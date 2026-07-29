Sagre in Campania dal 30 luglio al 2 agosto 2026: feste, sapori e borghi nel weekend

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Sagre e feste in Campania da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026: tanti appuntamenti tra i Monti Lattari, le colline di Vico Equense, il Vallo di Diano, l’Alto Casertano e il Cilento

Un nuovo fine settimana dedicato ai sapori del territorio con le sagre in Campania dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Nei borghi e nelle località della regione sono in programma feste gastronomiche, musica popolare, spettacoli e serate all’aperto durante le quali sarà possibile assaggiare alcune delle specialità più conosciute della cucina campana.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono FiordilatteFiordifesta ad Agerola, la Sagra del Fusillo al Tegamino a San Mango Piemonte, la Festa della Cipolla di Vatolla, lo Spiedone di Ulisse a Liberi e la Sagra del Riavulillo ad Arola. Giovedì 30 luglio si terrà inoltre l’ultima serata della Festa del Caciocavallo Sassanese.

Alcune manifestazioni inizieranno durante il weekend e proseguiranno anche nei giorni successivi: FiordilatteFiordifesta e la Sagra del Fusillo al Tegamino termineranno martedì 4 agosto, mentre la Sagra del Riavulillo si svolgerà da domenica 2 a martedì 4 agosto 2026.

Le sagre da non perdere in Campania dal 30 luglio al 2 agosto 2026 Pasta fresca lavorata a mano, formaggi alla brace, prodotti Presidio Slow Food, carne cotta lentamente sul fuoco e ricette tramandate da generazioni: ecco gli appuntamenti gastronomici in programma nel weekend.

FiordilatteFiordifesta 2026 ad Agerola

Da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026 torna ad Agerola una nuova edizione di FiordilatteFiordifesta, la storica manifestazione dedicata al Fiordilatte di Agerola e alle principali eccellenze gastronomiche dei Monti Lattari.

Per quattro giornate il territorio agerolese accoglierà visitatori e appassionati con stand gastronomici, degustazioni, concerti, spettacoli e iniziative legate alle tradizioni locali. Il protagonista sarà naturalmente il Fiordilatte, prodotto simbolo dell’antica cultura casearia del territorio.

Il programma comprenderà anche un appuntamento speciale dedicato ai Presìdi Slow Food, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere altre produzioni rappresentative della biodiversità e della cultura gastronomica campana.

Quando: dall’1 al 4 agosto 2026

Dove: Agerola, Napoli

Cosa si mangia: Fiordilatte di Agerola e prodotti tipici dei Monti Lattari

Sagra del Fusillo al Tegamino a San Mango Piemonte

Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto 2026, Piazza La Rocca a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, ospiterà una nuova edizione della Sagra del Fusillo al Tegamino.

Da oltre trent’anni la manifestazione riunisce migliaia di visitatori per celebrare uno dei piatti più rappresentativi della tradizione locale. Il protagonista sarà il fusillo lavorato a mano, condito con il tradizionale ragù cotto lentamente e servito nel caratteristico tegamino.

La scelta di utilizzare il tegamino consente di mantenere la pasta calda e di conservare tutti i profumi del condimento. Accanto ai fusilli saranno disponibili altre specialità del territorio, panini, dolci tipici e vino locale.

Ogni serata sarà accompagnata da musica e momenti di intrattenimento per adulti e bambini, in un’atmosfera dedicata alla convivialità e alla riscoperta delle ricette tradizionali.

Quando: dal 31 luglio al 4 agosto 2026

Dove: Piazza La Rocca, San Mango Piemonte, Salerno

Cosa si mangia: fusilli fatti a mano con ragù serviti nel tegamino

Ultima serata della Festa del Caciocavallo Sassanese

Giovedì 30 luglio 2026 si terrà l’ultima delle quattro serate della 22ª Festa del Caciocavallo Sassanese, organizzata nella frazione di Caiazzano, nel comune di Sassano, in provincia di Salerno.

La manifestazione, curata dall’associazione I Ragazzi di Caiazzano, è dedicata a una delle eccellenze casearie più rappresentative del Vallo di Diano. Il prodotto principale sarà il Caciocavallo Sassanese arrostito, proposto nella versione classica, impanata oppure accompagnata da pancetta e funghi.

