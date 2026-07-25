Cosa fare a Napoli questo weekend: concerti, cinema, visite ed eventi gratuiti

Eventi a Napoli nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026: concerti, teatro, cinema all’aperto, mostre, visite guidate, appuntamenti gratuiti e idee per famiglie
Dal 23 al 26 luglio 2026 sono tanti gli eventi a Napoli nel weekend: concerti sotto le stelle, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, visite serali, mostre, iniziative gratuite e appuntamenti da vivere anche con i bambini.
La nostra rubrica settimanale raccoglie le migliori idee per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend, con una selezione di eventi in città, nei dintorni e nei principali luoghi culturali della Campania.
Eventi Napoli weekend 23-26 luglio 2026
Tra gli appuntamenti principali del fine settimana troviamo il balletto al Teatro di San Carlo, i concerti dei Marillion a Pompei, la Festa di Sant’Anna a Ischia, il cinema nelle arene estive e numerose visite serali nei musei e nei siti archeologici.
Cosa fare a Napoli questo weekend
Il fine settimana propone appuntamenti molto diversi tra loro. Chi vuole trascorrere una serata all’aperto può scegliere tra cinema, musica e spettacoli, mentre chi preferisce scoprire il territorio può partecipare a visite guidate, aperture serali ed escursioni al tramonto.
Ecco cinque idee da cui partire per organizzare il weekend:
- danza al Teatro di San Carlo con “Sogno di una notte di mezza estate”;
- due concerti dei Marillion nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei;
- Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna nella Baia di Cartaromana a Ischia;
- escursione al tramonto sul Vesuvio tra natura, teatro e racconti sulle janare;
- cinema all’aperto alla Villa Floridiana, alla Reggia di Portici e nelle arene estive.
Concerti e spettacoli a Napoli
Musica, teatro, danza e cinema sono protagonisti degli eventi a Napoli nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026. Molti appuntamenti si svolgono all’aperto, nei cortili monumentali, nei parchi cittadini e nei luoghi panoramici della città.
- “Sogno di una notte di mezza estate” al Teatro di San Carlo: il balletto in due atti ispirato alla commedia di William Shakespeare sarà in scena dal 25 al 31 luglio 2026.
- Pessoa Luna Park nel Fossato di Castel Sant’Elmo: spettacoli, teatro e appuntamenti culturali all’aperto in uno dei luoghi più suggestivi del Vomero.
- Sal Da Vinci in concerto all’Arena Flegrea: due grandi serate dedicate alla musica e al rapporto dell’artista con Napoli.
- Marillion nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei: la band britannica sarà protagonista sabato 25 e domenica 26 luglio con due concerti destinati a diventare anche un disco dal vivo e un film-concerto.
- Musica al Castello al Maschio Angioino: dieci serate di concerti gratuiti nel cortile monumentale di Castel Nuovo, nel centro di Napoli.
- Notturni in Certosa a San Martino: concerti serali sotto le stelle nel cortile monumentale della Certosa di San Martino, al Vomero.
- Summer Jazz sulla terrazza panoramica di Monte Echia: musica dal vivo con vista sul Golfo di Napoli.
- Brividi d’Estate al Real Orto Botanico di Napoli: la rassegna teatrale estiva ritorna tra i viali e gli spazi verdi dell’Orto Botanico.
- Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande di Pompei: spettacoli teatrali serali nel cuore del Parco Archeologico di Pompei.
Cinema all’aperto a Napoli e dintorni
Le arene estive sono una delle alternative più piacevoli per trascorrere una serata di luglio. Il programma comprende film d’autore, grandi classici, incontri culturali e proiezioni ospitate in parchi, ville storiche e cortili cittadini.
- Napoli Contemporanea alla Villa Floridiana: cinema sotto le stelle, incontri con registi e attori e visite al Museo Duca di Martina.
- Doppio Sogno alla Reggia di Portici: proiezioni all’aperto precedute da letture tratte da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile.
- Estate a Corte da FOQUS ai Quartieri Spagnoli: film e incontri nel cortile della Fondazione Quartieri Spagnoli.
- Cinema intorno al Vesuvio nei Giardini di Villa Bruno: proiezioni serali all’aperto con biglietti a partire da €5.
Visite guidate e aperture serali
Il weekend è anche il momento giusto per riscoprire Napoli, i suoi musei e i grandi siti archeologici vicini alla città. Tra aperture serali, passeggiate e itinerari speciali si può scegliere un’esperienza diversa dalle tradizionali visite diurne.
- Tour gratuiti nel Golfo di Napoli in galeone: racconti e storie della città vista dal mare con lo scrittore Amedeo Colella.
- Vesuvio Magico al tramonto: escursione teatralizzata sul Vesuvio tra natura, leggende e racconti dedicati alle janare.
- Pompei sotto le stelle: aperture serali nel Parco Archeologico di Pompei per visitare gli scavi dopo il tramonto.
