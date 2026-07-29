Il Napoli compie 100 anni: festa gratuita con pizza, musica e fuochi nel cuore della città

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Sabato 1° agosto 2026 Napoli festeggia i cento anni della SSC Napoli con una grande manifestazione gratuita tra Piazza Carità, Via Toledo, Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito. Ecco il programma, il percorso e come prenotare gratuitamente su TicketOne

Sabato 1° agosto 2026 la città celebrerà il Centenario della SSC Napoli con “Napoli 100”, una grande festa gratuita che inizierà alle ore 19:26 in Piazza Carità e proseguirà tra il centro di Napoli, Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito. Per partecipare alla cerimonia principale sarà necessaria la registrazione gratuita su TicketOne.

Prenota gratuitamente per Piazza del Plebiscito Le registrazioni gratuite apriranno mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 15:00 e saranno disponibili fino a esaurimento posti. Prenota gratis su TicketOne Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione sugli eventuali acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per il lettore.

L’evento è organizzato dalla SSC Napoli insieme alla Regione Campania e al Comune di Napoli. Non sarà soltanto uno spettacolo in piazza, ma una vera festa diffusa, pensata per raccontare il rapporto tra la squadra, la città e generazioni di tifosi.

Chi non riuscirà a ottenere l’accesso a Piazza del Plebiscito potrà comunque assistere alla Processione Azzurra lungo il percorso oppure seguire la cerimonia dai maxi schermi installati in Piazza Municipio.

Napoli 100: il programma del 1° agosto

La festa del Centenario del Napoli inizierà simbolicamente alle ore 19:26, un orario scelto per ricordare il 1926, anno della fondazione della società azzurra.

Ore 19:26 – Piazza Carità: rintocchi delle campane di cento chiese, Fumata Azzurra e apertura ufficiale;

rintocchi delle campane di cento chiese, Fumata Azzurra e apertura ufficiale; A seguire: partenza della Processione Azzurra verso Piazza del Plebiscito;

partenza della Processione Azzurra verso Piazza del Plebiscito; Ore 20:26 – Piazza Municipio: Pizza Village del Centenario con pizza Margherita e bevande gratuite;

Pizza Village del Centenario con pizza Margherita e bevande gratuite; Ore 20:45 – Piazza del Plebiscito: Cerimonia ufficiale dedicata ai cento anni del Napoli;

Cerimonia ufficiale dedicata ai cento anni del Napoli; Ore 22:30: inizio della Notte Azzurra con illuminazioni, light show, spettacolo pirotecnico e DJ set.

La serata entra nel calendario dei principali eventi a Napoli e sarà uno degli appuntamenti centrali del weekend in città.

Processione Azzurra: percorso e spettacoli

La Processione Azzurra partirà da Piazza Carità, luogo legato alla prima sede sociale del Club, e attraverserà per circa un chilometro il cuore di Napoli.

Il percorso ufficiale sarà:

Piazza Carità;

Via Toledo;

Via Santa Brigida;

Via Verdi;

Via San Carlo;

Piazza Trieste e Trento;

Piazza del Plebiscito.

Lungo il tragitto saranno coinvolti 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini. Costumi, danze, strumenti e rappresentazioni teatrali racconteranno il mito di Partenope, le tradizioni popolari campane e il rapporto tra Napoli e la sua squadra.

Il pubblico potrà assistere dalle aree predisposte ai lati del percorso, rispettando le indicazioni del personale addetto alla sicurezza. Il Club invita i tifosi a partecipare indossando una maglia azzurra e portando una sciarpa del Napoli.

Pizza gratis in Piazza Municipio

Dalle ore 20:26 Piazza Municipio ospiterà il Pizza Village del Centenario, con accesso libero e gratuito.

Dalle ore 20:26, la SSC Napoli distribuirà gratuitamente in Piazza Municipio migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande, nell’ambito del Pizza Village del Centenario.

