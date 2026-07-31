Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 6 agosto: Fabi, Gragnaniello, Tammaro, Bennato, Sannino

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Da Niccolò Fabi a Tony Tammaro, passando per Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato e Andrea Sannino: tanti artisti si esibiranno gratuitamente nelle piazze della Campania da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026

Continuano i concerti gratis in Campania nell’estate 2026. Tra feste patronali, festival, sagre ed eventi organizzati dai Comuni, le piazze delle cinque province campane ospiteranno artisti italiani e protagonisti della musica napoletana.

La nuova selezione della nostra rubrica raccoglie gli appuntamenti in programma da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, con concerti gratuiti nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Concerti gratis in Campania: informazioni principali Quando: da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026

da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026 Dove: piazze, borghi, festival e feste della Campania

piazze, borghi, festival e feste della Campania Ingresso: gratuito, salvo eventuali prenotazioni indicate dagli organizzatori

Gli eventi si svolgono prevalentemente nelle ore serali e sono generalmente a ingresso libero. Prima di partire è sempre consigliabile verificare orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso le pagine ufficiali dei Comuni, degli organizzatori e degli artisti, soprattutto in caso di maltempo.

Per trovare altre idee è possibile consultare gli eventi gratuiti segnalati da Napoli da Vivere e la sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.

Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 6 agosto 2026

Di seguito trovate il calendario dei concerti gratuiti suddiviso per giornata. L’elenco potrà essere aggiornato con nuove date, cambi di programma o comunicazioni diffuse dagli organizzatori.

Venerdì 31 luglio 2026

Sabato 1 agosto 2026

Super Hit 80’s Show – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna

– Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna Eugenio Bennato – Ferrari di Serino (AV)

– Ferrari di Serino (AV) Andrea Sannino – Casalnuovo di Napoli (NA)

– Casalnuovo di Napoli (NA) Povia – Morcone (BN)

Domenica 2 agosto 2026

Gigi Finizio – Mondragone (CE)

– Mondragone (CE) Modena City Ramblers – Padula (SA)

– Padula (SA) Paolo Meneguzzi – San Severino di Centola (SA)

– San Severino di Centola (SA) Ebbanesis – Anacapri (NA)

– Anacapri (NA) Massimo Di Cataldo – Petina (SA)

Lunedì 3 agosto 2026

Ricchi e Poveri – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna

– Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna Rosario Miraggio – Agerola (NA), FiordilatteFiordifesta

– Agerola (NA), FiordilatteFiordifesta Franco Ricciardi – Castelfranci (AV)

– Castelfranci (AV) Ivan Granatino – Cervino (CE)

– Cervino (CE) Gianni Fiorellino – San Felice a Cancello (CE)

– San Felice a Cancello (CE) I Desideri – Marina di Camerota (SA)

– Marina di Camerota (SA) Noemi – Circello (BN)

Martedì 4 agosto 2026

Gianni Fiorellino – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna

– Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna Le Vibrazioni – Procida (NA), Sagra del Mare

– Procida (NA), Sagra del Mare I Cugini di Campagna – Calabritto (AV)

– Calabritto (AV) Nostalgia 90 – Montesarchio (BN)

Mercoledì 5 agosto 2026

Niccolò Fabi – Agerola (NA), Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei

– Agerola (NA), Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei Paolo Meneguzzi – Colle Sannita (BN)

– Colle Sannita (BN) Peppe Soks – Motta, Sant’Angelo a Cupolo (BN)

Giovedì 6 agosto 2026

Andrea Sannino – Celle di Bulgheria (SA)

– Celle di Bulgheria (SA) Eugenio Finardi – Roccadaspide (SA)

– Roccadaspide (SA) Elettra Lamborghini – Montemiletto (AV)

– Montemiletto (AV) Gianluca Capozzi – Teano (CE)

Informazioni sui concerti gratis in Campania

Quando: da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, prevalentemente nelle ore serali

da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, prevalentemente nelle ore serali Dove: piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno Biglietti: concerti generalmente a ingresso gratuito

concerti generalmente a ingresso gratuito Info: verificare sempre orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso i canali ufficiali degli artisti, dei Comuni e degli organizzatori

Cosa controllare prima di partire

Verificate l’orario di inizio e il luogo esatto del concerto.

Controllate eventuali modifiche o rinvii dovuti al maltempo.

Per gli appuntamenti più affollati è consigliabile raggiungere la località con anticipo.

Verificate la presenza di parcheggi, navette o modifiche temporanee alla viabilità.

Consulta anche la sezione dedicata agli altri concerti in Campania e il calendario degli eventi a Napoli e in Campania.

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