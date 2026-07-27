Cinema all’aperto a Napoli dal 27 luglio al 2 agosto: tutti i film sotto le stelle

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Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze: tutti i film sotto le stelle in programma da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026, tra arene gratuite, grandi classici e incontri con registi e attori

Da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026 tornano tanti appuntamenti con il cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze. Una nuova settimana di film sotto le stelle tra i Quartieri Spagnoli, il Vomero, i Colli Aminei, Portici, San Giorgio a Cremano e la provincia di Caserta.

In programma ci sono film recenti, grandi classici, incontri con registi e attori, oltre a diverse proiezioni a ingresso gratuito. Di seguito trovi tutti i titoli previsti nelle serate dal 27 luglio al 2 agosto 2026, con orari, prezzi e link alle singole rassegne.

Cinema all’aperto a Napoli questa settimana Tra gli appuntamenti della settimana ci sono i film di Estate a Corte a FOQUS, il cinema napoletano alla Villa Floridiana, le prime serate gratuite di Arena al Poggio e le ultime proiezioni di Doppio Sogno alla Reggia di Portici. Fuori Napoli proseguono anche Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno, il Capua Film Fest e l’Arena Spartacus Festival nell’Anfiteatro Campano.

Estate a Corte a FOQUS: i film dal 27 al 30 luglio

Estate a Corte 2026 propone ogni sera film, incontri e ospiti nella corte del seicentesco palazzo di FOQUS, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

I biglietti costano €3,50 per i film italiani ed europei che rientrano nella promozione Cinema Revolution e €5 per le altre proiezioni.

Film in programma dal 27 al 30 luglio 2026:

Lunedì 27 luglio 2026 – Yellow Letters – Germania, Turchia e Francia, 2026, 127 minuti, regia di İlker Çatak.

– Germania, Turchia e Francia, 2026, 127 minuti, regia di İlker Çatak. Martedì 28 luglio 2026 – Father Mother Sister Brother – Stati Uniti, Irlanda e Francia, 2025, 110 minuti, regia di Jim Jarmusch. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano.

– Stati Uniti, Irlanda e Francia, 2025, 110 minuti, regia di Jim Jarmusch. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Mercoledì 29 luglio 2026 – Il caso 137 – Dossier 137, Francia, 2025, 115 minuti, regia di Dominik Moll.

– Dossier 137, Francia, 2025, 115 minuti, regia di Dominik Moll. Giovedì 30 luglio 2026 – Tienimi presente – Italia, 2025, 80 minuti, regia di Alberto Palmiero. Durante la serata interverranno il regista Alberto Palmiero, l’attrice Gaia Nugnes, Vincenzo Pezone e il co-sceneggiatore Davide De Rosa.

Nota: al momento della pubblicazione non sono ancora disponibili i titoli previsti per sabato 1° e domenica 2 agosto 2026.

Ingresso: €3,50 o €5 – Scopri il programma di Estate a Corte a FOQUS

Cinema alla Villa Floridiana il 27 e 30 luglio

La Villa Floridiana del Vomero, a Napoli, ospita la rassegna Napoli Contemporanea, dedicata al cinema partenopeo contemporaneo.

Gli appuntamenti iniziano alle ore 19:30, mentre le proiezioni sono previste alle ore 21:00. Il biglietto costa €5 e comprende anche la visita guidata al Museo della Ceramica Duca di Martina.

Film in programma nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026:

Lunedì 27 luglio 2026 – Comandante , con la partecipazione del regista Edoardo De Angelis .

, con la partecipazione del regista . Giovedì 30 luglio 2026 – Napoli – New York.

Ingresso: €5 – Scopri Napoli Contemporanea alla Villa Floridiana

Arena al Poggio: cinema gratis l’1 e 2 agosto

Sabato 1° agosto 2026 prende il via Arena al Poggio – Film sotto le stelle, la rassegna cinematografica gratuita ospitata nel Parco del Poggio ai Colli Aminei, a Napoli.

I film iniziano alle ore 21:00 e l’ingresso è gratuito. La manifestazione proseguirà fino a lunedì 10 agosto 2026 nell’ambito del cartellone di Estate a Napoli.

Film in programma nel weekend:

Sabato 1° agosto 2026 – La salita , con la partecipazione di Rino Pinto .

, con la partecipazione di . Domenica 2 agosto 2026 – La sobrietà, con Cloris Brosca e Carlo Fenizi.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Doppio Sogno alla Reggia di Portici fino al 30 luglio

Si conclude giovedì 30 luglio 2026 la ventiseiesima edizione di Doppio Sogno, la rassegna estiva curata dal Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo.

