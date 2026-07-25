Concerti gratis in Campania dal 24 al 29 luglio: Gabbani, Nada, Nomadi e Avitabile

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Da Francesco Gabbani a Nada, dai Nomadi a Enzo Avitabile: tanti artisti si esibiranno gratuitamente nelle piazze della Campania tra venerdì 24 e mercoledì 29 luglio 2026

Continuano i concerti gratis in Campania nell’estate 2026. Tra feste patronali, festival, sagre ed eventi organizzati dai Comuni, le piazze delle cinque province campane ospiteranno tanti artisti italiani e protagonisti della musica napoletana.

La nuova selezione della nostra rubrica raccoglie gli appuntamenti in programma da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026, con concerti gratuiti nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Concerti gratis in Campania: le informazioni principali Quando: da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026

da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026 Dove: piazze, borghi, festival e feste della Campania

piazze, borghi, festival e feste della Campania Ingresso: gratuito, salvo eventuale prenotazione indicata

Gli eventi si svolgono generalmente di sera e sono quasi sempre a ingresso libero. Prima di partire consigliamo di controllare gli orari e le eventuali variazioni sulle pagine ufficiali dei Comuni, degli organizzatori e degli artisti, soprattutto in caso di maltempo.

Per trovare altre idee è possibile consultare anche gli eventi gratuiti segnalati da Napoli da Vivere e la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.

Concerti gratis in Campania: il calendario

Di seguito trovate i concerti gratuiti suddivisi per giornata. Il calendario può essere aggiornato con nuove date o modifiche comunicate dagli organizzatori.

Venerdì 24 luglio 2026

Gigi Finizio – MaxiMall Pompeii, Torre Annunziata (NA)

– MaxiMall Pompeii, Torre Annunziata (NA) Gianluca Capozzi – Calvizzano (NA)

– Calvizzano (NA) Francesco Gabbani – Sant’Antonio Abate (NA)

– Sant’Antonio Abate (NA) Roberto Colella, Gabriele Esposito, Tommaso Primo e altri artisti – Giffoni Valle Piana (SA)

Sabato 25 luglio 2026

Enzo Avitabile – Celzi di Forino (AV)

– Celzi di Forino (AV) Tony Tammaro – Montemiletto (AV)

– Montemiletto (AV) Nada – Lioni (AV)

– Lioni (AV) Gianni Fiorellino – Pollena Trocchia (NA)

– Pollena Trocchia (NA) Nomadi – Sant’Arpino (CE)

– Sant’Arpino (CE) Sibbenga Sunamo e Donnaluna – Festa della Cipolla di Vatolla (SA)

Fausto Leali – Puglianello (BN)

– Puglianello (BN) Eiffel 65 e altri artisti – Giffoni Valle Piana (SA)

– Giffoni Valle Piana (SA) Bema e Stefania Lay – Sagra della Bufalina di Mondragone (CE)

Righeira – Baronissi (SA)

– Baronissi (SA) Nostalgia 90 – Piazza Cardinale, Mugnano del Cardinale (AV)

Domenica 26 luglio 2026

Enzo Gragnaniello – Pietramelara (CE)

– Pietramelara (CE) Peppe Barra – Santo Stefano del Sole (AV)

– Santo Stefano del Sole (AV) Raiz – Fragneto Monforte (BN)

– Fragneto Monforte (BN) Tony Tammaro – Largo Fontana, Zungoli (AV)

– Largo Fontana, Zungoli (AV) Ascarimè – Festa della Cipolla di Vatolla (SA)

Massimo Di Cataldo – Pagani di Paupisi (BN)

– Pagani di Paupisi (BN) Nostalgia 90 – Sagra della Bufalina di Mondragone (CE)

Lunedì 27 luglio 2026

Tony Tammaro – Visciano (NA)

– Visciano (NA) Gianluca Capozzi – Somma Vesuviana (NA)

– Somma Vesuviana (NA) Massimo Di Cataldo – Festival Agerola sui Sentieri degli Dei (NA)

Gianni Fiorellino – Apollosa (BN)

– Apollosa (BN) STE – Pontecagnano Faiano (SA)

Martedì 28 luglio 2026

Rosario Miraggio – Scafati (SA)

– Scafati (SA) Roberto Colella – Piazza Roma, Volturara Irpina (AV)

– Piazza Roma, Volturara Irpina (AV) Ivan Granatino – Lettere (NA)

– Lettere (NA) Enrico Ruggeri – Alife (CE)

– Alife (CE) Marco Ferradini – Sapri (SA)

Mercoledì 29 luglio 2026

Enzo Gragnaniello – Castelpagano (BN)

– Castelpagano (BN) Nuova Compagnia di Canto Popolare – NCCP – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

– Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Simona Molinari – Teatro del Mare, Maiori (SA), ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite

Informazioni sui concerti gratis in Campania

Quando: da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026, prevalentemente in orario serale.

Dove: piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Biglietti: concerti generalmente a ingresso gratuito. Per l’esibizione di Simona Molinari a Maiori è indicata la prenotazione tramite Eventbrite.

Info: verificare sempre orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso i canali ufficiali degli artisti, dei Comuni e degli organizzatori.

Prima di raggiungere i concerti Controllate l’orario di inizio sulle pagine ufficiali.

Verificate eventuali modifiche dovute al maltempo.

Per gli eventi più affollati è consigliabile arrivare con anticipo. Scopri gli altri concerti in Campania

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