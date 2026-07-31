Cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto: concerti, cinema, visite ed eventi gratuiti

Concerti, cinema all’aperto, musei gratuiti, feste popolari, spettacoli e visite serali: ecco cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto 2026
Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026 Napoli e la Campania propongono un fine settimana ricco di appuntamenti. Tra gli eventi a Napoli nel weekend ci sono concerti, spettacoli, cinema sotto le stelle, musei gratuiti, visite serali e iniziative adatte anche alle famiglie.
Chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend può scegliere tra la grande festa per i 100 anni della SSC Napoli, il balletto al Teatro di San Carlo, gli spettacoli gratuiti al Maschio Angioino, le arene cinematografiche estive e la Festa di Sant’Anna a Bacoli.
Cosa fare a Napoli questo weekend
Il fine settimana offre alternative per ogni momento della giornata. Di sera si può scegliere tra musica, teatro e cinema all’aperto; durante il giorno si possono visitare musei, mostre, monumenti e luoghi simbolo della città.
Molti appuntamenti sono gratuiti, mentre per spettacoli, visite guidate e concerti può essere necessario acquistare il biglietto o prenotare in anticipo. Negli approfondimenti collegati sono disponibili programmi, prezzi e modalità di partecipazione.
Festa per i 100 anni del Napoli
L’appuntamento più atteso è in programma sabato 1° agosto 2026, quando la città celebrerà il centenario della SSC Napoli con una grande manifestazione nel centro cittadino.
La festa per i 100 anni del Napoli coinvolgerà l’area compresa tra Piazza Carità, Via Toledo, Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito con musica, animazione, pizza e uno spettacolo pirotecnico conclusivo.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Vista la grande affluenza prevista, è consigliabile raggiungere il centro di Napoli con i mezzi pubblici e consultare in anticipo eventuali modifiche alla viabilità.
Concerti e spettacoli a Napoli
Musica, danza e teatro sono tra i protagonisti degli eventi a Napoli dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Gli spettacoli si svolgono in teatri storici, musei, cortili monumentali, terrazze panoramiche e spazi all’aperto.
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- Spettacoli gratuiti al Maschio Angioino: fino a sabato 8 agosto il Cortile Monumentale di Castel Nuovo ospita dieci appuntamenti gratuiti tra teatro e danza.
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- Lemon Jazz Festival a Sorrento: tre serate di musica a Villa Fiorentino, con due concerti gratuiti e l’appuntamento del 1° agosto con biglietto da €15.
- Festival Dal Barocco al Jazz ad Anacapri: musica classica e jazz sulla terrazza panoramica dell’Hotel Caesar Augustus, affacciata sul mare di Capri.
- Sogno di una notte di mezza estate al Teatro di San Carlo: il balletto in due atti ispirato alla commedia di William Shakespeare resta in scena fino a venerdì 31 luglio 2026.
- Pessoa Luna Park a Castel Sant’Elmo: il Fossato di Castel Sant’Elmo ospita spettacoli, cinema, giochi, incontri culturali e street food.
- Notturni in Certosa a San Martino: concerti serali nel Cortile Monumentale della Certosa di San Martino, nel quartiere Vomero.
- Summer Jazz sulla terrazza di Monte Echia: musica dal vivo in uno dei punti panoramici più suggestivi sul Golfo di Napoli.
- Brividi d’Estate al Real Orto Botanico di Napoli: la rassegna teatrale propone spettacoli serali tra i viali e gli spazi verdi dell’Orto Botanico.
- Sal Da Vinci all’Arena Flegrea: due serate dedicate alla musica dell’artista napoletano nella grande arena estiva della Mostra d’Oltremare.
Cinema all’aperto a Napoli
Le arene estive permettono di vedere film, incontrare registi e trascorrere una serata all’aperto nei parchi, nei cortili e nelle ville storiche di Napoli e dei comuni vicini.
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- Cinema gratuito al Parco del Poggio: da sabato 1° a lunedì 10 agosto il parco dei Colli Aminei ospita film ambientati a Napoli e nel Mezzogiorno, con incontri e ospiti.
- Cinema all’aperto dal 27 luglio al 2 agosto: la guida settimanale con tutti i film proiettati nelle arene estive di Napoli e dintorni.
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- Napoli Contemporanea alla Villa Floridiana: cinema sotto le stelle, incontri con attori e registi e visite al Museo Duca di Martina.
- Estate a Corte da FOQUS: film e incontri nel cortile della Fondazione Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli.
- Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno: proiezioni serali nei giardini della villa storica di San Giorgio a Cremano, con biglietti a partire da €5.
Musei gratis e visite serali
Domenica 2 agosto torna l’iniziativa che consente di entrare gratuitamente nei musei e nei parchi archeologici statali. Il weekend propone anche aperture serali a Ercolano, Capodimonte e nel Castello di Baia.
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- Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 2 agosto: l’elenco dei musei, monumenti e siti archeologici statali che partecipano alla prima domenica del mese.
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- Tour gratuiti nel Golfo di Napoli in galeone: passeggiate dal mare accompagnate dai racconti dello scrittore Amedeo Colella.
