Festa Patronale di Sant’Anna a Bacoli: concerti gratuiti con LDA & AKA 7EVEN, Ricchi e Poveri e Gianni Fiorellino

Dal 31 luglio al 5 agosto 2026 cinque serate di musica, spettacoli e tradizione sul lungolago di Bacoli con ingresso gratuito e finale con i fuochi d’artificio.

La Festa Patronale di Sant’Anna 2026 torna ad animare Bacoli, nei Campi Flegrei. Dal 31 luglio al 5 agosto 2026 il lungolago della città ospiterà concerti gratuiti, spettacoli e il tradizionale show pirotecnico finale.L’edizione 2026 propone un cartellone musicale che spazia dal pop contemporaneo alla musica italiana. La Festa di Sant’Anna offre l’occasione per visitare il centro storico, il lungomare e le bellezze dei Campi Flegrei, vivendo serate all’insegna della musica e della tradizione.

Programma della Festa di Sant’Anna 2026

31 luglio – Via Lungolago – Concerto di LDA & AKA 7EVEN

1 agosto – Via Lungolago – Super Hit 80’s Show

3 agosto – Via Lungolago – Concerto dei Ricchi e Poveri

4 agosto – Via Lungolago – Concerto di Gianni Fiorellino

5 agosto – Marina Grande – Tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per agevolare il pubblico sarà attivo un servizio navetta per tutte le serate, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 1:30 (partenza ultima corsa da Bacoli) o comunque fino a cessate esigenze, sarà garantito un servizio navetta per facilitare l’afflusso con la comodità di parcheggiare nelle aree più periferiche, articolando il servizio su due tratte, Cuma-Miliscola (via Cappella) e Baia-Bacoli, con capolinea rispettivamente il parcheggio della scuola di Cuma e l’area parcheggio ex cantieri di Baia, e con partenze ogni mezz’ora.

Navetta in partenza ogni 30′ con le seguenti fermate (CUMA-MILISCOLA):

Cuma, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Cuma 330)

Cuma, parcheggio campo sportivo di Via Cuma

Fusaro, parcheggio plesso scolastico Plinio il Vecchio-Gramsci (Via Fusaro 150)

Fusaro, parcheggio adiacente Parco Borbonico (Via Fusaro)

Fusaro, parcheggio piazzale Alicante (incrocio Viale Vanvitelli-Ottaviano Augusto)

Cappella, parcheggio di fronte supermercato MD (Via Mercato di Sabato)

Miliscola, parcheggio plesso scolastico Gramsci (Viale Olimpico)

Navetta in partenza ogni 30′ con le seguenti fermate (BAIA-BACOLI):

Baia, area parcheggio ex Cantieri di Baia

Bacoli, Via Risorgimento (incrocio Via Cerillo-Via De Curtis)

Maggiori informazioni – Sito ufficiale del Comune di Bacoli: Festa Patronale di Sant’Anna 2026 – Comune di Bacoli

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