Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 6 agosto: Fabi, Gragnaniello, Tammaro, Bennato, Sannino

Da Niccolò Fabi a Tony Tammaro, passando per Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato e Andrea Sannino: tanti artisti si esibiranno gratuitamente nelle piazze della Campania da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026
Continuano i concerti gratis in Campania nell’estate 2026. Tra feste patronali, festival, sagre ed eventi organizzati dai Comuni, le piazze delle cinque province campane ospiteranno artisti italiani e protagonisti della musica napoletana.
La nuova selezione della nostra rubrica raccoglie gli appuntamenti in programma da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, con concerti gratuiti nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Concerti gratis in Campania: informazioni principali
- Quando: da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026
- Dove: piazze, borghi, festival e feste della Campania
- Ingresso: gratuito, salvo eventuali prenotazioni indicate dagli organizzatori
Gli eventi si svolgono prevalentemente nelle ore serali e sono generalmente a ingresso libero. Prima di partire è sempre consigliabile verificare orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso le pagine ufficiali dei Comuni, degli organizzatori e degli artisti, soprattutto in caso di maltempo.
Per trovare altre idee è possibile consultare gli eventi gratuiti segnalati da Napoli da Vivere e la sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.
Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 6 agosto 2026
Di seguito trovate il calendario dei concerti gratuiti suddiviso per giornata. L’elenco potrà essere aggiornato con nuove date, cambi di programma o comunicazioni diffuse dagli organizzatori.
Venerdì 31 luglio 2026
- LDA & AKA 7EVEN – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna
- Antonio Onorato e Toninho Horta – Sorrento (NA), Lemon Jazz Festival
- Tony Tammaro – Roccapiemonte (SA)
- Enzo Gragnaniello – Amalfi (SA), Amalfi Summer Fest
- Maldestro e Dario Sansone – Amalfi (SA), Amalfi Summer Fest
- Ebbanesis e Francesco Di Bella – Amalfi (SA), Amalfi Summer Fest
- Nek – Sanza (SA)
Sabato 1 agosto 2026
- Super Hit 80’s Show – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna
- Eugenio Bennato – Ferrari di Serino (AV)
- Andrea Sannino – Casalnuovo di Napoli (NA)
- Povia – Morcone (BN)
Domenica 2 agosto 2026
- Gigi Finizio – Mondragone (CE)
- Modena City Ramblers – Padula (SA)
- Paolo Meneguzzi – San Severino di Centola (SA)
- Ebbanesis – Anacapri (NA)
- Massimo Di Cataldo – Petina (SA)
Lunedì 3 agosto 2026
- Ricchi e Poveri – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna
- Rosario Miraggio – Agerola (NA), FiordilatteFiordifesta
- Franco Ricciardi – Castelfranci (AV)
- Ivan Granatino – Cervino (CE)
- Gianni Fiorellino – San Felice a Cancello (CE)
- I Desideri – Marina di Camerota (SA)
- Noemi – Circello (BN)
Martedì 4 agosto 2026
- Gianni Fiorellino – Bacoli (NA), Festa di Sant’Anna
- Le Vibrazioni – Procida (NA), Sagra del Mare
- I Cugini di Campagna – Calabritto (AV)
- Nostalgia 90 – Montesarchio (BN)
Mercoledì 5 agosto 2026
- Niccolò Fabi – Agerola (NA), Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei
- Paolo Meneguzzi – Colle Sannita (BN)
- Peppe Soks – Motta, Sant’Angelo a Cupolo (BN)
Giovedì 6 agosto 2026
- Andrea Sannino – Celle di Bulgheria (SA)
- Eugenio Finardi – Roccadaspide (SA)
- Elettra Lamborghini – Montemiletto (AV)
- Gianluca Capozzi – Teano (CE)
Informazioni sui concerti gratis in Campania
- Quando: da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2026, prevalentemente nelle ore serali
- Dove: piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
- Biglietti: concerti generalmente a ingresso gratuito
- Info: verificare sempre orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso i canali ufficiali degli artisti, dei Comuni e degli organizzatori
Cosa controllare prima di partire
- Verificate l’orario di inizio e il luogo esatto del concerto.
- Controllate eventuali modifiche o rinvii dovuti al maltempo.
- Per gli appuntamenti più affollati è consigliabile raggiungere la località con anticipo.
- Verificate la presenza di parcheggi, navette o modifiche temporanee alla viabilità.
Consulta anche la sezione dedicata agli altri concerti in Campania e il calendario degli eventi a Napoli e in Campania.
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