Lemon Jazz Festival 2026 a Sorrento: tre serate di grande musica a Villa Fiorentino

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Tre concerti a Villa Fiorentino dal 30 luglio al 1° agosto: Carlo Poddighe, Antonio Onorato con Toninho Horta e il gran finale swing con Ray Gelato & The Giants

Dal 30 luglio al 1° agosto 2026, sempre alle ore 21:00, Villa Fiorentino a Sorrento ospiterà il Lemon Jazz Festival 2026. I concerti del 30 e 31 luglio saranno a ingresso gratuito, mentre per la serata conclusiva con Ray Gelato & The Giants il biglietto costa €15 più commissioni.

Biglietti per Ray Gelato & The Giants Il concerto si terrà sabato 1° agosto 2026 alle ore 21:00. Il posto unico costa €15, oltre alle commissioni applicate dalla biglietteria. Acquista su TicketOne Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

Organizzata dalla Fondazione Sorrento con la direzione artistica di Mario Mormone, la settima edizione del festival attraverserà rock, jazz, musica brasiliana e swing. Tre appuntamenti molto diversi tra loro, ospitati nel parco della villa storica che sorge nel cuore di Sorrento.

La manifestazione rientra nel calendario estivo di “Metti una Sera in Villa 2026” e rappresenta una delle proposte musicali più interessanti tra gli eventi a Napoli e in Campania in programma tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Programma del Lemon Jazz Festival 2026

Giovedì 30 luglio: SuperEgo di Carlo Poddighe

La prima serata, in programma giovedì 30 luglio 2026 alle ore 21:00, sarà affidata a Carlo Poddighe, produttore e musicista che ha collaborato, tra gli altri, con Omar Pedrini e Joe Bastianich.

Con il progetto SuperEgo – One Man Show, Poddighe suonerà contemporaneamente chitarra, batteria, tastiere e voce. Lo spettacolo unirà brani del suo nuovo album e alcuni classici della storia del rock. Ingresso gratuito.

Venerdì 31 luglio: Onorato e Toninho Horta

Venerdì 31 luglio 2026 alle ore 21:00 saliranno sul palco il chitarrista e compositore napoletano Antonio Onorato e il musicista brasiliano Toninho Horta.

I due artisti presenteranno il progetto nato dall’album “From Napoli To Belo Horizonte”, nel quale la tradizione musicale partenopea incontra armonie, ritmi e atmosfere provenienti dal Brasile. Ingresso gratuito.

Sabato 1° agosto: Ray Gelato & The Giants

Il festival si concluderà sabato 1° agosto 2026 alle ore 21:00 con Ray Gelato & The Giants, formazione conosciuta a livello internazionale per un repertorio che attraversa swing, jazz, rhythm and blues e sonorità italiane.

Sarà una serata dal ritmo coinvolgente, costruita tra sax, arrangiamenti orchestrali e atmosfere ispirate ai grandi locali da ballo del Novecento. Il biglietto posto unico costa €15 più commissioni ed è acquistabile online su TicketOne.

Le prime due serate rientrano anche tra gli eventi gratuiti a Napoli e in provincia: una buona occasione per ascoltare dal vivo artisti italiani e internazionali nel centro di Sorrento.

Come arrivare a Villa Fiorentino

Villa Fiorentino si trova in Corso Italia 53, Sorrento, a pochi passi dalla Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo e dal centro storico.

Dalla stazione Circumvesuviana di Sorrento: proseguire lungo Via Ernesto De Curtis e Corso Italia, attraversando Piazza Tasso.

proseguire lungo Via Ernesto De Curtis e Corso Italia, attraversando Piazza Tasso. Con gli autobus EAV: dalla fermata di Via degli Aranci 12 si può raggiungere la villa proseguendo verso Corso Italia.

dalla fermata di Via degli Aranci 12 si può raggiungere la villa proseguendo verso Corso Italia. Dal porto di Marina Piccola: risalire verso Piazza Tasso e continuare lungo Corso Italia.

Chi decide di trascorrere l’intera giornata nella Penisola Sorrentina può consultare anche la nostra guida ai Bagni della Regina Giovanna a Sorrento, uno dei luoghi naturali più conosciuti della zona.

Lemon Jazz Festival 2026: informazioni

Quando: giovedì 30 luglio, venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto 2026, con inizio dei concerti alle ore 21:00.

Dove: Villa Fiorentino, Corso Italia 53, 80067 Sorrento (Napoli).

Biglietti: ingresso gratuito il 30 e 31 luglio; posto unico €15 più commissioni per Ray Gelato & The Giants il 1° agosto.

Organizzazione: Fondazione Sorrento.

Direzione artistica: Mario Mormone.

Info: sito ufficiale del LemonJazz Festival e pagina Facebook del festival.

Informazioni e biglietti per il Lemon Jazz Festival Quando: dal 30 luglio al 1° agosto 2026, ore 21:00

dal 30 luglio al 1° agosto 2026, ore 21:00 Dove: Villa Fiorentino, Corso Italia 53, Sorrento

Villa Fiorentino, Corso Italia 53, Sorrento Ingresso: gratuito il 30 e 31 luglio

gratuito il 30 e 31 luglio Ray Gelato: €15 più commissioni il 1° agosto Acquista i biglietti per Ray Gelato Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per il lettore.

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