Il menù comprenderà anche fusilli al ragù, spezzatino, arrosti, salsiccia alla brace, zeppole e vino. La serata sarà completata da musica popolare, intrattenimento e spazi dedicati ai bambini.

Quando: ultima serata giovedì 30 luglio 2026

Dove: Caiazzano, frazione di Sassano, Salerno

Cosa si mangia: Caciocavallo Sassanese arrostito e piatti della tradizione

Festa della Cipolla di Vatolla 2026

Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 torna nel borgo antico di Vatolla, frazione di Perdifumo in provincia di Salerno, l’undicesima edizione della Festa della Cipolla di Vatolla.

Al centro della manifestazione ci sarà la Cipolla Rosa di Vatolla, Presidio Slow Food e prodotto simbolo della biodiversità cilentana. Negli stand gastronomici sarà possibile assaggiarla attraverso numerose preparazioni, tra cui frittelle, parmigiana, polpette, pasta, pizza e bruschette.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “In Cibo Veritas: identità, gusto e tradizione”. Le serate inizieranno alle ore 20:00 e comprenderanno incontri culturali, presentazioni, musica popolare, artisti di strada, danze e laboratori per bambini.

Dopo il weekend dell’1 e 2 agosto, la festa tornerà anche sabato 8 e domenica 9 agosto, con una serata conclusiva prevista per sabato 22 agosto 2026.

Tutte le informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato alla Festa della Cipolla di Vatolla 2026.

Quando: 1 e 2 agosto, 8 e 9 agosto e 22 agosto 2026

Orario: dalle ore 20:00

Dove: Vatolla, frazione di Perdifumo, Salerno

Cosa si mangia: piatti preparati con la Cipolla Rosa di Vatolla

Lo Spiedone di Ulisse alle Sagre di Liberi

Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 prosegue a Liberi, in provincia di Caserta, il lungo calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica organizzata durante quasi tutti i fine settimana estivi.

Il primo weekend di agosto sarà dedicato allo Spiedone di Ulisse, una preparazione a base di carne di maiale cotta lentamente sul fuoco fino a diventare croccante all’esterno e morbida e succosa all’interno.

Negli stand saranno disponibili anche altre proposte gastronomiche e bevande. La rassegna proseguirà nei weekend successivi con nuove specialità della cucina locale.

Date e piatti delle prossime serate sono disponibili nel calendario completo delle Sagre di Liberi 2026.

Quando: 1 e 2 agosto 2026

Dove: Liberi, Caserta

Cosa si mangia: Spiedone di Ulisse a base di carne di maiale

Sagra del Riavulillo ad Arola di Vico Equense

Da domenica 2 a martedì 4 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, la frazione di Arola, sulle colline di Vico Equense, ospiterà la 29ª edizione della Sagra del Riavulillo.

Il Riavulillo, chiamato anche “diavoletto”, è un piccolo caciocavallo di pasta filata lavorato a mano e farcito con olive nere, olio di oliva e peperoncino tritato. Viene generalmente servito caldo e filante, cotto alla brace, al forno oppure al cartoccio.

Il sapore intenso del formaggio si unisce alla nota piccante del peperoncino e a quella delle olive, dando vita a una delle specialità più caratteristiche dell’area di Vico Equense. Oltre alla versione tradizionale, nella zona vengono prodotte anche varianti meno piccanti.

La manifestazione rappresenta un’occasione per trascorrere una serata sulle colline della Penisola Sorrentina, tra gastronomia, tradizioni e momenti di festa.

Quando: dal 2 al 4 agosto 2026

Orario: dalle ore 20:00

Dove: Arola, frazione di Vico Equense, Napoli

Cosa si mangia: Riavulillo caldo e filante

Altri eventi del weekend in Campania

Nel fine settimana sono in programma anche concerti, spettacoli, cinema all’aperto e rassegne estive. Per organizzare le giornate è possibile consultare la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli oppure la sezione che raccoglie tutte le sagre e feste in Campania.

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