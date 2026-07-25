Cosa fare a Napoli questo weekend: concerti, cinema, visite ed eventi gratuiti

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Eventi a Napoli nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026: concerti, teatro, cinema all’aperto, mostre, visite guidate, appuntamenti gratuiti e idee per famiglie

Dal 23 al 26 luglio 2026 sono tanti gli eventi a Napoli nel weekend: concerti sotto le stelle, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, visite serali, mostre, iniziative gratuite e appuntamenti da vivere anche con i bambini.

La nostra rubrica settimanale raccoglie le migliori idee per chi cerca cosa fare a Napoli questo weekend, con una selezione di eventi in città, nei dintorni e nei principali luoghi culturali della Campania.

Eventi Napoli weekend 23-26 luglio 2026

Tra gli appuntamenti principali del fine settimana troviamo il balletto al Teatro di San Carlo, i concerti dei Marillion a Pompei, la Festa di Sant’Anna a Ischia, il cinema nelle arene estive e numerose visite serali nei musei e nei siti archeologici.

Cosa fare a Napoli questo weekend

Il fine settimana propone appuntamenti molto diversi tra loro. Chi vuole trascorrere una serata all’aperto può scegliere tra cinema, musica e spettacoli, mentre chi preferisce scoprire il territorio può partecipare a visite guidate, aperture serali ed escursioni al tramonto.

Ecco cinque idee da cui partire per organizzare il weekend:

danza al Teatro di San Carlo con “Sogno di una notte di mezza estate”;

con “Sogno di una notte di mezza estate”; due concerti dei Marillion nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei;

nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei; Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna nella Baia di Cartaromana a Ischia;

nella Baia di Cartaromana a Ischia; escursione al tramonto sul Vesuvio tra natura, teatro e racconti sulle janare;

tra natura, teatro e racconti sulle janare; cinema all’aperto alla Villa Floridiana, alla Reggia di Portici e nelle arene estive.

Concerti e spettacoli a Napoli

Musica, teatro, danza e cinema sono protagonisti degli eventi a Napoli nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026. Molti appuntamenti si svolgono all’aperto, nei cortili monumentali, nei parchi cittadini e nei luoghi panoramici della città.

Cinema all’aperto a Napoli e dintorni

Le arene estive sono una delle alternative più piacevoli per trascorrere una serata di luglio. Il programma comprende film d’autore, grandi classici, incontri culturali e proiezioni ospitate in parchi, ville storiche e cortili cittadini.

Visite guidate e aperture serali

Il weekend è anche il momento giusto per riscoprire Napoli, i suoi musei e i grandi siti archeologici vicini alla città. Tra aperture serali, passeggiate e itinerari speciali si può scegliere un’esperienza diversa dalle tradizionali visite diurne.

Festa di Sant’Anna a Ischia

Tra gli appuntamenti più suggestivi del weekend c’è la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna a Ischia, in programma dal 23 al 26 luglio 2026 nella Baia di Cartaromana, ai piedi del Castello Aragonese.

La manifestazione unisce tradizione, fede e spettacolo. La serata finale di domenica 26 luglio prevede la sfilata delle barche allegoriche, la processione via mare e il tradizionale incendio scenografico del Castello Aragonese.

Eventi gratuiti e idee per famiglie

Chi cerca attività più informali può scegliere tra piscine, parchi acquatici, laboratori scientifici e iniziative da vivere all’aperto. Alcune proposte sono particolarmente adatte alle famiglie con bambini.

Mostre a Napoli nel weekend

Chi preferisce trascorrere qualche ora tra arte e cultura può scegliere tra fotografia, archeologia, fumetto underground, arte contemporanea e installazioni immersive.

Cosa vedere a Napoli senza prenotare

Non è necessario partecipare a un evento organizzato per trascorrere una bella giornata in città. Il weekend può diventare l’occasione per visitare un quartiere storico, seguire un itinerario dedicato alla street art o riscoprire uno dei grandi monumenti napoletani.

Eventi Napoli weekend: informazioni utili

Quando: da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026

Dove: Napoli, provincia di Napoli e principali località della Campania

Biglietti: prezzi variabili; alcuni appuntamenti sono gratuiti, altri richiedono biglietto o prenotazione

Info: consultare gli approfondimenti collegati per programmi, orari, disponibilità e modalità di accesso

Altre guide per il weekend in Campania

Napoli da Vivere pubblica ogni settimana nuove guide dedicate agli eventi, alle sagre, ai concerti e alle visite guidate organizzate a Napoli e in Campania.

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