce oltre la siepe”, intervista di Maurizio Boldrini.

“Un Libro sotto le Stelle – “Informazioni utili

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

È gradito l’acquisto di almeno una copia del libro per coppia .

. Al termine di ogni incontro sarà offerto ai partecipanti un vin d’honneur .

. Per prenotare è possibile scrivere a info@associazionemeridiani.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al 339 7686861 .

oppure inviare un messaggio WhatsApp al . aggiornamenti, eventuali variazioni e informazioni sulla manifestazione è possibile consultare: Sito ufficiale di Un Libro sotto le Stelle Pagina Facebook Un Libro sotto le Stelle



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