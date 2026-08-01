La Luminaria di San Domenico a Praiano, in Costiera Amafitana

Una festa che da oltre quattro secoli illumina con migliaia di candele, fiaccole e lumini Piazza San Gennaro

La Luminaria di San Domenico 2026 si terrà da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 21:30, in Piazza San Gennaro a Praiano, sulla Costiera Amalfitana. La manifestazione è gratuita.

Per quattro sere migliaia di candele, fiaccole e lumini illumineranno la grande piazza maiolicata, le terrazze, i balconi e le stradine del borgo costiero. Una tradizione popolare dedicata a San Domenico, le cui origini vengono fatte risalire al 1606, anno dell’arrivo a Praiano dei frati Domenicani provenienti dal quartiere Sanità di Napoli.

La preparazione della festa coinvolge numerosi giovani volontari, i celebri “Ragazzi della Luminaria”, che sistemano e accendono le luci nelle sere dell’evento. Anche gli abitanti partecipano illuminando terrazze, finestre, balconi e giardini.

Il risultato è uno degli spettacoli più suggestivi dell’estate in Costiera Amalfitana: per quattro giorni Piazza San Gennaro e il centro di Praiano cambiano volto, creando un percorso di luce tra il mare, la chiesa e il borgo.

Luminaria di San Domenico 2026: il programma

Il programma della Luminaria di San Domenico 2026 comprende le tradizionali accensioni delle candele, spettacoli di fuoco, rappresentazioni teatrali e celebrazioni religiose.

Da sabato 1 a lunedì 3 agosto: le accensioni

Piazza San Gennaro, dalle ore 21:30.

La tradizione: il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro darà il via all’accensione delle 3.000 candele sistemate lungo il decoro del pavimento maiolicato di Piazza San Gennaro.

il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro darà il via all’accensione delle sistemate lungo il decoro del pavimento maiolicato di Piazza San Gennaro. La scenografia: luci architetturali illumineranno il complesso monumentale del Convento di Santa Maria a Castro, la Chiesa di San Domenico e la Chiesa di San Gennaro.

luci architetturali illumineranno il complesso monumentale del Convento di Santa Maria a Castro, la Chiesa di San Domenico e la Chiesa di San Gennaro. Gli spettacoli: la compagnia belga Pyronix Production proporrà performance di fuoco, danze, fiamme e acrobazie.

Dalla piazza sarà possibile ammirare anche l’illuminazione del complesso monumentale di Santa Maria a Castro e del Convento di San Domenico.

Il programma religioso dal 1° al 3 agosto

Ogni sera, nella Chiesa di San Gennaro a Praiano, si svolgerà il triduo di preparazione alla festa:

Ore 19:00: Santo Rosario.

Santo Rosario. Ore 19:30: Santa Messa.

Domenica 2 agosto: i Tableaux Vivants

Chiesa di San Gennaro, spettacoli alle ore 21:45 e 22:45.

La compagnia Teatri 35 presenterà lo spettacolo “Per Grazia Ricevuta / Chiaroscuro”, con Tableaux Vivants ispirati alle opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Attori, drappeggi, oggetti scenici e giochi di luce ricostruiranno dal vivo alcune celebri tele del pittore. La rappresentazione si concluderà con un omaggio dedicato a Gennaro Amendola, lo scenografo praianese che ha ideato la Luminaria di San Domenico.

Martedì 4 agosto: la festa di San Domenico

La giornata conclusiva sarà dedicata alle celebrazioni religiose in onore di San Domenico di Guzmán e allo spettacolo serale in Piazza San Gennaro.

Ore 7:00: Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria a Castro e nel Convento di San Domenico.

Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria a Castro e nel Convento di San Domenico. Ore 8:00: Messa solenne nella Chiesa di Santa Maria a Castro.

Messa solenne nella Chiesa di Santa Maria a Castro. Ore 19:30: Messa solenne nella Chiesa di San Gennaro, seguita dalla benedizione di San Domenico di Guzmán.

Messa solenne nella Chiesa di San Gennaro, seguita dalla benedizione di San Domenico di Guzmán. Ore 22:30: spettacolo “Olympus – Un viaggio nell’Antichità alla ricerca degli Anelli dell’Olimpo” in Piazza San Gennaro.

Lo spettacolo Olympus, curato da Pyronix Production, unirà fuoco, acrobazie, giocoleria, combattimenti scenici ed effetti speciali. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra miti, eroi e divinità dell’antichità alla ricerca dei misteriosi Anelli dell’Olimpo.

Attenzione: per motivi di sicurezza, l’ingresso in Piazza San Gennaro sarà consentito fino alle ore 22:00.

Luminaria di San Domenico 2026: informazioni

Quando: da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026.

da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026. Orario: accensioni e spettacoli dalle ore 21:30.

accensioni e spettacoli dalle ore 21:30. Dove: Piazza San Gennaro, Praiano, Costiera Amalfitana.

Piazza San Gennaro, Praiano, Costiera Amalfitana. Ingresso: gratuito.

gratuito. Accesso alla piazza: consentito fino alle ore 22:00.

consentito fino alle ore 22:00. Informazioni: sito ufficiale della Luminaria di San Domenico.

sito ufficiale della Luminaria di San Domenico. Telefono: 089 874557.

Per conoscere la storia e le immagini delle precedenti edizioni è possibile leggere anche l’articolo dedicato alla Luminaria di San Domenico 2024 a Praiano.

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