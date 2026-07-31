MenuMenu

Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 6 agosto: Fabi, Gragnaniello, Tammaro, Bennato, Sannino

hanny-naibaho-aWXVxy8BSzc-unsplash-scaled.jpg

Foto di Hanny Naibaho su Unsplash

Da Niccolò Fabi a Tony Tammaro, passando per Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato e Andrea Sannino: tanti artisti si esibiranno gratuitamente nelle piazze della Campania da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026

Continuano i concerti gratis in Campania nell’estate 2026. Tra feste patronali, festival, sagre ed eventi organizzati dai Comuni, le piazze delle cinque province campane ospiteranno artisti italiani e protagonisti della musica napoletana.

La nuova selezione della nostra rubrica raccoglie gli appuntamenti in programma da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, con concerti gratuiti nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Concerti gratis in Campania: informazioni principali

  • Quando: da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026
  • Dove: piazze, borghi, festival e feste della Campania
  • Ingresso: gratuito, salvo eventuali prenotazioni indicate dagli organizzatori

Gli eventi si svolgono prevalentemente nelle ore serali e sono generalmente a ingresso libero. Prima di partire è sempre consigliabile verificare orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso le pagine ufficiali dei Comuni, degli organizzatori e degli artisti, soprattutto in caso di maltempo.

Per trovare altre idee è possibile consultare gli eventi gratuiti segnalati da Napoli da Vivere e la sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.

Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 6 agosto 2026

Di seguito trovate il calendario dei concerti gratuiti suddiviso per giornata. L’elenco potrà essere aggiornato con nuove date, cambi di programma o comunicazioni diffuse dagli organizzatori.

Venerdì 31 luglio 2026

Sabato 1 agosto 2026

Eugenio Bennato in concerto gratuito in Campania

Ph Facebook Eugenio Bennato

Domenica 2 agosto 2026

  • Gigi Finizio – Mondragone (CE)
  • Modena City Ramblers – Padula (SA)
  • Paolo Meneguzzi – San Severino di Centola (SA)
  • Ebbanesis – Anacapri (NA)
  • Massimo Di Cataldo – Petina (SA)

Lunedì 3 agosto 2026

Martedì 4 agosto 2026

Mercoledì 5 agosto 2026

Giovedì 6 agosto 2026

  • Andrea Sannino – Celle di Bulgheria (SA)
  • Eugenio Finardi – Roccadaspide (SA)
  • Elettra Lamborghini – Montemiletto (AV)
  • Gianluca Capozzi – Teano (CE)

Informazioni sui concerti gratis in Campania

  • Quando: da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, prevalentemente nelle ore serali
  • Dove: piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
  • Biglietti: concerti generalmente a ingresso gratuito
  • Info: verificare sempre orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso i canali ufficiali degli artisti, dei Comuni e degli organizzatori

Cosa controllare prima di partire

  • Verificate l’orario di inizio e il luogo esatto del concerto.
  • Controllate eventuali modifiche o rinvii dovuti al maltempo.
  • Per gli appuntamenti più affollati è consigliabile raggiungere la località con anticipo.
  • Verificate la presenza di parcheggi, navette o modifiche temporanee alla viabilità.

Consulta anche la sezione dedicata agli altri concerti in Campania e il calendario degli eventi a Napoli e in Campania.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La copia e la riproduzione, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzate.


scroll to top