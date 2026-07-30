La Sagra del Riavulillo torna ad Arola di Vico Equense: tre serate di gusto, musica e ingresso gratis

PH Facebook Sagra del Riavulillo

Dal 2 al 4 agosto 2026 torna ad Arola di Vico Equense la festa dedicata al Riavulillo, il piccolo caciocavallo piccante cotto sulla brace: tre serate con stand gastronomici, concerti e ingresso gratuito

La Sagra del Riavulillo 2026 si svolgerà da domenica 2 a martedì 4 agosto 2026 ad Arola, frazione collinare di Vico Equense. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 20:00 e l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

Sagra del Riavulillo 2026 ad Arola Quando: dal 2 al 4 agosto 2026, dalle ore 20:00

Dove: Arola di Vico Equense, Napoli

Ingresso: gratuito

Il Riavulillo, protagonista della sagra

Al centro della manifestazione ci sarà il Riavulillo, uno dei prodotti caseari più caratteristici delle colline di Vico Equense. Si tratta di un piccolo caciocavallo di pasta filata farcito con olive nere, olio extravergine d’oliva e peperoncino.

Durante la sagra il formaggio viene cotto sulla brace e servito caldo, quando l’interno diventa morbido e filante. Accanto al Riavulillo saranno proposti anche altri piatti preparati dagli chef locali, specialità gastronomiche e vini del territorio.

La festa sarà arricchita da artigianato, intrattenimento e musica dal vivo. Il borgo di Arola diventerà così, per tre sere, un punto d’incontro dedicato alla cucina e alle tradizioni popolari della Penisola Sorrentina.

Per conoscere altri appuntamenti gastronomici è possibile consultare la sezione dedicata a tutte le sagre e feste in Campania.

Programma della Sagra del Riavulillo 2026

Il programma annunciato prevede l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00 e un concerto diverso durante ciascuna delle tre serate.

Domenica 2 agosto 2026

Apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00

Concerto dei Sorvida Experience Trio

Lunedì 3 agosto 2026

Apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00

Musica dal vivo con i Four Notes

Martedì 4 agosto 2026

Apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00

Concerto de I Cinque Quarti

Dove si svolge la festa ad Arola

La manifestazione si terrà nel borgo di Arola, sulle colline di Vico Equense. Per chi arriva in automobile sono indicati spazi per il parcheggio all’ingresso del paese; nelle ore serali può essere utile arrivare con un po’ di anticipo.

La prima giornata della sagra cade di domenica. Per organizzare la giornata è possibile consultare anche la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli.

Sagra del Riavulillo 2026: informazioni

Quando: domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 agosto 2026

domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 agosto 2026 Orario: apertura degli stand dalle ore 20:00

apertura degli stand dalle ore 20:00 Dove: Arola, frazione di Vico Equense, Napoli

Arola, frazione di Vico Equense, Napoli Ingresso: gratuito

gratuito Parcheggio: spazi disponibili all’ingresso del borgo

spazi disponibili all’ingresso del borgo Info: pagina Facebook dell’Associazione Gli Amici del Riavulillo

Sagra del Riavulillo ad Arola Tre serate dal 2 al 4 agosto 2026

Stand aperti ogni sera dalle ore 20:00

Ingresso gratuito e concerti dal vivo Segui gli aggiornamenti ufficiali

Avvertenza: durante la manifestazione potranno essere presenti vendita e somministrazione di vino e altre bevande alcoliche. Il consumo di alcol è riservato ai maggiorenni.

Domande frequenti sulla Sagra del Riavulillo

Quando si svolge la Sagra del Riavulillo 2026?

La manifestazione si svolgerà da domenica 2 a martedì 4 agosto 2026. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 20:00.

Quanto costa l’ingresso?

L’ingresso alla Sagra del Riavulillo di Arola è gratuito.

Che cos’è il Riavulillo?

Il Riavulillo è un piccolo caciocavallo di pasta filata farcito con olive nere, olio extravergine d’oliva e peperoncino, generalmente servito caldo e filante dopo la cottura sulla brace.

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