4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto 2026

Pubblicità / #ADV – Questo articolo contiene una sezione realizzata in collaborazione commerciale con LAPIS Museum.

Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 30 luglio al 2 agosto 2026: percorsi sotterranei, castelli aperti di sera, trekking al fresco e itinerari nel centro storico

Nel weekend da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026 sono in programma diverse visite guidate a Napoli e in Campania, tra il centro storico, il Rione Sanità, il sottosuolo napoletano, i Campi Flegrei e i sentieri dei Monti Picentini.

La selezione è pensata per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, archeologia, passeggiate panoramiche, natura e luoghi da riscoprire. Prima di partecipare consigliamo sempre di contattare gli organizzatori per verificare disponibilità, eventuali variazioni, modalità di prenotazione, costi e orari aggiornati.

Visite guidate a Napoli e in Campania

Tutti i giorni – LAPIS Museum e la Napoli sotterranea

Pubblicità / #ADV – Questa sezione è realizzata in collaborazione commerciale con LAPIS Museum.

Con l’arrivo di agosto Napoli mostra il volto più intenso della sua estate. Nelle ore centrali il caldo può rendere faticosa anche una passeggiata nel centro storico, ma sotto la Basilica della Pietrasanta, a circa quaranta metri di profondità, la visita assume una dimensione completamente diversa. Il museo resterà aperto per tutto il mese di agosto, compreso sabato 15 agosto 2026.

La visita attraversa cisterne, cunicoli, cavità e ambienti che raccontano epoche molto diverse della storia di Napoli. Scendendo negli ipogei, il fresco naturale rende il percorso piacevole anche durante le giornate più calde.

Il Museo dell’Acqua ricostruisce il funzionamento dell’antico sistema idrico romano e il modo in cui gli abitanti sfruttavano le caratteristiche della pietra vulcanica per raccogliere e distribuire l’acqua nel cuore della città. L’illuminazione accompagna il visitatore tra le antiche cisterne e valorizza ogni ambiente. Dopo la Sala della Luna, legata alle pratiche pagane che precedettero la nascita del complesso monumentale, il percorso raggiunge il Decumano Sommerso.

Tra il 1940 e il 1944 questi spazi furono utilizzati come rifugio da migliaia di napoletani durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. La Sala dei Racconti restituisce voce a quella memoria attraverso proiezioni olografiche che fanno riemergere dall’oscurità i volti e le testimonianze di chi visse quei giorni. La visita prosegue nella Sala dei Bombardamenti, dove l’allestimento rievoca la tensione vissuta dalla città durante la guerra, prima di concludersi con un messaggio dedicato alla pace e alla speranza.

Nella cripta, oggi trasformata in Area Archeologica, è visitabile anche la mostra Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, un percorso dedicato alla Napoli del Settecento e alla tradizione artistica del presepe napoletano. Tra le autentiche figure presepiali settecentesche provenienti da collezioni private spicca un delicato Gesù Bambino realizzato da Giuseppe Sanmartino, autore del Cristo velato. Sono presenti anche opere di Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri.

Dall’oste dal volto severo al nobile vestito con velluti e sete di San Leucio, fino all’orientale con cane appartenente al Corteo dei Magi, ogni personaggio restituisce uno spaccato della società borbonica.

Il fresco degli ambienti ipogei permette di seguire il percorso con maggiore tranquillità, attraversando secoli di storia napoletana: dagli acquedotti romani ai rifugi della Seconda guerra mondiale, fino all’arte presepiale del Settecento.

Per tutta l’estate il LAPIS Museum accoglierà i visitatori ogni giorno. Orari, costi dei biglietti, modalità di visita e informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale del LAPIS Museum, dove è possibile acquistare i biglietti online senza costi di prevendita. Informazioni e prenotazioni: telefono 081 19230565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, servizio WhatsApp oppure email a info@lapismuseum.com. [#adv]

Domenica 2 agosto – Il Sentiero delle Acque di Acerno

Domenica 2 agosto 2026 è in programma “Operazione Fresco”, un’escursione lungo il Sentiero delle Acque di Acerno, nel cuore dei Monti Picentini.

