XXIV edizione del Festival Dal Barocco al Jazz 2026 ad Anacapri

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È in corso ad Anacapri il Festival Dal Barocco al Jazz 2026: dopo la serata inaugurale, restano quattro appuntamenti tra canzone italiana, jazz, musica classica e cultura sulla terrazza panoramica dell’Hotel Caesar Augustus

Fino a sabato 1° agosto 2026, la terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri ospita la XXIV edizione del Festival “Dal Barocco al Jazz”. Dopo il concerto inaugurale di lunedì 27 luglio, il programma prosegue con quattro serate. Per partecipare è richiesto un ticket di prenotazione da €2, oltre a €0,05 di commissione.

Ideato e diretto artisticamente da Maria Sbeglia, il festival è organizzato dalla Fondazione F.M. Napolitano in collaborazione con il Comune di Anacapri. Tutti gli appuntamenti sono introdotti dal professor Massimo Lo Iacono.

Il cartellone attraversa generi ed epoche differenti, passando dal repertorio barocco alla canzone italiana, dal jazz ai tanghi di Astor Piazzolla.

Dal Barocco al Jazz 2026: il programma

Sono cinque le serate previste sulla terrazza panoramica dell’Hotel Caesar Augustus. Venerdì 31 luglio non sono in programma appuntamenti.

Lunedì 27 luglio, dalle 20:00 alle 21:30 – “…Dal Barocco al Jazz…” – evento già svolto.

La serata inaugurale ha avuto come protagonisti i CamPet Singers , ensemble vocale formato da dodici cantanti, con un percorso musicale a cappella tra Antonio Vivaldi e i classici del jazz.

La serata inaugurale ha avuto come protagonisti i , ensemble vocale formato da dodici cantanti, con un percorso musicale a cappella tra Antonio Vivaldi e i classici del jazz. Martedì 28 luglio, dalle 20:00 alle 21:30 – “Sanremo è”.

Il Solis String Quartet , la cantante Emilia Zamuner e il contrabbassista Massimo Moriconi rileggono alcuni celebri brani della storia del Festival di Sanremo, da Domenico Modugno e Mina fino a Mahmood.

Prenota “Sanremo è” sul sito ufficiale .

Il , la cantante e il contrabbassista rileggono alcuni celebri brani della storia del Festival di Sanremo, da Domenico Modugno e Mina fino a Mahmood. . Mercoledì 29 luglio, dalle 20:00 alle 21:30 – “Da Haendel a Piazzolla”.

Sul palco l’ Italian Saxophone Quartet , formato da Federico Mondelci, Julian Brodski, Silvio Rossomando e Michele Paolino. Il programma parte da Haendel e attraversa Bizet, Albéniz, la musica da film di Ennio Morricone e i ritmi di Astor Piazzolla.

Prenota il concerto dell’Italian Saxophone Quartet .

Sul palco l’ , formato da Federico Mondelci, Julian Brodski, Silvio Rossomando e Michele Paolino. Il programma parte da Haendel e attraversa Bizet, Albéniz, la musica da film di Ennio Morricone e i ritmi di Astor Piazzolla. . Giovedì 30 luglio, dalle 19:00 alle 20:30 – “Vita appesa – Il romanzo di Gaza”.

La musica lascia spazio anche alla letteratura e all’attualità con la presentazione del libro di Atef Abu Saif , pubblicato da Polidoro Editore. Interverrà l’onorevole Arturo Scotto , mentre gli interventi musicali saranno affidati a Sofia Tempesta , voce e chitarra.

Prenota l’incontro “Vita appesa” .

La musica lascia spazio anche alla letteratura e all’attualità con la presentazione del libro di , pubblicato da Polidoro Editore. Interverrà l’onorevole , mentre gli interventi musicali saranno affidati a , voce e chitarra. . Sabato 1° agosto, dalle 20:00 alle 22:30 – “Virtuosismi d’autore”.

La chiusura del festival sarà affidata a I Virtuosi di Sansevero, guidati da Riccardo Zamuner, insieme al violinista internazionale Robert Kowalski. Il concerto proporrà musiche di Mozart, Kreisler, Lear, Mascagni e Saint-Saëns.

Prenota “Virtuosismi d’autore”.

Musica sulla terrazza del Caesar Augustus

A rendere particolare il Festival Dal Barocco al Jazz è anche il luogo scelto per i concerti. La terrazza dell’Hotel Caesar Augustus si trova nella parte alta di Anacapri e si affaccia sul mare e sul Golfo di Napoli, creando un palcoscenico all’aperto sospeso sul paesaggio caprese.

Festival Dal Barocco al Jazz: informazioni Quando: fino a sabato 1° agosto 2026

fino a sabato 1° agosto 2026 Dove: Hotel Caesar Augustus, Via Giuseppe Orlandi 4, Anacapri

Hotel Caesar Augustus, Via Giuseppe Orlandi 4, Anacapri Prenotazione: ticket da €2 più €0,05 di commissione

ticket da €2 più €0,05 di commissione Prossimi appuntamenti: 28, 29 e 30 luglio e 1° agosto 2026

28, 29 e 30 luglio e 1° agosto 2026 Orari: concerti generalmente alle 20:00; incontro del 30 luglio alle 19:00

concerti generalmente alle 20:00; incontro del 30 luglio alle 19:00 Dove: terrazza dell’Hotel Caesar Augustus

terrazza dell’Hotel Caesar Augustus Indirizzo: Via Giuseppe Orlandi 4, 80071 Anacapri

Via Giuseppe Orlandi 4, 80071 Anacapri Ticket di prenotazione: €2 più €0,05 di commissione di servizio

€2 più €0,05 di commissione di servizio Prenotazioni: tramite le pagine dei singoli appuntamenti sul sito della Fondazione F.M. Napolitano

tramite le pagine dei singoli appuntamenti sul sito della Fondazione F.M. Napolitano Informazioni: fondazionenapolitano@gmail.com

fondazionenapolitano@gmail.com Telefono: 081 838 7234

081 838 7234 Sito ufficiale: Fondazione F.M. Napolitano

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