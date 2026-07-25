Concerti gratis in Campania dal 24 al 29 luglio: Gabbani, Nada, Nomadi e Avitabile

Da Francesco Gabbani a Nada, dai Nomadi a Enzo Avitabile: tanti artisti si esibiranno gratuitamente nelle piazze della Campania tra venerdì 24 e mercoledì 29 luglio 2026
Continuano i concerti gratis in Campania nell’estate 2026. Tra feste patronali, festival, sagre ed eventi organizzati dai Comuni, le piazze delle cinque province campane ospiteranno tanti artisti italiani e protagonisti della musica napoletana.
La nuova selezione della nostra rubrica raccoglie gli appuntamenti in programma da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026, con concerti gratuiti nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Concerti gratis in Campania: le informazioni principali
- Quando: da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026
- Dove: piazze, borghi, festival e feste della Campania
- Ingresso: gratuito, salvo eventuale prenotazione indicata
Gli eventi si svolgono generalmente di sera e sono quasi sempre a ingresso libero. Prima di partire consigliamo di controllare gli orari e le eventuali variazioni sulle pagine ufficiali dei Comuni, degli organizzatori e degli artisti, soprattutto in caso di maltempo.
Per trovare altre idee è possibile consultare anche gli eventi gratuiti segnalati da Napoli da Vivere e la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.
Concerti gratis in Campania: il calendario
Di seguito trovate i concerti gratuiti suddivisi per giornata. Il calendario può essere aggiornato con nuove date o modifiche comunicate dagli organizzatori.
Venerdì 24 luglio 2026
- Gigi Finizio – MaxiMall Pompeii, Torre Annunziata (NA)
- Gianluca Capozzi – Calvizzano (NA)
- Francesco Gabbani – Sant’Antonio Abate (NA)
- Roberto Colella, Gabriele Esposito, Tommaso Primo e altri artisti – Giffoni Valle Piana (SA)
Sabato 25 luglio 2026
- Enzo Avitabile – Celzi di Forino (AV)
- Tony Tammaro – Montemiletto (AV)
- Nada – Lioni (AV)
- Gianni Fiorellino – Pollena Trocchia (NA)
- Nomadi – Sant’Arpino (CE)
- Sibbenga Sunamo e Donnaluna – Festa della Cipolla di Vatolla (SA)
- Fausto Leali – Puglianello (BN)
- Eiffel 65 e altri artisti – Giffoni Valle Piana (SA)
- Bema e Stefania Lay – Sagra della Bufalina di Mondragone (CE)
- Righeira – Baronissi (SA)
- Nostalgia 90 – Piazza Cardinale, Mugnano del Cardinale (AV)
Domenica 26 luglio 2026
- Enzo Gragnaniello – Pietramelara (CE)
- Peppe Barra – Santo Stefano del Sole (AV)
- Raiz – Fragneto Monforte (BN)
- Tony Tammaro – Largo Fontana, Zungoli (AV)
- Ascarimè – Festa della Cipolla di Vatolla (SA)
- Massimo Di Cataldo – Pagani di Paupisi (BN)
- Nostalgia 90 – Sagra della Bufalina di Mondragone (CE)
Lunedì 27 luglio 2026
- Tony Tammaro – Visciano (NA)
- Gianluca Capozzi – Somma Vesuviana (NA)
- Massimo Di Cataldo – Festival Agerola sui Sentieri degli Dei (NA)
- Gianni Fiorellino – Apollosa (BN)
- STE – Pontecagnano Faiano (SA)
Martedì 28 luglio 2026
- Rosario Miraggio – Scafati (SA)
- Roberto Colella – Piazza Roma, Volturara Irpina (AV)
- Ivan Granatino – Lettere (NA)
- Enrico Ruggeri – Alife (CE)
- Marco Ferradini – Sapri (SA)
Mercoledì 29 luglio 2026
- Enzo Gragnaniello – Castelpagano (BN)
- Nuova Compagnia di Canto Popolare – NCCP – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
- Simona Molinari – Teatro del Mare, Maiori (SA), ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite
Informazioni sui concerti gratis in Campania
Quando: da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026, prevalentemente in orario serale.
Dove: piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Biglietti: concerti generalmente a ingresso gratuito. Per l’esibizione di Simona Molinari a Maiori è indicata la prenotazione tramite Eventbrite.
Info: verificare sempre orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso i canali ufficiali degli artisti, dei Comuni e degli organizzatori.
Prima di raggiungere i concerti
- Controllate l’orario di inizio sulle pagine ufficiali.
- Verificate eventuali modifiche dovute al maltempo.
- Per gli eventi più affollati è consigliabile arrivare con anticipo.
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