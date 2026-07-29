Cinema gratis al Parco del Poggio: 10 film sotto le stelle con Lina Sastri e altri ospiti

Dal 1° al 10 agosto 2026 tornano i film sotto le stelle al Parco del Poggio di Napoli: dieci proiezioni gratuite e incontri con Lina Sastri, Giovanni Esposito, Gianluca Ansanelli e altri protagonisti del cinema italiano

Dal 1° al 10 agosto 2026 il Parco del Poggio ai Colli Aminei, a Napoli, ospiterà “Arena al Poggio – Film sotto le stelle”: dieci serate consecutive di cinema all’aperto, tutte con ingresso gratuito e inizio alle ore 21:00.

Arena al Poggio 2026 in breve Quando: dal 1° al 10 agosto 2026, ore 21:00

dal 1° al 10 agosto 2026, ore 21:00 Dove: Parco del Poggio, Colli Aminei, Napoli

Parco del Poggio, Colli Aminei, Napoli Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

La rassegna, curata da Camella Srls, fa parte del cartellone di Estate a Napoli 2026 ed è dedicata alle storie ambientate a Napoli e, più in generale, nel Mezzogiorno.

Il pubblico potrà vedere ogni sera un film diverso e, in alcune date, incontrare registi, attori e protagonisti delle opere in programma. Tra gli ospiti annunciati figurano Lina Sastri, Giovanni Esposito, Cloris Brosca, Antonella Di Nocera e Gianluca Ansanelli.

Arena al Poggio si aggiunge alle numerose proposte di cinema all’aperto a Napoli che durante l’estate trasformano parchi, cortili e spazi pubblici della città in sale cinematografiche sotto le stelle.

Cinema gratis al Parco del Poggio

Le proiezioni si svolgeranno nell’arena naturale del Parco del Poggio, uno degli spazi verdi più conosciuti dei Colli Aminei. L’appuntamento è fissato ogni sera alle ore 21:00, con accesso libero fino al raggiungimento della capienza disponibile.

Non essendo indicato un sistema di prenotazione, è consigliabile raggiungere il parco con un po’ di anticipo, soprattutto nelle serate che prevedono la partecipazione degli ospiti. L’iniziativa rientra tra gli eventi gratuiti a Napoli proposti durante l’estate.

Programma di Arena al Poggio 2026

Sabato 1° agosto 2026 – La salita – Ospite: Rino Pinto

– La salita – Ospite: Domenica 2 agosto 2026 – La sobrietà – Ospiti: Cloris Brosca e Carlo Fenizi

– La sobrietà – Ospiti: e Lunedì 3 agosto 2026 – Elvira – Ospite: Antonella Di Nocera

– Elvira – Ospite: Martedì 4 agosto 2026 – La casa di Ninetta – Ospite: Lina Sastri

– La casa di Ninetta – Ospite: Mercoledì 5 agosto 2026 – Avemmaria

– Avemmaria Giovedì 6 agosto 2026 – Mi batte il corazon

– Mi batte il corazon Venerdì 7 agosto 2026 – Una fottuta bugia – Ospite: Gianluca Ansanelli

– Una fottuta bugia – Ospite: Sabato 8 agosto 2026 – Vieni a vivere a Napoli

– Vieni a vivere a Napoli Domenica 9 agosto 2026 – Hen – Storia di una gallina

– Hen – Storia di una gallina Lunedì 10 agosto 2026 – Nero – Ospite: Giovanni Esposito

Il calendario propone film, documentari e opere legate alla città e al Sud Italia, alternando proiezioni e momenti di confronto con alcuni dei protagonisti. Una formula che permette di vivere il cinema non soltanto sullo schermo, ma anche attraverso il racconto diretto di chi ha partecipato alla realizzazione delle opere.

Arena al Poggio 2026: informazioni

Quando: da sabato 1° a lunedì 10 agosto 2026

da sabato 1° a lunedì 10 agosto 2026 Orario: tutte le sere alle ore 21:00

tutte le sere alle ore 21:00 Dove: Parco del Poggio, viale Poggio di Capodimonte 53, Colli Aminei, Napoli

Parco del Poggio, viale Poggio di Capodimonte 53, Colli Aminei, Napoli Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

gratuito fino a esaurimento posti Organizzazione: Camella Srls

Camella Srls Informazioni: info@cinemasottolestelleparcodelpoggio.it

Film sotto le stelle ai Colli Aminei Dieci proiezioni gratuite dal 1° al 10 agosto 2026

Inizio degli spettacoli alle ore 21:00

Accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Per conoscere anche le altre iniziative in programma è possibile consultare gli eventi a Napoli segnalati da Napoli da Vivere.

Il programma completo e aggiornato della rassegna è disponibile nella scheda ufficiale di Arena al Poggio 2026 pubblicata dal Comune di Napoli.

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