- I Venerdì di Ercolano: visite serali nel Parco Archeologico di Ercolano con percorsi e iniziative speciali.
- Aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte: ingresso serale al prezzo speciale di €5.
- Aperture serali al Castello di Baia: visite estive nella fortezza panoramica dei Campi Flegrei.
- Visite alla Biblioteca dei Girolamini: sono nuovamente accessibili le sale storiche del complesso monumentale nel centro antico di Napoli.
- Visite al Cimitero delle Fontanelle: il celebre ossario del Rione Sanità è tornato accessibile con un nuovo percorso di visita.
- Passeggiata panoramica sui tetti del Duomo di Napoli: il nuovo percorso permette di osservare il centro storico dall’alto.
- Visite guidate al Teatro di San Carlo: il teatro lirico di Napoli può essere visitato tutti i giorni secondo gli orari programmati.
Festa di Sant’Anna a Ischia
Tra gli appuntamenti più suggestivi del weekend c’è la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna a Ischia, in programma dal 23 al 26 luglio 2026 nella Baia di Cartaromana, ai piedi del Castello Aragonese.
La manifestazione unisce tradizione, fede e spettacolo. La serata finale di domenica 26 luglio prevede la sfilata delle barche allegoriche, la processione via mare e il tradizionale incendio scenografico del Castello Aragonese.
Eventi gratuiti e idee per famiglie
Chi cerca attività più informali può scegliere tra piscine, parchi acquatici, laboratori scientifici e iniziative da vivere all’aperto. Alcune proposte sono particolarmente adatte alle famiglie con bambini.
- Piscina scoperta della Mostra d’Oltremare: la grande piscina olimpionica di Fuorigrotta è aperta per la stagione estiva 2026.
- AcquaFlash a Licola: piscine, scivoli e aree dedicate al divertimento estivo vicino Napoli.
- Estate a Città della Scienza: laboratori, dimostrazioni scientifiche e spettacoli nel Planetario per bambini e famiglie.
- Bus del mare EAV dal Vomero a Miseno: collegamento estivo utile per raggiungere le spiagge dei Campi Flegrei.
- Le spiagge Bandiera Blu della Campania: venti località premiate da scegliere per una giornata al mare.
- Saldi estivi a Napoli e in Campania: gli sconti proseguono nei negozi e nei centri commerciali della regione.
Mostre a Napoli nel weekend
Chi preferisce trascorrere qualche ora tra arte e cultura può scegliere tra fotografia, archeologia, fumetto underground, arte contemporanea e installazioni immersive.
- Robert Crumb al Maschio Angioino: disegni e opere del maestro statunitense del fumetto underground.
- L’Inferno di Dante a Edenlandia: un percorso immersivo ispirato ai personaggi e agli ambienti della Divina Commedia.
- Mimmo Jodice al Museo del Tesoro di San Gennaro: una selezione di fotografie a colori dedicate alla città.
- OBEY alle Gallerie d’Italia di Napoli: la mostra dedicata a Shepard Fairey, uno dei protagonisti internazionali della street art.
- Biodiversity Gateway alla Casina Pompeiana: un percorso multimediale dedicato al mare e alla biodiversità del Golfo di Napoli.
- La Sirena e la città al MANN: la mostra del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedicata al mito di Parthenope.
- I calchi delle vittime dell’eruzione a Pompei: ventidue calchi sono esposti insieme nel Parco Archeologico di Pompei.
- Le nuove sale dell’Ottocento alla Certosa di San Martino: dodici ambienti dedicati alla storia e all’arte napoletana del XIX secolo.
Cosa vedere a Napoli senza prenotare
Non è necessario partecipare a un evento organizzato per trascorrere una bella giornata in città. Il weekend può diventare l’occasione per visitare un quartiere storico, seguire un itinerario dedicato alla street art o riscoprire uno dei grandi monumenti napoletani.
- L’unica opera italiana di Banksy a Napoli, nel centro storico.
- I grandi murales di Maradona a Napoli, ai Quartieri Spagnoli e a San Giovanni a Teduccio.
- La Sedia della Fertilità ai Quartieri Spagnoli, custodita nel Santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
- Palazzo Donn’Anna a Posillipo, uno degli edifici più affascinanti del lungomare napoletano.
- La Galleria Borbonica, il percorso sotterraneo che attraversa secoli di storia della città.
- Le Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, nel Rione Sanità.
- Piazza del Plebiscito, con il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola.
- Il Complesso Monumentale di Santa Chiara, con il celebre Chiostro Maiolicato.
- Il Maschio Angioino, il grande castello medievale di Piazza Municipio.
Eventi Napoli weekend: informazioni utili
Quando: da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026
Dove: Napoli, provincia di Napoli e principali località della Campania
Biglietti: prezzi variabili; alcuni appuntamenti sono gratuiti, altri richiedono biglietto o prenotazione
Info: consultare gli approfondimenti collegati per programmi, orari, disponibilità e modalità di accesso
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