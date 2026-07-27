Domenica 2 agosto musei gratis a Napoli e in Campania: ecco dove andare

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Domenica 2 agosto 2026 torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito nei musei, nei monumenti e nei parchi archeologici statali di Napoli e della Campania

Domenica 2 agosto 2026 tornano i musei gratis a Napoli e in Campania con la nuova giornata della Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che apre gratuitamente i luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

A Napoli sarà possibile visitare, tra gli altri, il Palazzo Reale di Napoli, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e Villa Pignatelli.

In provincia si potrà scegliere tra gli Scavi di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano, i siti dei Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, Paestum, Velia e la Certosa di Padula.

Musei gratis a Napoli il 2 agosto 2026: informazioni essenziali Quando: domenica 2 agosto 2026.

domenica 2 agosto 2026. Dove: musei, monumenti, parchi archeologici e luoghi della cultura statali.

musei, monumenti, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Ingresso: gratuito nei siti aderenti.

gratuito nei siti aderenti. Prenotazione: obbligatoria o consigliata dove indicato dal singolo museo.

obbligatoria o consigliata dove indicato dal singolo museo. Da ricordare: anche nelle giornate gratuite può essere necessario ritirare un biglietto con fascia oraria.

Domenica al Museo: cosa controllare prima di partire

L’ingresso gratuito non significa che tutti i musei siano accessibili senza prenotazione. Nei luoghi più frequentati possono essere previsti biglietti nominativi, fasce orarie, limiti giornalieri e chiusure parziali.

Prima di raggiungere il museo scelto è quindi utile verificare il sito ufficiale, soprattutto per la Reggia di Caserta, il Museo Caruso del Palazzo Reale di Napoli e il Parco Archeologico di Pompei.

Reggia di Caserta gratis il 2 agosto 2026

La Reggia di Caserta sarà visitabile gratuitamente domenica 2 agosto, ma tutti i visitatori dovranno essere muniti di un titolo d’ingresso, compresi i bambini dai 2 anni in su.

Una parte dei biglietti gratuiti sarà distribuita online tramite TicketOne da lunedì 27 luglio, con un massimo di cinque biglietti per account. Ulteriori ingressi saranno disponibili presso la biglietteria di Piazza Carlo di Borbone dalle ore 8:30, fino a esaurimento.

Aperti: Appartamenti Reali e Parco Reale.

Appartamenti Reali e Parco Reale. Chiusi: Giardino Inglese, Serre di Graefer, Teatro di Corte, Gran Galleria, Sale Vanvitelli e Sala Amelio.

Giardino Inglese, Serre di Graefer, Teatro di Corte, Gran Galleria, Sale Vanvitelli e Sala Amelio. Appartamenti Reali: dalle 8:30 alle 19:15, ultimo accesso alle 18:00.

dalle 8:30 alle 19:15, ultimo accesso alle 18:00. Parco Reale: dalle 8:30 alle 19:00, ultimo accesso alle 18:00.

dalle 8:30 alle 19:00, ultimo accesso alle 18:00. Ingresso: esclusivamente nella fascia oraria riportata sul biglietto.

Informazioni ufficiali: Domenica al Museo alla Reggia di Caserta.

Palazzo Reale e Villa Pignatelli gratis

Domenica 2 agosto saranno visitabili gratuitamente sia il Palazzo Reale di Napoli, in Piazza del Plebiscito, sia il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, sulla Riviera di Chiaia.

Orari del Palazzo Reale di Napoli

Appartamento di Etichetta: dalle 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso alle 19:00.

dalle 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso alle 19:00. Museo della Fabbrica: dalle 9:00 alle 19:00, ultimo ingresso alle 18:30.

dalle 9:00 alle 19:00, ultimo ingresso alle 18:30. Museo Caruso: dalle 9:00 alle 14:00, ultimo ingresso alle 13:00.

Per visitare il Museo Caruso è prevista la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. La capienza massima è di 30 visitatori per ciascun turno.

Durante la giornata gratuita saranno sospese le visite al Giardino Pensile e resterà chiusa l’installazione multimediale “L’ascensore del Re”.

Villa Pignatelli riaperta e visitabile gratis

Il Museo Pignatelli, riaperto al pubblico domenica 26 luglio dopo la chiusura temporanea per la disinfestazione degli arredi, sarà visitabile gratuitamente dalle 9:30 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 16:00.

Il Museo delle Carrozze e la Casa della Fotografia resteranno invece temporaneamente chiusi.

Informazioni ufficiali: Domenica al Museo al Palazzo Reale e a Villa Pignatelli.

Pompei gratis con limite giornaliero

Anche il Parco Archeologico di Pompei rientra nella Domenica al Museo, ma resta in vigore il limite massimo di 20.000 visitatori al giorno.

Gli ingressi sono suddivisi in fasce orarie e il biglietto è nominativo. Chi intende visitare Pompei dovrebbe quindi controllare in anticipo disponibilità e modalità di emissione dei titoli gratuiti attraverso i canali ufficiali del Parco.

Informazioni ufficiali: orari e modalità di ingresso al Parco Archeologico di Pompei.

Gallerie d’Italia Napoli gratis il 2 agosto

Tra i musei non statali che aderiscono alla giornata gratuita ci sono anche le Gallerie d’Italia Napoli, ospitate a Palazzo Piacentini, in Via Toledo 177.