Le ultime proiezioni si svolgono nell’Area della Pallacorda dell’Orto Botanico della Reggia di Portici, con un programma dedicato ai grandi classici del cinema internazionale.

Film in programma dal 27 al 30 luglio 2026:

Lunedì 27 luglio 2026 – Harold and Maude , regia di Hal Ashby, Stati Uniti, 1971.

, regia di Hal Ashby, Stati Uniti, 1971. Martedì 28 luglio 2026 – The Cat from Outer Space – Il gatto venuto dallo spazio , regia di Norman Tokar, Stati Uniti, 1978.

, regia di Norman Tokar, Stati Uniti, 1978. Mercoledì 29 luglio 2026 – Il Decameron , regia di Pier Paolo Pasolini, Italia, Francia e Germania Ovest, 1971.

, regia di Pier Paolo Pasolini, Italia, Francia e Germania Ovest, 1971. Giovedì 30 luglio 2026 – Duck Soup – La guerra lampo dei Fratelli Marx, regia di Leo McCarey, Stati Uniti, 1933.

Ingresso: €5 – Scopri Doppio Sogno alla Reggia di Portici

Cinema a Villa Bruno dal 29 luglio al 2 agosto

Ultima settimana per Cinema intorno al Vesuvio 2026, la storica arena estiva organizzata da Arci Movie nei Giardini di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano.

Le proiezioni iniziano alle ore 21:15. Il biglietto intero costa €5, mentre i soci Arci possono acquistare il ridotto a €4.

Film in programma dal 29 luglio al 2 agosto 2026:

Mercoledì 29 luglio 2026, ore 21:15 – Una battaglia dopo l’altra .

. Giovedì 30 luglio 2026, ore 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri .

. Venerdì 31 luglio 2026, ore 21:15 – Rental Family – Nelle vite degli altri .

. Sabato 1° agosto 2026, ore 21:15 – Il maestro .

. Domenica 2 agosto 2026, ore 21:15 – Il maestro.

Ingresso: €5 intero, €4 soci Arci – Scopri Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Capua Film Fest: gli ultimi film dal 27 al 30 luglio

Si conclude giovedì 30 luglio 2026 il Capua Film Fest, la rassegna cinematografica gratuita ospitata nei Giardini dello Sperone di Capua, in provincia di Caserta.

La quinta edizione è dedicata al tema “Femminile: sguardi e ritratti” e propone proiezioni, incontri con registi, attrici e sceneggiatori.

Programma dal 27 al 30 luglio 2026:

Lunedì 27 luglio 2026 – Anna Ferzetti e il regista Umberto Riccioni Carteni presentano il film Domani interrogo.

– e il regista presentano il film Domani interrogo. Martedì 28 luglio 2026 – Incontro con la regista Valentina Bertani e la sceneggiatrice Maria Sole Limodio per il film Le bambine. A seguire la proiezione di Gioia mia, di Margherita Spampinato.

– Incontro con la regista e la sceneggiatrice per il film Le bambine. A seguire la proiezione di Gioia mia, di Margherita Spampinato. Mercoledì 29 luglio 2026 – Il regista Nicolangelo Gelormini presenta La gioia.

– Il regista presenta La gioia. Giovedì 30 luglio 2026 – Chiusura con Gianluca Matarrese e il documentario Il quieto vivere. A seguire la Notte Cult dedicata ai cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe e la proiezione di A qualcuno piace caldo, di Billy Wilder.

Ingresso gratuito – Scopri il programma del Capua Film Fest 2026

Arena Spartacus Festival dal 28 al 30 luglio

Dal 1° al 30 luglio 2026 l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere ospita l’Arena Spartacus Festival, con film gratuiti e alcuni concerti jazz a pagamento.

Le ultime tre serate cinematografiche della rassegna sono dedicate a Clint Eastwood, con tre dei film più conosciuti diretti dal regista statunitense.

Film in programma dal 28 al 30 luglio 2026:

Martedì 28 luglio 2026 – Million Dollar Baby , regia di Clint Eastwood.

, regia di Clint Eastwood. Mercoledì 29 luglio 2026 – Gran Torino , regia di Clint Eastwood.

, regia di Clint Eastwood. Giovedì 30 luglio 2026 – Mystic River, regia di Clint Eastwood.

Ingresso gratuito – Scopri l’Arena Spartacus Festival 2026

Cinema all’aperto Napoli: 27 luglio-2 agosto

Quando: da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026

Dove: Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Capua e Santa Maria Capua Vetere

Biglietti: da ingresso gratuito a €5, in base alla rassegna scelta

Orari: proiezioni prevalentemente tra le ore 21:00 e le ore 21:15

Info: consultare i link delle singole rassegne per prenotazioni ed eventuali aggiornamenti

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