Nella piazza saranno presenti maxi schermi e un impianto audio che permetteranno di seguire in diretta la cerimonia di Piazza del Plebiscito. Piazza Municipio rappresenta quindi l’alternativa più pratica per chi non riuscirà a prenotare l’ingresso alla cerimonia ufficiale.

Cerimonia del Centenario al Plebiscito

Alle ore 20:45 inizierà in Piazza del Plebiscito la Cerimonia ufficiale del Centenario, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, delle istituzioni, delle leggende della SSC Napoli e dei protagonisti del presente azzurro.

Musica, immagini, testimonianze, performance e contenuti multimediali ripercorreranno cento anni di storia, raccontando il Napoli non soltanto come squadra di calcio, ma come parte dell’identità culturale e sociale della città.

Tra i momenti centrali è previsto l’incontro sul palco tra alcuni grandi protagonisti del passato e i rappresentanti del Napoli di oggi. I nomi completi degli ospiti saranno inseriti appena confermati ufficialmente.

La Notte Azzurra tra luci e fuochi

Dalle ore 22:30 inizierà la Notte Azzurra. Palazzo Reale, il Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno illuminati contemporaneamente di azzurro.

L’accensione dei monumenti darà il via a un light show e a uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo. La festa continuerà con un DJ set realizzato in collaborazione con Radio Kiss Kiss.

Come prenotare gratis su TicketOne

L’ingresso a Piazza del Plebiscito sarà gratuito, ma sarà consentito soltanto alle persone in possesso della registrazione effettuata attraverso TicketOne.

Apertura prenotazioni: mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 15:00;

mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 15:00; Costo: gratuito;

gratuito; Disponibilità: fino a esaurimento posti;

fino a esaurimento posti; Apertura varchi: ore 18:45;

ore 18:45; Ingresso: esclusivamente dal lato di Piazza Trieste e Trento.

È consigliabile arrivare con largo anticipo per consentire i controlli di sicurezza. Per la Processione Azzurra e per il Pizza Village di Piazza Municipio non è invece indicata la necessità di prenotazione.

Strade chiuse per la festa del Centenario

Il Comune di Napoli ha predisposto un dispositivo temporaneo di circolazione che interesserà il centro cittadino tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto 2026.

Dalle ore 8:00 del 1° agosto scatteranno i divieti di sosta con rimozione in Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento e Piazza del Plebiscito.

Dalle ore 17:30, durante il passaggio della Processione Azzurra, saranno chiuse al traffico le strade attraversate dal corteo e quelle che si immettono sul percorso. Ulteriori limitazioni saranno attive dalle ore 15:00 intorno a Piazza del Plebiscito, Via San Carlo, Via Solitaria e nelle strade vicine.

Per raggiungere l’evento è quindi preferibile utilizzare i mezzi pubblici e consultare, nelle ore precedenti, gli eventuali aggiornamenti diffusi dal Comune di Napoli e dalle aziende di trasporto.

Per organizzare l’intera giornata è possibile consultare anche la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli.

Festa Centenario Napoli 2026: informazioni

Quando: sabato 1° agosto 2026, dalle ore 19:26

Dove: Piazza Carità, Via Toledo, Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito, Napoli

Biglietti: tutti gli appuntamenti sono gratuiti; registrazione TicketOne obbligatoria per Piazza del Plebiscito

Apertura prenotazioni: mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 15:00

Apertura varchi: ore 18:45, ingresso da Piazza Trieste e Trento

Info: sito ufficiale SSC Napoli

Prenotazione gratuita per Napoli 100 Sabato 1° agosto 2026, cerimonia dalle ore 20:45

Piazza del Plebiscito, Napoli

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria

Varchi aperti dalle ore 18:45 da Piazza Trieste e Trento Prenota gratuitamente su TicketOne Link affiliato: Napoli da Vivere può ricevere una commissione sugli eventuali acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per il lettore.