- I Venerdì di Ercolano: percorsi serali e iniziative speciali nel Parco Archeologico di Ercolano.
- Aperture serali al Castello di Baia: visite estive nella fortezza panoramica dei Campi Flegrei.
- Biblioteca dei Girolamini: sono nuovamente accessibili le sale storiche del complesso monumentale nel centro antico di Napoli.
- Cimitero delle Fontanelle: il celebre ossario del Rione Sanità può essere visitato attraverso il nuovo percorso di accesso.
- Passeggiata sui tetti del Duomo di Napoli: il percorso panoramico consente di osservare dall’alto il centro storico della città.
- Visite guidate al Teatro di San Carlo: sale, palchi e ambienti del teatro lirico più antico del mondo ancora in attività.
Festa di Sant’Anna a Bacoli
Dal 31 luglio al 5 agosto 2026 Bacoli celebra la patrona Sant’Anna con concerti gratuiti, spettacoli, appuntamenti religiosi e il tradizionale show pirotecnico conclusivo.
Il programma della Festa Patronale di Sant’Anna a Bacoli comprende i concerti di LDA e AKA 7EVEN, Ricchi e Poveri e Gianni Fiorellino.
Eventi gratuiti e idee per famiglie
Per una giornata con i bambini si può scegliere tra piscine, parchi acquatici, attività scientifiche, mare ed eventi gastronomici. Alcune proposte richiedono il pagamento del biglietto, mentre altre sono a ingresso libero.
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- Sagra del Riavulillo ad Arola di Vico Equense: dal 2 al 4 agosto festa dedicata al piccolo caciocavallo farcito con olive nere, olio e peperoncino.
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- Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare: la piscina olimpionica di Fuorigrotta è aperta per la stagione estiva 2026.
- AcquaFlash a Licola: piscine, scivoli, giochi acquatici e aree relax nel grande parco di Giugliano in Campania.
- Estate a Città della Scienza: laboratori, dimostrazioni scientifiche e spettacoli nel Planetario per bambini e famiglie.
- Bus del mare EAV dal Vomero a Miseno: il collegamento estivo permette di raggiungere le spiagge dei Campi Flegrei senza utilizzare l’auto.
- Spiagge Bandiera Blu della Campania: la guida alle località premiate dove organizzare una giornata al mare.
- Saldi estivi a Napoli e in Campania: gli sconti continuano nei negozi, negli outlet e nei centri commerciali della regione.
Mostre a Napoli nel weekend
Arte, fotografia, archeologia, fumetto e installazioni multimediali completano il programma del fine settimana. Diverse mostre si trovano nel centro di Napoli e possono essere abbinate alla visita di musei e monumenti.
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- Robert Crumb al Maschio Angioino: disegni e opere del maestro statunitense del fumetto underground.
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- L’Inferno di Dante a Edenlandia: percorso immersivo ispirato ai personaggi e agli ambienti della Divina Commedia.
- Mimmo Jodice al Museo del Tesoro di San Gennaro: fotografie a colori dedicate alla città di Napoli.
- OBEY alle Gallerie d’Italia di Napoli: la mostra dedicata a Shepard Fairey, protagonista internazionale della street art.
- Biodiversity Gateway alla Casina Pompeiana: percorso multimediale dedicato al mare e alla biodiversità del Golfo di Napoli.
- La Sirena e la città al MANN: la mostra del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedicata al mito di Parthenope.
- I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei: ventidue calchi esposti insieme nel Parco Archeologico di Pompei.
- Le sale dell’Ottocento alla Certosa di San Martino: dodici ambienti dedicati alla storia e all’arte napoletana del XIX secolo.
Cosa vedere a Napoli senza prenotare
Anche senza partecipare a un evento organizzato è possibile trascorrere una giornata tra quartieri storici, street art, piazze, chiese e monumenti. Alcuni luoghi sono visitabili liberamente, mentre per altri occorre acquistare il biglietto direttamente sul posto.
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- L’unica opera italiana di Banksy, nel centro storico di Napoli.
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- I murales di Maradona a Napoli, ai Quartieri Spagnoli e a San Giovanni a Teduccio.
- La Sedia della Fertilità ai Quartieri Spagnoli, custodita nel Santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
- Palazzo Donn’Anna a Posillipo, uno degli edifici più riconoscibili del litorale napoletano.
- La Galleria Borbonica, il percorso sotterraneo che attraversa secoli di storia della città.
- Le Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, nel Rione Sanità.
- Piazza del Plebiscito, con il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola.
- Il Complesso Monumentale di Santa Chiara, con il celebre Chiostro Maiolicato.
- Il Maschio Angioino, il castello medievale che domina Piazza Municipio.
Eventi Napoli weekend: informazioni
- Quando: da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026
- Dove: Napoli, provincia di Napoli e principali località della Campania
- Biglietti: prezzi variabili; numerosi appuntamenti sono gratuiti, mentre altri richiedono biglietto o prenotazione
- Info: programmi, orari, indirizzi e modalità di accesso sono disponibili negli approfondimenti collegati
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