Il museo prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Domenica 2 agosto sarà aperto dalle 10:00 alle 20:00, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. La prenotazione online è consigliata.

Nelle sale è possibile ammirare anche il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio, considerato l’ultimo dipinto realizzato dal pittore.

Informazioni ufficiali: Gallerie d’Italia Napoli.

Musei gratis in provincia di Napoli

Napoli e la sua provincia concentrano alcuni dei luoghi più richiesti della Domenica al Museo, tra palazzi reali, musei archeologici, castelli, ville storiche e grandi aree di scavo.

Musei gratis in provincia di Caserta

Oltre alla Reggia di Caserta, la provincia offre musei e siti archeologici dedicati alle antiche città di Capua, Calatia, Allifae e Teanum Sidicinum.

Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone, Caserta.

– Piazza Carlo di Borbone, Caserta. Reggia di Caserta – Parco Reale – Caserta.

– Caserta. Anfiteatro Campano – Santa Maria Capua Vetere.

– Santa Maria Capua Vetere. Museo archeologico nazionale dell’antica Capua – Santa Maria Capua Vetere.

– Santa Maria Capua Vetere. Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae – Alife.

– Alife. Museo archeologico nazionale di Calatia – Maddaloni.

– Maddaloni. Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum – Teano.

– Teano. Museo archeologico nazionale di Sessa Aurunca – Sessa Aurunca.

– Sessa Aurunca. Museo archeologico nazionale dell’Agro Atellano – Succivo.

Musei gratis in provincia di Salerno

In provincia di Salerno si potranno visitare gratuitamente grandi aree archeologiche e complessi monumentali, da Paestum e Velia fino alla Certosa di San Lorenzo a Padula.

Museo e area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum.

– Capaccio Paestum. Area archeologica di Velia – Ascea.

– Ascea. Certosa di San Lorenzo – Padula.

– Padula. Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Sarno.

– Sarno. Museo archeologico nazionale di Eboli – Eboli.

– Eboli. Museo archeologico nazionale di Pontecagnano – Pontecagnano Faiano.

– Pontecagnano Faiano. Parco archeologico di Pontecagnano – Pontecagnano Faiano.

– Pontecagnano Faiano. Museo archeologico nazionale di Sala Consilina – Sala Consilina.

– Sala Consilina. Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Buccino.

– Buccino. Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – Pontecagnano Faiano.

– Pontecagnano Faiano. Teatro romano di Sarno – Sarno.

Musei gratis in provincia di Avellino

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore.

– Casalbore. Area archeologica di Conza – Conza della Campania.

– Conza della Campania. Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino.

– Ariano Irpino. Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano.

Musei gratis in provincia di Benevento

Castello di Montesarchio e Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Montesarchio.

– Montesarchio. Teatro romano di Benevento – Benevento.

Quale museo scegliere domenica 2 agosto

Chi vuole trascorrere la giornata nel centro di Napoli può scegliere tra Palazzo Reale, MANN e Gallerie d’Italia, tutti facilmente raggiungibili con la Linea 1 della metropolitana.

Per una visita panoramica si può salire al Vomero e scegliere Castel Sant’Elmo o la Certosa di San Martino. Per una gita di un’intera giornata le alternative più richieste restano Pompei, Ercolano, la Reggia di Caserta, Paestum e Velia.

Considerata la grande affluenza tipica delle domeniche gratuite, è consigliabile scegliere il museo in anticipo, controllare le modalità di accesso e raggiungere il sito nelle prime ore della giornata.

Domande frequenti sui musei gratis

Serve prenotare per entrare nei musei gratis?

Dipende dal museo. Per alcuni siti si entra ritirando il biglietto in biglietteria, mentre altri prevedono prenotazioni, fasce orarie o limiti di capienza. Il Museo Caruso richiede la prenotazione e la Reggia di Caserta utilizza biglietti gratuiti con orario d’ingresso.

Gli Scavi di Pompei sono gratis il 2 agosto?

Sì, il Parco Archeologico di Pompei aderisce alla Domenica al Museo. Resta però in vigore il limite massimo di 20.000 ingressi giornalieri e il biglietto è nominativo.

Il Giardino Inglese della Reggia è aperto?

No. Domenica 2 agosto saranno aperti gratuitamente gli Appartamenti Reali e il Parco Reale, mentre il Giardino Inglese resterà chiuso insieme ad altri ambienti del Complesso vanvitelliano.

Musei gratis Napoli 2 agosto 2026: recap Evento: Domenica al Museo.

Domenica al Museo. Quando: domenica 2 agosto 2026.

domenica 2 agosto 2026. Dove: musei, monumenti e parchi archeologici statali di Napoli, Campania e Italia.

musei, monumenti e parchi archeologici statali di Napoli, Campania e Italia. Ingresso: gratuito nei siti aderenti.

gratuito nei siti aderenti. Prenotazione: obbligatoria o consigliata nei siti che prevedono fasce orarie e limiti di capienza.

obbligatoria o consigliata nei siti che prevedono fasce orarie e limiti di capienza. Consiglio: controllare sempre gli avvisi ufficiali del museo scelto prima della partenza.

Maggiori informazioni

Numero verde Ministero della Cultura: 800 99 11 99 .

. Elenco ufficiale: Ministero della Cultura – Domenica al Museo in Campania .

. Nota: l’elenco ministeriale viene aggiornato dagli istituti e può subire variazioni, chiusure o limitazioni dell’ultimo momento.

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