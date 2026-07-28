FiordilatteFiordifesta torna ad Agerola: quattro sere di gusto e concerti gratuiti

Dal 1° al 4 agosto 2026 torna ad Agerola la 46ª Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi, con stand gastronomici, concerti gratuiti, tradizioni popolari e una serata dedicata ai Presìdi Slow Food
Da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026 torna ad Agerola, in provincia di Napoli, FiordilatteFiordifesta 2026, la storica Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli è gratuito, mentre i menù e le consumazioni presso gli stand gastronomici sono a pagamento.
La manifestazione raggiunge nel 2026 la sua 46ª edizione e celebra uno dei prodotti simbolo dei Monti Lattari: il Fiordilatte di Agerola, formaggio fresco a pasta filata ottenuto dal latte vaccino e tradizionalmente legato all’economia casearia del territorio.
Per quattro giorni le strade e le piazze di Agerola accoglieranno stand gastronomici, musica dal vivo, gruppi folkloristici e appuntamenti dedicati alla cultura locale. Una buona occasione per trascorrere una serata al fresco sui Monti Lattari, assaggiare i prodotti agerolesi e conoscere uno dei territori più suggestivi dell’Alta Costiera Amalfitana.
Nello stesso periodo ad Agerola si svolge anche “Sui Sentieri degli Dei 2026”, il festival estivo che propone concerti, teatro e spettacoli gratuiti fino a settembre.
FiordilatteFiordifesta 2026: il programma
Sabato 1 agosto 2026
- ore 19:30 – taglio del nastro e apertura degli stand gastronomici;
- sfilata dei Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1934 di Cava de’ Tirreni;
- ore 22:00 – live show dei The Black N White.
Domenica 2 agosto 2026
La seconda giornata coinciderà con la Festa del Patrocinio di Sant’Antonio Abate e sarà accompagnata dall’esibizione itinerante della Banda Musicale Città di Agerola.
- ore 19:30 – apertura degli stand gastronomici;
- ore 20:30 – concerto del Gruppo Folk Città di Agerola.
Lunedì 3 agosto 2026
- ore 19:30 – apertura degli stand gastronomici;
- ore 21:30 – concerto gratuito di Rosario Miraggio.
Il concerto di Rosario Miraggio sarà uno degli appuntamenti musicali principali della 46ª edizione e accompagnerà la terza serata della sagra nel cuore di Agerola.
Martedì 4 agosto 2026
La giornata conclusiva sarà realizzata in collaborazione con Slow Food Monti Lattari – Costa d’Amalfi e avrà come tema “Il Fiordilatte incontra i Presìdi Slow Food”.
- ore 17:00 – convegno dedicato al Fiordilatte;
- ore 19:30 – apertura dello stand gastronomico dedicato all’incontro tra il Fiordilatte e i Presìdi Slow Food;
- ore 20:00 – concerto de La Paranza Madonna di Bagni.
Cosa mangiare alla Sagra del Fiordilatte
Il protagonista della festa sarà naturalmente il Fiordilatte di Agerola, affiancato dagli altri prodotti caseari e dalle specialità gastronomiche dei Monti Lattari. Il sito ufficiale presenta il menù della manifestazione e segnala anche proposte gluten free e lactose free.
Prima di partire è possibile consultare online il menù aggiornato di FiordilatteFiordifesta. I piatti e le degustazioni presso gli stand sono a pagamento.
Per trovare altri appuntamenti gastronomici è disponibile anche la sezione di Napoli da Vivere dedicata a sagre e feste in Campania.
Come arrivare e dove parcheggiare
FiordilatteFiordifesta si svolgerà nella frazione Pianillo di Agerola. Chi arriva in automobile da Napoli può raggiungere Castellammare di Stabia attraverso l’autostrada e proseguire lungo la Strada Statale 366 seguendo le indicazioni per Agerola.
L’area degli stand e degli spettacoli può essere individuata attraverso la posizione pubblicata dagli organizzatori.
È indicato un parcheggio presso l’ex campo sportivo San Matteo, in Via Casalone 40, frazione Bomerano, Agerola. Prima di lasciare l’auto è consigliabile verificare sul posto eventuali indicazioni temporanee e modifiche alla viabilità.
Apri la posizione del parcheggio su Google Maps.
Agerola è raggiungibile anche con gli autobus SITA collegati con Napoli, Castellammare di Stabia e Amalfi. Gli orari possono cambiare nei giorni festivi: è quindi utile controllare le corse disponibili prima della partenza.
Sagra Fiordilatte Agerola 2026: informazioni
- Evento: FiordilatteFiordifesta – 46ª Sagra del Fiordilatte e dei Prodotti Tipici Agerolesi
- Quando: da sabato 1 a martedì 4 agosto 2026
- Orario stand: apertura dalle ore 19:30; martedì 4 agosto il programma inizia alle ore 17:00
- Dove: frazione Pianillo, Agerola, provincia di Napoli
- Ingresso: gratuito
- Menù: consumazioni e percorsi gastronomici a pagamento
- Parcheggio: ex campo sportivo San Matteo, Via Casalone 40, Bomerano
- Consulta il menù della festa
- Sito ufficiale FiordilatteFiordifesta
- Pagina Facebook ufficiale
FiordilatteFiordifesta 2026: informazioni utili
- Quando: dal 1° al 4 agosto 2026
- Dove: Pianillo, Agerola
- Ingresso: gratuito, menù a pagamento
- Inizio serate: apertura stand alle ore 19:30
- Concerto principale: Rosario Miraggio, lunedì 3 agosto alle ore 21:30
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