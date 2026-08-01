76ª Sagra del Mare di Procida 2026: il programma degli eventi fino al 6 agosto

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La storica festa dell’isola continua fino a giovedì 6 agosto con l’elezione della Graziella, il concerto gratuito de Le Vibrazioni, musica in piazza e fuochi sul mare

La Sagra del Mare di Procida 2026 continua fino a giovedì 6 agosto con sei giornate dedicate alla tradizione marinara dell’isola. Tra gli appuntamenti principali ci sono l’elezione della Graziella 2026, il concerto gratuito de Le Vibrazioni, lo spettacolo pirotecnico e la serata finale con Prezioso.

La manifestazione, giunta alla 76ª edizione, è iniziata lunedì 27 luglio e coinvolge Marina Grande, Marina Corricella, Marina Chiaiolella, Palazzo D’Avalos e altri luoghi simbolo di Procida.

Sagra del Mare di Procida: gli eventi principali Lunedì 3 agosto: sfilata delle Marine ed elezione della Graziella 2026

sfilata delle Marine ed elezione della Graziella 2026 Martedì 4 agosto: Le Vibrazioni in concerto alle 22:00, ingresso libero

Le Vibrazioni in concerto alle 22:00, ingresso libero Giovedì 6 agosto: discoteca in piazza con DJ Tizzano e Prezioso Consulta il programma ufficiale

La tradizione della Sagra del Mare di Procida

La Sagra del Mare racconta il rapporto tra la comunità procidana e il mare attraverso rievocazioni, giochi popolari, musica e momenti dedicati alla memoria dei marinai. Il programma attraversa le tre Marine dell’isola e coinvolge associazioni, realtà sportive e gruppi culturali locali.

Il momento più rappresentativo resta l’elezione della Graziella, figura ispirata al celebre romanzo di Alphonse de Lamartine e diventata nel tempo uno dei simboli dell’identità di Procida. Prima dell’elezione, le candidate vengono presentate nei borghi di Marina Chiaiolella, Marina Corricella e Marina Grande.

Programma dal 1° al 6 agosto 2026

Da sabato 1° agosto la manifestazione entra nella fase centrale, con quasi tutti gli appuntamenti concentrati in Piazza Marina Grande a Procida.

Sabato 1° agosto

Ore 20:00 – Santa Messa in suffragio dei Caduti del Mare con il Coro Interparrocchiale e lancio della corona in mare, in Piazza Marina Grande.

– Santa Messa in suffragio dei Caduti del Mare con il Coro Interparrocchiale e lancio della corona in mare, in Piazza Marina Grande. Ore 21:30 – Concerto della Banda Musicale “Isola di Procida”, in Piazza Marina Grande.

Domenica 2 agosto

Ore 20:30 – Premiazione dei Giochi della Sagra del Mare.

– Premiazione dei Giochi della Sagra del Mare. Ore 21:30 – Concerto della Zurawski Band in Piazza Marina Grande.

Lunedì 3 agosto

Ore 20:30 – Sfilata dei carri delle tre Marine, curata dalle associazioni Isola dei Misteri, Ragazzi dei Misteri e Venerdì Santo, a Marina Grande.

– Sfilata dei carri delle tre Marine, curata dalle associazioni Isola dei Misteri, Ragazzi dei Misteri e Venerdì Santo, a Marina Grande. Ore 20:45 – Elezione della Graziella 2026 in Piazza Marina Grande.

Martedì 4 agosto

Ore 22:00 – Le Vibrazioni in concerto in Piazza Marina Grande, con ingresso libero.

– in Piazza Marina Grande, con ingresso libero. A seguire – Spettacolo pirotecnico sul mare.

Mercoledì 5 agosto

Ore 21:00 – Concerto “Italia Show”, curato da Gino Finelli, in Piazza Marina Grande.

Giovedì 6 agosto

Ore 21:00 – Discoteca in piazza con apertura affidata a DJ Tizzano.

– Discoteca in piazza con apertura affidata a DJ Tizzano. Guest DJ: Prezioso.

Gli eventi dal 27 al 31 luglio

La prima parte della Sagra del Mare ha coinvolto i borghi e gli impianti sportivi dell’isola con le presentazioni delle Grazielle, i tornei e i tradizionali giochi a mare.

Lunedì 27 luglio, ore 20:30: presentazione delle Grazielle di Marina Chiaiolella nel borgo antico.

presentazione delle Grazielle di Marina Chiaiolella nel borgo antico. Martedì 28 luglio, ore 18:00: esibizione di Volley Gabbiano Procida al Palazzetto dello Sport; alle 20:30 presentazione delle Grazielle di Marina Corricella in Piazzetta Massimo Troisi.

esibizione di Volley Gabbiano Procida al Palazzetto dello Sport; alle 20:30 presentazione delle Grazielle di Marina Corricella in Piazzetta Massimo Troisi. Mercoledì 29 luglio: finale del Torneo Isolano alle 19:00 e presentazione delle Grazielle di Marina Grande alle 20:30.

finale del Torneo Isolano alle 19:00 e presentazione delle Grazielle di Marina Grande alle 20:30. Giovedì 30 luglio: giochi a mare alle Grotte Blu, pallavolo al Palazzetto dello Sport e presentazione delle Grazielle a Palazzo D’Avalos con Jolanda De Rienzo e il Quartetto Calace.

giochi a mare alle Grotte Blu, pallavolo al Palazzetto dello Sport e presentazione delle Grazielle a Palazzo D’Avalos con Jolanda De Rienzo e il Quartetto Calace. Venerdì 31 luglio: gare di nuoto, kayak e tinozze tra Ciraccio e Ciracciello; alle 21:00 “Procida InCanto” in Piazza Marina Grande.

Come arrivare a Procida

Procida è raggiungibile con traghetti e aliscafi in partenza da Napoli e Pozzuoli. Da Napoli gli aliscafi partono generalmente dal Molo Beverello, mentre i traghetti utilizzano Calata Porta di Massa.

Poiché diversi appuntamenti terminano in tarda serata, è consigliabile controllare prima della partenza gli orari delle ultime corse disponibili per il rientro. Nei giorni del concerto e dell’elezione della Graziella può essere utile acquistare in anticipo anche il viaggio di ritorno.

Sagra del Mare di Procida Date: dal 27 luglio al 6 agosto 2026

dal 27 luglio al 6 agosto 2026 Luogo principale: Piazza Marina Grande, Procida

Piazza Marina Grande, Procida Le Vibrazioni: martedì 4 agosto alle 22:00, ingresso libero Controlla gli aggiornamenti ufficiali

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