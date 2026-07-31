Cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto: concerti, cinema, visite ed eventi gratuiti

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Concerti, cinema all’aperto, musei gratuiti, feste popolari, spettacoli e visite serali: ecco cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto 2026

Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026 Napoli e la Campania propongono un fine settimana ricco di appuntamenti. Tra gli eventi a Napoli nel weekend ci sono concerti, spettacoli, cinema sotto le stelle, musei gratuiti, visite serali e iniziative adatte anche alle famiglie.

Chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend può scegliere tra la grande festa per i 100 anni della SSC Napoli, il balletto al Teatro di San Carlo, gli spettacoli gratuiti al Maschio Angioino, le arene cinematografiche estive e la Festa di Sant’Anna a Bacoli.

Cosa fare a Napoli questo weekend

Il fine settimana offre alternative per ogni momento della giornata. Di sera si può scegliere tra musica, teatro e cinema all’aperto; durante il giorno si possono visitare musei, mostre, monumenti e luoghi simbolo della città.

Molti appuntamenti sono gratuiti, mentre per spettacoli, visite guidate e concerti può essere necessario acquistare il biglietto o prenotare in anticipo. Negli approfondimenti collegati sono disponibili programmi, prezzi e modalità di partecipazione.

Festa per i 100 anni del Napoli

L’appuntamento più atteso è in programma sabato 1° agosto 2026, quando la città celebrerà il centenario della SSC Napoli con una grande manifestazione nel centro cittadino.

La festa per i 100 anni del Napoli coinvolgerà l’area compresa tra Piazza Carità, Via Toledo, Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito con musica, animazione, pizza e uno spettacolo pirotecnico conclusivo.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Vista la grande affluenza prevista, è consigliabile raggiungere il centro di Napoli con i mezzi pubblici e consultare in anticipo eventuali modifiche alla viabilità.

Concerti e spettacoli a Napoli

Musica, danza e teatro sono tra i protagonisti degli eventi a Napoli dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Gli spettacoli si svolgono in teatri storici, musei, cortili monumentali, terrazze panoramiche e spazi all’aperto.

Spettacoli gratuiti al Maschio Angioino: fino a sabato 8 agosto il Cortile Monumentale di Castel Nuovo ospita dieci appuntamenti gratuiti tra teatro e danza.



Cinema all’aperto a Napoli

Le arene estive permettono di vedere film, incontrare registi e trascorrere una serata all’aperto nei parchi, nei cortili e nelle ville storiche di Napoli e dei comuni vicini.

Cinema gratuito al Parco del Poggio: da sabato 1° a lunedì 10 agosto il parco dei Colli Aminei ospita film ambientati a Napoli e nel Mezzogiorno, con incontri e ospiti. Cinema all’aperto dal 27 luglio al 2 agosto: la guida settimanale con tutti i film proiettati nelle arene estive di Napoli e dintorni.



Napoli Contemporanea alla Villa Floridiana: cinema sotto le stelle, incontri con attori e registi e visite al Museo Duca di Martina. Estate a Corte da FOQUS: film e incontri nel cortile della Fondazione Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli. Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno: proiezioni serali nei giardini della villa storica di San Giorgio a Cremano, con biglietti a partire da €5.



Musei gratis e visite serali

Domenica 2 agosto torna l’iniziativa che consente di entrare gratuitamente nei musei e nei parchi archeologici statali. Il weekend propone anche aperture serali a Ercolano, Capodimonte e nel Castello di Baia.

Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 2 agosto: l’elenco dei musei, monumenti e siti archeologici statali che partecipano alla prima domenica del mese.



Festa di Sant’Anna a Bacoli

Dal 31 luglio al 5 agosto 2026 Bacoli celebra la patrona Sant’Anna con concerti gratuiti, spettacoli, appuntamenti religiosi e il tradizionale show pirotecnico conclusivo.

Il programma della Festa Patronale di Sant’Anna a Bacoli comprende i concerti di LDA e AKA 7EVEN, Ricchi e Poveri e Gianni Fiorellino.

Eventi gratuiti e idee per famiglie

Per una giornata con i bambini si può scegliere tra piscine, parchi acquatici, attività scientifiche, mare ed eventi gastronomici. Alcune proposte richiedono il pagamento del biglietto, mentre altre sono a ingresso libero.

Sagra del Riavulillo ad Arola di Vico Equense: dal 2 al 4 agosto festa dedicata al piccolo caciocavallo farcito con olive nere, olio e peperoncino.



Mostre a Napoli nel weekend

Arte, fotografia, archeologia, fumetto e installazioni multimediali completano il programma del fine settimana. Diverse mostre si trovano nel centro di Napoli e possono essere abbinate alla visita di musei e monumenti.

Robert Crumb al Maschio Angioino: disegni e opere del maestro statunitense del fumetto underground.



Cosa vedere a Napoli senza prenotare

Anche senza partecipare a un evento organizzato è possibile trascorrere una giornata tra quartieri storici, street art, piazze, chiese e monumenti. Alcuni luoghi sono visitabili liberamente, mentre per altri occorre acquistare il biglietto direttamente sul posto.

L’unica opera italiana di Banksy , nel centro storico di Napoli.



Eventi Napoli weekend: informazioni

Quando: da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026

da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026 Dove: Napoli, provincia di Napoli e principali località della Campania

Napoli, provincia di Napoli e principali località della Campania Biglietti: prezzi variabili; numerosi appuntamenti sono gratuiti, mentre altri richiedono biglietto o prenotazione

prezzi variabili; numerosi appuntamenti sono gratuiti, mentre altri richiedono biglietto o prenotazione Info: programmi, orari, indirizzi e modalità di accesso sono disponibili negli approfondimenti collegati

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