Sagra della Patata Banzanese a Montoro (AV)

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Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 le ultime due serate della festa gastronomica di Banzano di Montoro, con patate, funghi porcini, cipolla ramata e uno stand gluten free

Prosegue fino a domenica 2 agosto 2026 la XXII Sagra della Patata Banzanese, organizzata dalla Pro Loco Banzano nella frazione di Banzano di Montoro, in provincia di Avellino. Al centro della festa ci sono la patata locale, i funghi porcini e la Cipolla Ramata di Montoro, proposti in numerose ricette della tradizione irpina.

XXII Sagra della Patata Banzanese Quando: sabato 1 e domenica 2 agosto 2026

sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 Dove: Piazza Saracino, Banzano di Montoro (AV)

Piazza Saracino, Banzano di Montoro (AV) Specialità: patate, porcini e Cipolla Ramata di Montoro

patate, porcini e Cipolla Ramata di Montoro Disponibilità: presente uno stand gluten free Consulta il menù ufficiale

La festa della Patata Banzanese a Montoro

La protagonista è naturalmente la Patata Banzanese, abbinata ai funghi porcini, alla salsiccia, alla provola e alla Cipolla Ramata di Montoro. Per chi arriva da Napoli o dalle altre province campane può essere anche l’occasione per trascorrere una serata nel territorio di Montoro, tra sapori contadini e ricette tipiche dell’entroterra avellinese.

Il menù della XXII edizione comprende primi piatti, specialità al forno, panini, fritti e dolci. Tra le preparazioni annunciate dagli organizzatori troviamo:

Tegamino dell’Abbondanza con salsiccia, patate, funghi e provola;

con salsiccia, patate, funghi e provola; gnocchi di patate al ragù banzanese ;

; lasagna alla genovese con Cipolla Ramata di Montoro;

con Cipolla Ramata di Montoro; fusilli avellinesi con patate, porcini, speck e salsiccia;

con patate, porcini, speck e salsiccia; patate al forno con funghi porcini ;

; parmigiana di Cipolla Ramata di Montoro ;

; panino con schiacciata di maiale e contorno;

e contorno; cuoppo di patatine fritte ;

; crocchè di patate artigianali ;

; dolci locali e cuoppo dolce.

Agli stand saranno disponibili anche acqua, birra, bibite. Per conoscere prezzi, porzioni ed eventuali variazioni è consigliabile consultare il menù pubblicato sul sito ufficiale della Pro Loco Banzano.

Lo stand gluten free della sagra

Anche per l’edizione 2026 è segnalata la presenza di uno stand gluten free. Chi ha esigenze alimentari specifiche può chiedere direttamente agli addetti quali piatti siano disponibili e come vengano gestite le diverse preparazioni.

Al momento non risulta pubblicato un programma dettagliato, suddiviso per singola serata, con eventuali spettacoli, gruppi musicali o ospiti. Gli aggiornamenti vengono comunicati attraverso il sito e la pagina Facebook della Pro Loco Banzano.

Come arrivare a Banzano di Montoro

Per raggiungere la sagra in automobile, gli organizzatori indicano l’autostrada Avellino-Salerno, con uscita Montoro Nord e prosecuzione in direzione Banzano.

Dal 30 luglio al 2 agosto 2026, dalle 18:00 alle 24:00, è previsto il divieto di transito veicolare in Piazza Saracino. Anche alcune corse degli autobus SITA seguono un percorso alternativo, con salita e discesa dei passeggeri presso la rotatoria all’ingresso del centro urbano di Banzano.

Informazioni sulla Sagra della Patata Banzanese Ultime serate: sabato 1 e domenica 2 agosto 2026

sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 Luogo: Piazza Saracino, Banzano di Montoro (AV)

Piazza Saracino, Banzano di Montoro (AV) Menù: specialità con patate, porcini e Cipolla Ramata di Montoro

specialità con patate, porcini e Cipolla Ramata di Montoro Servizi: disponibile uno stand gluten free

disponibile uno stand gluten free Informazioni: Pro Loco Banzano – tel. 347 6601502 e 348 4607902 Scopri il menù della sagra

Pagina Facebook: Pro Loco Banzano APS

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