Dieci sere di teatro e danza gratis al Maschio Angioino: il programma completo

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Dal 30 luglio all’8 agosto 2026, Estate a Napoli porta nel Cortile monumentale del Maschio Angioino dieci spettacoli gratuiti tra teatro, danza, musica e performance. Ecco il programma completo e come prenotare

Da giovedì 30 luglio a sabato 8 agosto 2026 il Cortile monumentale di Castel Nuovo, conosciuto come Maschio Angioino, ospiterà dieci serate gratuite dedicate al teatro e alla danza. Gli spettacoli inizieranno ogni sera alle ore 21:00 e saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna di Estate a Napoli 2026 propone un calendario molto vario, nel quale si alterneranno teatro-canzone, danza contemporanea, riscritture di grandi testi, video mapping e spettacoli dedicati ad alcune figure centrali della cultura napoletana e italiana.

È una nuova occasione per vivere uno dei monumenti simbolo della città anche di sera. Sul sito è possibile trovare altri eventi a Napoli e una selezione costantemente aggiornata di eventi gratuiti a Napoli.

Estate a Napoli 2026 al Maschio Angioino

Gli appuntamenti fanno parte del calendario culturale promosso dal Comune di Napoli e saranno ospitati nel Cortile monumentale di Castel Nuovo, in Piazza Municipio.

Il programma si apre con un omaggio a Renato Carosone e prosegue con spettacoli ispirati a William Shakespeare, Giambattista Basile e Jean-Paul Sartre. Non mancheranno danza contemporanea, teatro multimediale, tango e una serata dedicata alla memoria del giornalista Giancarlo Siani.

Il programma degli spettacoli gratuiti

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma è consigliabile prenotare utilizzando il recapito indicato per ciascun appuntamento.

Giovedì 30 luglio 2026 – Rivoluzione Carosone

Un’opera di teatro-canzone dedicata a Renato Carosone e al suo modo originale di unire swing, ironia e tradizione napoletana. Lo spettacolo è curato dall’Associazione culturale Airots.

Prenotazioni: itinerarteass@gmail.com oppure 366 8711689.

Un’opera di teatro-canzone dedicata a Renato Carosone e al suo modo originale di unire swing, ironia e tradizione napoletana. Lo spettacolo è curato dall’Associazione culturale Airots. itinerarteass@gmail.com oppure 366 8711689. Venerdì 31 luglio 2026 – Napol→OZ – Canto per un regno usurpato

Baba Yaga Teatro propone una performance che intreccia teatro, musica dal vivo e immagini del film muto The Wizard of Oz.

Prenotazioni: babayagateatro@gmail.com.

Baba Yaga Teatro propone una performance che intreccia teatro, musica dal vivo e immagini del film muto The Wizard of Oz. babayagateatro@gmail.com. Sabato 1° agosto 2026 – Enrico VIII

L’Associazione La Dramaturgie presenta una riscrittura ironica del testo shakespeariano dedicato al celebre sovrano inglese.

Prenotazioni: kitojaguar@gmail.com oppure 351 5614383.

L’Associazione La Dramaturgie presenta una riscrittura ironica del testo shakespeariano dedicato al celebre sovrano inglese. kitojaguar@gmail.com oppure 351 5614383. Domenica 2 agosto 2026 – Generati dal disordine, noi siamo caos

Uno spettacolo di danza contemporanea curato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore, con le coreografie di Flavia Bucciero.

Prenotazioni: concorda.promozione@gmail.com oppure 342 0787727.

Uno spettacolo di danza contemporanea curato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore, con le coreografie di Flavia Bucciero. concorda.promozione@gmail.com oppure 342 0787727. Lunedì 3 agosto 2026 – Tetralogia di Castel Nuovo

Il Teatro Stabile delle Arti Medioevali conduce il pubblico tra racconti, personaggi e memorie legati alla storia del Maschio Angioino.

Prenotazioni: ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.