Il percorso ad anello attraversa torrenti, cascatelle, sorgenti, boschi ombrosi e antiche mulattiere. Gran parte dell’itinerario si sviluppa all’ombra, accompagnato dal suono dell’acqua, ed è quindi particolarmente indicato per una giornata estiva nella natura.

Durante il cammino si attraverseranno castagneti secolari, quercete e tratti panoramici con viste sul Monte Accellica e sulla valle del Tusciano. L’acqua è il filo conduttore dell’escursione e racconta la biodiversità di un territorio ricco di sorgenti e boschi.

Difficoltà: E, sentiero ad anello adatto a persone abituate a camminare.

E, sentiero ad anello adatto a persone abituate a camminare. Durata: circa 5 ore.

circa 5 ore. Lunghezza: 11 km.

11 km. Dislivello: circa 360 metri in salita e in discesa.

circa 360 metri in salita e in discesa. Abbigliamento: scarpe da trekking obbligatorie per la presenza di tratti sconnessi.

scarpe da trekking obbligatorie per la presenza di tratti sconnessi. Cosa portare: scarpe e calzini di ricambio, acqua in abbondanza, pranzo al sacco e bastoncini da trekking, fortemente consigliati.

Appuntamento: domenica 2 agosto 2026 alle ore 9:15, con partenza alle ore 9:30, presso il parcheggio di Via Sotto gli Orti ad Acerno, in provincia di Salerno.

Costo: €15 a persona. L’escursione è condotta da una guida AIGAE ed è organizzata da Trentaremi.

Prenotazione obbligatoria: email a campania@trentaremi.it oppure messaggio WhatsApp al numero 081 3797086. Maggiori informazioni sulla pagina dell’evento.

Sabato 1 agosto – Castello di Baia aperto fino alle 22:00

Sabato 1 agosto 2026 il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia sarà visitabile anche di sera, con apertura prolungata fino alle ore 22:00 e ultimo ingresso alle ore 21:00.

Il Castello Aragonese di Baia domina il mare di Bacoli e offre una vista molto ampia sul Golfo di Pozzuoli. L’apertura serale permette di visitare le collezioni archeologiche con temperature più piacevoli e di raggiungere le terrazze panoramiche nelle ore vicine al tramonto.

Il Museo archeologico dei Campi Flegrei conserva reperti provenienti da Baia, Miseno, Pozzuoli e dagli altri siti dell’antico territorio flegreo. Le aperture serali proseguiranno ogni sabato fino al 29 agosto 2026.

Quando: sabato 1 agosto 2026, apertura fino alle ore 22:00.

sabato 1 agosto 2026, apertura fino alle ore 22:00. Ultimo ingresso: ore 21:00.

ore 21:00. Dove: Castello Aragonese di Baia, Bacoli.

Castello Aragonese di Baia, Bacoli. Biglietto: €5.

Scopri tutte le date delle aperture serali estive del Castello di Baia.

Sabato 1 e domenica 2 agosto – Lux in Fundo al Rione Sanità

Sabato 1 agosto e domenica 2 agosto 2026 torna Lux in Fundo, il tour guidato dedicato alle bellezze artistiche, storiche e sociali del Rione Sanità di Napoli.

L’itinerario racconta la nuova energia del quartiere attraverso arte contemporanea, luoghi restituiti alla città, chiese, catacombe, palazzi storici e progetti culturali che negli ultimi anni hanno contribuito alla rinascita della Sanità.

Tra le tappe, che possono variare in base all’organizzazione, possono essere comprese le Catacombe di San Gennaro, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi con il Jago Museum, il Borgo dei Vergini, Palazzo dello Spagnuolo e Palazzo Sanfelice.

Il percorso può raggiungere anche la Chiesa dei Cristallini, la Basilica di Santa Maria della Sanità e le Catacombe di San Gaudioso.

Tra gli altri luoghi che possono rientrare nell’itinerario ci sono il Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, la Cappella dei Bianchi, Piazza Sanità, il murales “Luce” e Porta San Gennaro.

Costo a partire da €19. Per informazioni aggiornate, orari e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale delle Catacombe di Napoli.

Altre visite guidate a Napoli e in Campania Nel weekend sono disponibili anche altri percorsi tra musei, chiese, palazzi storici, siti archeologici, passeggiate panoramiche e luoghi recentemente riaperti al pubblico.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

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