Cinema all’Aperto da FOQUS ai Quartieri Spagnoli | Programma di Agosto

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Continua fino al 13 settembre 2026 la rassegna “Estate a Corte” con film di sera. Biglietti a €3,50 per i film italiani ed europei e €5 per le altre proiezioni

Continua per tutto agosto e fino al 13 settembre 2026 “Estate a Corte” a Napoli, la rassegna di cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli ospitata nella Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, in via Portacarrese a Montecalvario 69. Le proiezioni iniziano alle ore 21:00, con apertura dalle ore 20:00.

Anche quest’anno la corte dell’ex monastero del ‘600 ai Quartieri Spagnoli si trasforma in una sala cinematografica sotto le stelle per una rassegna, curata da Pietro Pizzimento che accompagnerà l’estate napoletana fino a settembre con proiezioni serali, sezioni tematiche e incontri con registi, attori e autori del cinema contemporaneo.

Estate a Corte 2026: Programma di Agosto 2026 a FOQUS

Sabato 1 agosto – SENTIMENTAL VALUE – (Norvegia/ Germania/ Danimarca/ Francia/ Svezia, 2025, 132’) di Joachim Trier

Domenica 2 agosto UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – One Battle After Another (U.S.A., 2025, 161’) di Paul Thomas Anderson

Lunedì 3 agosto – UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA – One Battle After Another (U.S.A., 2025, 161’) di Paul Thomas Anderson

Martedì 4 agosto IL SUONO DI UNA CADUTA – Sound of Falling (Germania, 2025, 149’) di Mascha Schilinski

Mercoledì 5 agosto – GIOIA MIA (Italia, 2025, 90’) di Margherita Spampinato

Giovedì 6 agosto – LA GRAZIA – (Italia, 2025, 131’) di Paolo Sorrentino

Venerdì 7 agosto – LA SALITA (Italia, 2026, 90’) di Massimiliano Gallo – Interverrà durante la serata il regista ed attore Massimiliano Gallo

Sabato 8 agosto – THE SMASHING MACHINE (U.S.A., 2025, 123’) di Benny Safdie

Domenica 9 agosto E’ L’ULTIMA BATTUTA? – Is This Thing On? (U.S.A., 2025, 121’) di Bradley Cooper

Lunedì 10 agosto – MIROIRS No. 3 – Il mistero di Laura – (Germania, 2025, 86’) di Christian Petzold

Martedì 11 agosto – MIO FRATELLO E’ UN VICHINGO – Den Sidste Viking – (Danimarca/ Svezia, 2025, 116’) di Anders Thomas Jensen

Mercoledì 12 agosto – IL MAGO DEL CREMLINO – Le Origini di Putin -The Wizard of the Kremlin – (Francia, 2025, 159’) di Olivier Assayas

Giovedì 13 agosto AMMAZZARE STANCA – (Italia, 2025, 129’) di Daniele Vicari V.M. 14 anni

Venerdì 14 agosto ILLUSIONE (Italia / Belgio, 2025, 110’) di Francesca Archibugi

Sabato 15 agosto IL BENE COMUNE (Italia, 2026, 103’) di Rocco Papaleo

Domenica 16 agosto – FAMILIAR TOUCH (U.S.A., 2024, 90’) di Sarah Friedland

Lunedì 17 agosto – ARCO – Un’amicizia per salvare il futuro – (Francia, 2025, 88’) di Ugo Bienvenu.

Martedì 18 agosto – LA TORTA DEL PRESIDENTE – Mamlaket al-Qasab (Iraq/ U.S.A/ Qatar, 2025, 102’) di Hasan Hadi

Mercoledì 19 agosto – LA MATTINA SCRIVO – A pied d’oeuvre (Francia, 2025, 92’) di Valérie Donzelli

Giovedì 27 agosto – REBUILDING – Come l’acqua per il fuoco (U.S.A., 2025, 95’) di Max Walker-Silverman

Venerdì 28 agosto – L’AGENTE SEGRETO – O agente secreto (Brasile/ Francia/ Paesi Bassi/ Germania, 2025, 158’) di Kleber Mendonça Filho

Sabato 29 agosto – KONTINENTAL ‘25 (Romania, 2025, 109’) di Radu Jude

Domenica 30 agosto – IL BACIO DELLA DONNA RAGNO – Kiss of the spider woman (U.S.A./ Messico, 2025, 128’) di Bill Condon

Il programma potrebbe subire variazioni: prima di andare è sempre utile verificare la disponibilità dei biglietti e l’orario della singola proiezione.

Come arrivare a FOQUS ai Quartieri Spagnoli

FOQUS si trova in via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La zona è comoda per chi arriva dal centro: la stazione Toledo della Metro Linea 1 è tra i riferimenti più semplici per raggiungere l’arena a piedi. Per chi arriva in scooter o in bici è previsto il parcheggio interno gratuito per bike e scooter. L’area dispone anche di accesso per persone con disabilità, bar e ristorante.

Informazioni Estate a Corte 2026

Dal 30 giugno al 13 settembre 2026 nella Corte dell’Arte di FOQUS, via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli

Proiezioni alle ore 21:00, apertura dalle ore 20:00

Biglietti da €3,50 a €5, salvo diversa indicazione

Maggiori informazioni – FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

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