A Pimonte torna la Valle del Gusto: due sere tra sapori dei Monti Lattari e natura

Ph Pimonte valle del gusto

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 la suggestiva Valle Lavatoio di Pimonte ospita le ultime due serate della Valle del Gusto, con degustazioni, prodotti tipici PAT e sapori dei Monti Lattari

Un percorso gastronomico immerso nella natura, tra caratteristiche casette di legno, ricette tradizionali e prodotti del territorio. Dopo il successo del primo weekend, la Valle del Gusto 2026 torna a Pimonte per gli ultimi due appuntamenti della sua seconda edizione.

La manifestazione si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 20:00, nella splendida cornice della Valle Lavatoio, in Via Lattaro, uno degli angoli più suggestivi e caratteristici dei Monti Lattari.

Valle del Gusto 2026: prodotti tipici e sapori dei Monti Lattari

Nel corso delle due serate i visitatori potranno seguire un piacevole percorso enogastronomico tra le casette di legno allestite nella Valle Lavatoio e assaggiare alcune delle specialità più rappresentative della zona.

Protagonisti dell’evento saranno i prodotti agroalimentari tradizionali, conosciuti anche come prodotti PAT, preparati e presentati attraverso ricette che raccontano la storia agricola e gastronomica di Pimonte e dei Monti Lattari.

La Valle del Gusto rappresenta quindi un’occasione per trascorrere una serata estiva all’aperto, scoprendo i sapori locali in un ambiente naturale particolarmente affascinante, tra convivialità, tradizioni e cultura gastronomica.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione ODV Solo per Amore insieme al Comitato di Quartiere Franche ed è inserita nel cartellone degli eventi metropolitani del Comune di Pimonte, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.

Il programma del 25 e 26 luglio

Le ultime due serate della Valle del Gusto 2026 inizieranno entrambe alle ore 20:00. Il pubblico potrà accedere al percorso gastronomico e passeggiare tra le postazioni dedicate alle specialità del territorio.

Sabato 25 luglio 2026

Apertura del percorso gastronomico dalle ore 20:00;

degustazione dei prodotti tipici PAT di Pimonte e dei Monti Lattari;

passeggiata tra le casette di legno allestite nella Valle Lavatoio;

serata dedicata alle ricette e alle tradizioni gastronomiche locali.

Domenica 26 luglio 2026

Apertura del villaggio gastronomico dalle ore 20:00;

degustazioni delle eccellenze agroalimentari del territorio;

percorso del gusto tra specialità locali e prodotti PAT;

serata conclusiva della seconda edizione della manifestazione.

Il menù degustazione della Valle del Gusto

Durante entrambe le serate sarà possibile acquistare un menù degustazione di quattro portate, ideato per valorizzare gli ingredienti e le produzioni tipiche del territorio.

Polpetta di zucchine con pesto di fiori di zucchine e capicollo di Pimonte;

con pesto di fiori di zucchine e capicollo di Pimonte; fresella con acqua di pomodoro, lonza di maiale cotta a bassa temperatura e pomodoro Cannellino;

con acqua di pomodoro, lonza di maiale cotta a bassa temperatura e pomodoro Cannellino; tubettone con salsa di pomodori Cannellini all’insalata, cacioricotta dei Monti Lattari e pane biscotto;

con salsa di pomodori Cannellini all’insalata, cacioricotta dei Monti Lattari e pane biscotto; crostatina con lemon curd e crema alla ciliegia PAT di Pimonte.

Sono previste anche preparazioni in versione senza glutine e senza lattosio. È consigliabile segnalare eventuali esigenze alimentari al momento della prenotazione.

Quanto costa il menù degustazione

Menù degustazione completo: 15 euro;

15 euro; menù bambini: 8 euro.

Considerato il numero limitato di posti e l’interesse registrato durante il primo weekend, gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo.

Valle del Gusto 2026 a Pimonte: informazioni utili

Dove: Valle Lavatoio, Via Lattaro, Pimonte (Napoli);

Valle Lavatoio, Via Lattaro, Pimonte (Napoli); quando: sabato 25 e domenica 26 luglio 2026;

sabato 25 e domenica 26 luglio 2026; orario: apertura dalle ore 20:00;

apertura dalle ore 20:00; costo menù degustazione: 15 euro;

15 euro; menù bambini: 8 euro;

8 euro; prenotazione: consigliata;

consigliata; informazioni e prenotazioni: 333 707 4314;

333 707 4314; maggiori informazioni: sito ufficiale Pimonte Oasi Verde.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata. Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere ed è protetto da copyright. La copia e la riproduzione, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzate.