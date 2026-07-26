Festa del Caciocavallo Sassanese 2026: quattro serate tra gusto, musica e tradizione

© Napoli da Vivere

A Sassano dal 27 al 30 luglio torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Vallo di Diano

Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio 2026 la frazione di Caiazzano, nel comune di Sassano (Salerno), ospita la 22ª Festa del Caciocavallo Sassanese, manifestazione dedicata a una delle eccellenze casearie più rappresentative del Vallo di Diano. L’evento, organizzato dall’Associazione I Ragazzi di Caiazzano, richiama ogni anno visitatori provenienti da tutta la Campania per quattro serate all’insegna della buona cucina e della convivialità.

Il protagonista assoluto sarà il Caciocavallo Sassanese arrostito, preparato nelle sue varianti classica, impanata e con pancetta e funghi. Il menù comprenderà altri gustosi piatti della tradizione gastronomica locale come fusilli al ragù, spezzatino, arrosti, salsiccia alla brace, zeppole, buon vino e altre specialità. Non mancheranno musica dal vivo, intrattenimento e un’area dedicata ai bambini con gonfiabili.

22ª Festa del Caciocavallo Sassanese: il programma

L’evento si svolgerà ogni sera dal 27 al 30 luglio 2026 presso l’area feste di Caiazzano di Sassano. Per la festa non c’è ancora un calendario dettagliato con gli spettacoli previsti per ciascuna serata ma il programma ufficiale comprende:

Stand gastronomici con specialità tipiche locali.

Degustazione del Caciocavallo Sassanese arrostito.

Musica popolare e intrattenimento serale.

Area giochi e gonfiabili per bambini.

Spazi dedicati alla convivialità e ai prodotti del territorio.

Costi e informazioni utili

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e le consumazioni gastronomiche sono a pagamento. Per aggiornamenti consultare la pagina Facebook dell’Associazione I Ragazzi di Caiazzano- Pagina Facebook I Ragazzi di Caiazzano

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.