Il Teatro Stabile delle Arti Medioevali conduce il pubblico tra racconti, personaggi e memorie legati alla storia del Maschio Angioino. ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com. Martedì 4 agosto 2026 – Alla Corte dei Cunti

Uno spettacolo coreutico e musicale di Akerusia Danza, ispirato al mondo fiabesco e narrativo di Giambattista Basile.

Prenotazioni: akerusia@libero.it oppure 393 6899719.

Uno spettacolo coreutico e musicale di Akerusia Danza, ispirato al mondo fiabesco e narrativo di Giambattista Basile. akerusia@libero.it oppure 393 6899719. Mercoledì 5 agosto 2026 – Baobab

Inbilico Srl presenta una performance che combina teatro, danza e video mapping, accompagnata dalle voci di Lino Guanciale e Ramona Tripodi.

Informazioni: info@inbilicoproduzioni.it.

Inbilico Srl presenta una performance che combina teatro, danza e video mapping, accompagnata dalle voci di Lino Guanciale e Ramona Tripodi. info@inbilicoproduzioni.it. Giovedì 6 agosto 2026 – Tango Mystique

Una serata tra teatro e tango proposta dall’Associazione culturale Crown Production, con Ernesto Lama, Cristina Donadio e ballerini dell’Opera di Roma.

Prenotazioni: crownproductionasc@gmail.com.

Una serata tra teatro e tango proposta dall’Associazione culturale Crown Production, con Ernesto Lama, Cristina Donadio e ballerini dell’Opera di Roma. crownproductionasc@gmail.com. Venerdì 7 agosto 2026 – Il coraggio della verità: omaggio a Giancarlo Siani

Lo spettacolo curato da Suoni & Scene ricorda il giornalista napoletano Giancarlo Siani e il valore civile del suo lavoro.

Prenotazioni: gratuitamente su Eventbrite oppure al numero 347 4287910.

Lo spettacolo curato da Suoni & Scene ricorda il giornalista napoletano Giancarlo Siani e il valore civile del suo lavoro. gratuitamente su Eventbrite oppure al numero 347 4287910. Sabato 8 agosto 2026 – I sequestrati di Altona

La compagnia Stati Teatrali chiude la rassegna con un adattamento del testo di Jean-Paul Sartre diretto da Riccardo De Luca.

Prenotazioni: statiteatrali@hotmail.com oppure 327 7022940.

Come prenotare gli spettacoli

Per quasi tutti gli appuntamenti è indicato uno specifico indirizzo e-mail o un numero telefonico attraverso il quale richiedere la prenotazione. Per lo spettacolo dedicato a Giancarlo Siani è disponibile una pagina gratuita su Eventbrite.

Per Baobab, invece, il calendario ufficiale riporta l’indirizzo e-mail dell’organizzazione come contatto informativo. Poiché tutti gli ingressi sono disponibili soltanto fino al raggiungimento della capienza, conviene verificare la disponibilità prima di raggiungere il castello.

Altri appuntamenti possono essere trovati nella guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli.

Estate a Napoli 2026: informazioni utili

Quando: da giovedì 30 luglio a sabato 8 agosto 2026, ogni sera alle ore 21:00.

Dove: Cortile monumentale di Castel Nuovo – Maschio Angioino, Piazza Municipio, 80133 Napoli.

Ingresso: gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni: attraverso gli indirizzi e-mail, i numeri telefonici e la pagina Eventbrite indicati nel programma.

Info ufficiali: calendario aggiornato di Estate a Napoli 2026.

Spettacoli gratuiti al Maschio Angioino Quando: dal 30 luglio all’8 agosto 2026, ore 21:00

dal 30 luglio all’8 agosto 2026, ore 21:00 Dove: Cortile monumentale di Castel Nuovo, Piazza Municipio, Napoli

Cortile monumentale di Castel Nuovo, Piazza Municipio, Napoli Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

gratuito fino a esaurimento posti Prenotazione: tramite i recapiti dei singoli organizzatori

Scarica il calendario ufficiale



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