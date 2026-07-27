Concerti al Tramonto 2026 a Pietrarsa: serata jazz nell’Arena del Museo

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Serata jazz al tramonto con il trio Jazz Do It per sabato 1° agosto 2026 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Sabato 1° agosto 2026 torna l’appuntamento con “Concerti al Tramonto – Jazz a Pietrarsa” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Protagonista della serata sarà il trio Jazz Do It, composto dalla voce di Lisa Iavarone, dalla chitarra di Antonio Palumbo e dalle percussioni di Emilio Pietropaolo.

La serata permetterà al pubblico di ascoltare musica dal vivo nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il trio Jazz Do It proporrà un repertorio costruito intorno alle sonorità del jazz, con la voce di Lisa Iavarone accompagnata dalla chitarra di Antonio Palumbo e dalle percussioni di Emilio Pietropaolo.

L’evento si svolgerà negli spazi esterni del museo, accompagnando il passaggio dalla luce del giorno alla sera. In caso di pioggia, il concerto sarà trasferito in uno degli ambienti interni della struttura e potrà quindi svolgersi regolarmente.

Il biglietto comprende non soltanto l’accesso al concerto, ma anche la possibilità di effettuare una visita libera al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Prima dello spettacolo, i partecipanti potranno così scoprire la collezione ferroviaria ospitata negli antichi padiglioni del museo, tra locomotive, carrozze storiche e testimonianze legate alla storia delle ferrovie italiane.

La prenotazione è obbligatoria. Per richiedere la disponibilità dei posti è possibile contattare gli organizzatori tramite WhatsApp al numero 375 6139180. Ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione sono disponibili anche sul sito ufficiale di NOMEA Eventi.

Concerti al Tramonto: Jazz a Pietrarsa Quando: sabato 1° agosto 2026

sabato 1° agosto 2026 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Prezzo: 20 euro con concerto e visita libera al museo

20 euro con concerto e visita libera al museo Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili

obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili In caso di pioggia: il concerto si terrà negli spazi interni del museo

il concerto si terrà negli spazi interni del museo Informazioni: sito ufficiale NOMEA Eventi Prenota su WhatsApp Pubblicità / #ADV – contenuto realizzato in collaborazione commerciale con NOMEA