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Cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto: concerti, cinema, visite ed eventi gratuiti

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© Napoli da Vivere

Concerti, cinema all’aperto, musei gratuiti, feste popolari, spettacoli e visite serali: ecco cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto 2026

Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026 Napoli e la Campania propongono un fine settimana ricco di appuntamenti. Tra gli eventi a Napoli nel weekend ci sono concerti, spettacoli, cinema sotto le stelle, musei gratuiti, visite serali e iniziative adatte anche alle famiglie.

Chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend può scegliere tra la grande festa per i 100 anni della SSC Napoli, il balletto al Teatro di San Carlo, gli spettacoli gratuiti al Maschio Angioino, le arene cinematografiche estive e la Festa di Sant’Anna a Bacoli.

Cosa fare a Napoli questo weekend

Il fine settimana offre alternative per ogni momento della giornata. Di sera si può scegliere tra musica, teatro e cinema all’aperto; durante il giorno si possono visitare musei, mostre, monumenti e luoghi simbolo della città.

Molti appuntamenti sono gratuiti, mentre per spettacoli, visite guidate e concerti può essere necessario acquistare il biglietto o prenotare in anticipo. Negli approfondimenti collegati sono disponibili programmi, prezzi e modalità di partecipazione.

Festa per i 100 anni del Napoli

Festa per i 100 anni del Napoli il 1 agosto 2026

L’appuntamento più atteso è in programma sabato 1° agosto 2026, quando la città celebrerà il centenario della SSC Napoli con una grande manifestazione nel centro cittadino.

La festa per i 100 anni del Napoli coinvolgerà l’area compresa tra Piazza Carità, Via Toledo, Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito con musica, animazione, pizza e uno spettacolo pirotecnico conclusivo.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Vista la grande affluenza prevista, è consigliabile raggiungere il centro di Napoli con i mezzi pubblici e consultare in anticipo eventuali modifiche alla viabilità.

Concerti e spettacoli a Napoli

Musica, danza e teatro sono tra i protagonisti degli eventi a Napoli dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Gli spettacoli si svolgono in teatri storici, musei, cortili monumentali, terrazze panoramiche e spazi all’aperto.

Cinema all’aperto a Napoli

Le arene estive permettono di vedere film, incontrare registi e trascorrere una serata all’aperto nei parchi, nei cortili e nelle ville storiche di Napoli e dei comuni vicini.

Cinema all’aperto da FOQUS ai Quartieri Spagnoli

Ph Facebook FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli ETS

Musei gratis e visite serali

Domenica 2 agosto torna l’iniziativa che consente di entrare gratuitamente nei musei e nei parchi archeologici statali. Il weekend propone anche aperture serali a Ercolano, Capodimonte e nel Castello di Baia.

Visite guidate e aperture serali a Napoli nel weekend

© Napoli da Vivere

Festa di Sant’Anna a Bacoli

Dal 31 luglio al 5 agosto 2026 Bacoli celebra la patrona Sant’Anna con concerti gratuiti, spettacoli, appuntamenti religiosi e il tradizionale show pirotecnico conclusivo.

Il programma della Festa Patronale di Sant’Anna a Bacoli comprende i concerti di LDA e AKA 7EVEN, Ricchi e Poveri e Gianni Fiorellino.

Festa di Sant’Anna a Bacoli 2026

Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

Eventi gratuiti e idee per famiglie

Per una giornata con i bambini si può scegliere tra piscine, parchi acquatici, attività scientifiche, mare ed eventi gastronomici. Alcune proposte richiedono il pagamento del biglietto, mentre altre sono a ingresso libero.

Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli

Mostre a Napoli nel weekend

Arte, fotografia, archeologia, fumetto e installazioni multimediali completano il programma del fine settimana. Diverse mostre si trovano nel centro di Napoli e possono essere abbinate alla visita di musei e monumenti.

Mostra di Robert Crumb al Maschio Angioino di Napoli

Cosa vedere a Napoli senza prenotare

Anche senza partecipare a un evento organizzato è possibile trascorrere una giornata tra quartieri storici, street art, piazze, chiese e monumenti. Alcuni luoghi sono visitabili liberamente, mentre per altri occorre acquistare il biglietto direttamente sul posto.

Murale di Jorit al Centro Direzionale di Napoli

Ph Facebook Jorit

Eventi Napoli weekend: informazioni

  • Quando: da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026
  • Dove: Napoli, provincia di Napoli e principali località della Campania
  • Biglietti: prezzi variabili; numerosi appuntamenti sono gratuiti, mentre altri richiedono biglietto o prenotazione
  • Info: programmi, orari, indirizzi e modalità di accesso sono disponibili negli approfondimenti collegati

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