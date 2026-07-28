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FiordilatteFiordifesta torna ad Agerola: quattro sere di gusto e concerti gratuiti

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Dal 1° al 4 agosto 2026 torna ad Agerola la 46ª Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi, con stand gastronomici, concerti gratuiti, tradizioni popolari e una serata dedicata ai Presìdi Slow Food

 

 

Da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026 torna ad Agerola, in provincia di Napoli, FiordilatteFiordifesta 2026, la storica Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli è gratuito, mentre i menù e le consumazioni presso gli stand gastronomici sono a pagamento.

La manifestazione raggiunge nel 2026 la sua 46ª edizione e celebra uno dei prodotti simbolo dei Monti Lattari: il Fiordilatte di Agerola, formaggio fresco a pasta filata ottenuto dal latte vaccino e tradizionalmente legato all’economia casearia del territorio.

Sagra del Fiordilatte di Agerola con prodotti tipici locali

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Per quattro giorni le strade e le piazze di Agerola accoglieranno stand gastronomici, musica dal vivo, gruppi folkloristici e appuntamenti dedicati alla cultura locale. Una buona occasione per trascorrere una serata al fresco sui Monti Lattari, assaggiare i prodotti agerolesi e conoscere uno dei territori più suggestivi dell’Alta Costiera Amalfitana.

Nello stesso periodo ad Agerola si svolge anche “Sui Sentieri degli Dei 2026”, il festival estivo che propone concerti, teatro e spettacoli gratuiti fino a settembre.

FiordilatteFiordifesta 2026: il programma

Programma di FiordilatteFiordifesta 2026 ad Agerola

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Sabato 1 agosto 2026

  • ore 19:30 – taglio del nastro e apertura degli stand gastronomici;
  • sfilata dei Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1934 di Cava de’ Tirreni;
  • ore 22:00 – live show dei The Black N White.

Domenica 2 agosto 2026

La seconda giornata coinciderà con la Festa del Patrocinio di Sant’Antonio Abate e sarà accompagnata dall’esibizione itinerante della Banda Musicale Città di Agerola.

  • ore 19:30 – apertura degli stand gastronomici;
  • ore 20:30 – concerto del Gruppo Folk Città di Agerola.

Lunedì 3 agosto 2026

  • ore 19:30 – apertura degli stand gastronomici;
  • ore 21:30 – concerto gratuito di Rosario Miraggio.

Il concerto di Rosario Miraggio sarà uno degli appuntamenti musicali principali della 46ª edizione e accompagnerà la terza serata della sagra nel cuore di Agerola.

Martedì 4 agosto 2026

La giornata conclusiva sarà realizzata in collaborazione con Slow Food Monti Lattari – Costa d’Amalfi e avrà come tema “Il Fiordilatte incontra i Presìdi Slow Food”.

  • ore 17:00 – convegno dedicato al Fiordilatte;
  • ore 19:30 – apertura dello stand gastronomico dedicato all’incontro tra il Fiordilatte e i Presìdi Slow Food;
  • ore 20:00 – concerto de La Paranza Madonna di Bagni.
Il Fiordilatte incontra i Presìdi Slow Food ad Agerola nel 2026

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Cosa mangiare alla Sagra del Fiordilatte

Il protagonista della festa sarà naturalmente il Fiordilatte di Agerola, affiancato dagli altri prodotti caseari e dalle specialità gastronomiche dei Monti Lattari. Il sito ufficiale presenta il menù della manifestazione e segnala anche proposte gluten free e lactose free.

Prima di partire è possibile consultare online il menù aggiornato di FiordilatteFiordifesta. I piatti e le degustazioni presso gli stand sono a pagamento.

Per trovare altri appuntamenti gastronomici è disponibile anche la sezione di Napoli da Vivere dedicata a sagre e feste in Campania.

Come arrivare e dove parcheggiare

FiordilatteFiordifesta si svolgerà nella frazione Pianillo di Agerola. Chi arriva in automobile da Napoli può raggiungere Castellammare di Stabia attraverso l’autostrada e proseguire lungo la Strada Statale 366 seguendo le indicazioni per Agerola.

L’area degli stand e degli spettacoli può essere individuata attraverso la posizione pubblicata dagli organizzatori.

È indicato un parcheggio presso l’ex campo sportivo San Matteo, in Via Casalone 40, frazione Bomerano, Agerola. Prima di lasciare l’auto è consigliabile verificare sul posto eventuali indicazioni temporanee e modifiche alla viabilità.

Apri la posizione del parcheggio su Google Maps.

Agerola è raggiungibile anche con gli autobus SITA collegati con Napoli, Castellammare di Stabia e Amalfi. Gli orari possono cambiare nei giorni festivi: è quindi utile controllare le corse disponibili prima della partenza.

Sagra Fiordilatte Agerola 2026: informazioni

  • Evento: FiordilatteFiordifesta – 46ª Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi
  • Quando: da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026
  • Orario stand: apertura dalle ore 19:30; martedì 4 agosto il programma inizia alle ore 17:00
  • Dove: frazione Pianillo, Agerola, provincia di Napoli
  • Ingresso: gratuito
  • Menù: consumazioni e percorsi gastronomici a pagamento
  • Parcheggio: ex campo sportivo San Matteo, Via Casalone 40, Bomerano
  • Consulta il menù della festa
  • Sito ufficiale FiordilatteFiordifesta
  • Pagina Facebook ufficiale

FiordilatteFiordifesta 2026: informazioni utili

  • Quando: dal 1° al 4 agosto 2026
  • Dove: Pianillo, Agerola
  • Ingresso: gratuito, menù a pagamento
  • Inizio serate: apertura stand alle ore 19:30
  • Concerto principale: Rosario Miraggio, lunedì 3 agosto alle ore 21:30

Controlla programma e aggiornamenti

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