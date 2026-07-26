Musica gratis sulla spiaggia di San Giovanni: arrivano Valerio Jovine e i Guarracini

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Giovedì 30 luglio 2026 la spiaggia di San Giovanni a Teduccio ospita un concerto gratuito con Valerio Jovine, Salvatore Totaro e i Guarracini e i giovani artisti di Paradise Studios

Giovedì 30 luglio 2026, dalle ore 19:30, la spiaggia di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, si trasformerà in un palcoscenico affacciato sul mare. L’evento RESTA a San Giovanni a Teduccio sarà completamente gratuito e vedrà protagonisti Valerio Jovine, Salvatore Totaro e i Guarracini e quattro giovani talenti di Paradise Studios.

La serata si svolgerà sul litorale all’altezza di Vico I Marina, a San Giovanni a Teduccio. Musica contemporanea, reggae e tradizione popolare si incontreranno in uno degli eventi a Napoli dedicati alla partecipazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

RESTA a San Giovanni: il programma musicale

Ad aprire il concerto saranno quattro giovani artisti della crew Paradise Studios, chiamati a rappresentare le nuove voci musicali del territorio:

Gaiè

Noyezno

Cristina Manzo

Undi11ci

Sul palco arriverà poi Valerio Jovine, tra i nomi più conosciuti della scena musicale napoletana. Il suo concerto porterà sulla spiaggia un repertorio che mescola reggae, dub, hip hop e sonorità partenopee, con brani legati alla vita urbana e ai quartieri di Napoli.

La parte finale della serata sarà affidata a Salvatore Totaro e i Guarracini. Tarantelle, canti popolari e balli tradizionali accompagneranno il pubblico in un percorso musicale attraverso le radici culturali di Napoli e del Sud Italia.

Musica e rigenerazione sulla spiaggia di Napoli Est

Il concerto rientra nel progetto R.E.S.T.A. – Rigenerazione Economica Sociale e Territoriale Attiva, promosso per sostenere la crescita sociale, culturale e lavorativa del quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Il progetto è promosso dal Comune di Napoli e gestito da Arci Mediterraneo insieme a Callysto. Tra le sue attività figurano servizi di supporto sociale, percorsi formativi, iniziative educative ed eventi aperti alla comunità.

La scelta della spiaggia non è casuale: vivere il litorale attraverso la musica significa riportare l’attenzione su uno spazio pubblico del quartiere e trasformarlo, almeno per una sera, in un luogo di incontro aperto a tutta la città.

L’appuntamento si inserisce così nel calendario degli eventi gratuiti a Napoli dell’estate 2026, con una proposta che mette insieme artisti affermati, giovani musicisti e tradizioni popolari.

Concerto gratis a San Giovanni a Teduccio

Quando: giovedì 30 luglio 2026, dalle ore 19:30

Dove: spiaggia di San Giovanni a Teduccio, all’altezza di Vico I Marina, Napoli

Biglietti: ingresso libero e gratuito

Artisti: Valerio Jovine, Salvatore Totaro e i Guarracini, Gaiè, Noyezno, Cristina Manzo e Undi11ci

Informazioni: sito ufficiale del Progetto RESTA e pagina Facebook ufficiale

RESTA a San Giovanni a Teduccio Data: giovedì 30 luglio 2026

giovedì 30 luglio 2026 Orario: dalle ore 19:30

dalle ore 19:30 Luogo: spiaggia di San Giovanni a Teduccio, Vico I Marina

spiaggia di San Giovanni a Teduccio, Vico I Marina Ingresso: gratuito e aperto alla cittadinanza Consulta gli aggiornamenti ufficiali

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