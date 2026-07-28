A San Mango torna la Sagra del Fusillo al Tegamino: 5 serate tra gusto e musica

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Dal 31 luglio al 4 agosto 2026 torna a San Mango Piemonte uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti della provincia di Salerno: cinque serate dedicate al fusillo al tegamino, alla cucina locale e alla musica, con ingresso gratuito

Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto 2026 Piazza La Rocca, a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, ospiterà la nuova edizione della Sagra del Fusillo al Tegamino. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli musicali sarà gratuito.

La manifestazione, conosciuta anche come Sagra del Fusillo al Tegamino e della Salsiccia Paesana, da oltre trent’anni riunisce residenti e visitatori intorno ai sapori che rappresentano la tradizione gastronomica di San Mango Piemonte.

L’appuntamento rientra nel ricco calendario delle sagre e feste in Campania che animano i borghi e i comuni della regione durante l’estate.

Il fusillo al tegamino di San Mango Piemonte

Protagonista delle cinque serate sarà il tradizionale fusillo al tegamino, preparato con pasta fresca lavorata a mano e condito con un ragù lasciato cuocere lentamente.

La pasta sarà servita direttamente nel caratteristico tegamino di terracotta, capace di conservarne più a lungo il calore e di valorizzare il sapore del condimento. Una modalità di servizio semplice, ma strettamente legata alla memoria gastronomica del paese.

Accanto al piatto principale saranno presenti stand gastronomici con panini, salsiccia paesana, dolci tipici, vino e altre specialità locali. La sagra sarà quindi una buona occasione per trascorrere una serata all’aperto e scoprire i sapori dell’area dei Picentini.

Il programma musicale delle cinque serate

Ogni giornata della Sagra del Fusillo al Tegamino 2026 sarà accompagnata da musica dal vivo e intrattenimento. Questo il programma annunciato:

Venerdì 31 luglio 2026 – Canto del Sud

Sabato 1° agosto 2026 – Genny Marigliano

Domenica 2 agosto 2026 – Skizzikea

Lunedì 3 agosto 2026 – Disco Inferno

Martedì 4 agosto 2026 – Via Toledo

L’accesso agli spettacoli e all’area della manifestazione è libero. Per scoprire altri appuntamenti nella zona è possibile consultare anche la pagina dedicata alle sagre in provincia di Salerno.

Come arrivare a San Mango Piemonte

La sagra si svolgerà in Piazza La Rocca, nel centro di San Mango Piemonte, comune situato a pochi chilometri da Salerno. Chi arriva in automobile può raggiungere il paese utilizzando l’uscita San Mango Piemonte dell’autostrada A2.

Non sono state comunicate aree di parcheggio riservate alla manifestazione. Nelle serate del fine settimana può quindi essere utile arrivare con un po’ di anticipo.

Sagra del Fusillo al Tegamino 2026: informazioni

Quando: da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto 2026

da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto 2026 Dove: Piazza La Rocca, San Mango Piemonte, Salerno

Piazza La Rocca, San Mango Piemonte, Salerno Orari: appuntamenti serali; orario di apertura degli stand da confermare

appuntamenti serali; orario di apertura degli stand da confermare Ingresso: gratuito

gratuito Concerti: gratuiti

gratuiti Organizzazione: Associazione San Magno

Per conferme sugli orari, aggiornamenti sul programma ed eventuali indicazioni relative alla viabilità è possibile consultare la pagina ufficiale su Facebook della Sagra del Fusillo al Tegamino.

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