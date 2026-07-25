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Concerti gratis in Campania dal 24 al 29 luglio: Gabbani, Nada, Nomadi e Avitabile

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Foto di Hanny Naibaho su Unsplash

Da Francesco Gabbani a Nada, dai Nomadi a Enzo Avitabile: tanti artisti si esibiranno gratuitamente nelle piazze della Campania tra venerdì 24 e mercoledì 29 luglio 2026

Continuano i concerti gratis in Campania nell’estate 2026. Tra feste patronali, festival, sagre ed eventi organizzati dai Comuni, le piazze delle cinque province campane ospiteranno tanti artisti italiani e protagonisti della musica napoletana.

La nuova selezione della nostra rubrica raccoglie gli appuntamenti in programma da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026, con concerti gratuiti nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Concerti gratis in Campania: le informazioni principali

  • Quando: da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026
  • Dove: piazze, borghi, festival e feste della Campania
  • Ingresso: gratuito, salvo eventuale prenotazione indicata

Gli eventi si svolgono generalmente di sera e sono quasi sempre a ingresso libero. Prima di partire consigliamo di controllare gli orari e le eventuali variazioni sulle pagine ufficiali dei Comuni, degli organizzatori e degli artisti, soprattutto in caso di maltempo.

Per trovare altre idee è possibile consultare anche gli eventi gratuiti segnalati da Napoli da Vivere e la nostra sezione dedicata alle sagre e feste in Campania.

Concerti gratis in Campania: il calendario

Di seguito trovate i concerti gratuiti suddivisi per giornata. Il calendario può essere aggiornato con nuove date o modifiche comunicate dagli organizzatori.

Venerdì 24 luglio 2026

Gigi Finizio tra i concerti gratis in Campania del 24 luglio 2026

  • Gigi Finizio – MaxiMall Pompeii, Torre Annunziata (NA)
  • Gianluca Capozzi – Calvizzano (NA)
  • Francesco Gabbani – Sant’Antonio Abate (NA)
  • Roberto Colella, Gabriele Esposito, Tommaso Primo e altri artisti – Giffoni Valle Piana (SA)

Sabato 25 luglio 2026

Concerti gratis in Campania sabato 25 luglio 2026

Ph Titti Fabozzi

Domenica 26 luglio 2026

Peppe Barra in concerto a Santo Stefano del Sole il 26 luglio 2026

Lunedì 27 luglio 2026

Tony Tammaro in concerto gratuito in Campania il 27 luglio 2026

Ph Facebook Tony Tammaro

Martedì 28 luglio 2026

Rosario Miraggio in concerto gratuito a Scafati il 28 luglio 2026

Ph Facebook Pizza Expo Caserta

  • Rosario Miraggio – Scafati (SA)
  • Roberto Colella – Piazza Roma, Volturara Irpina (AV)
  • Ivan Granatino – Lettere (NA)
  • Enrico Ruggeri – Alife (CE)
  • Marco Ferradini – Sapri (SA)

Mercoledì 29 luglio 2026

Enzo Gragnaniello in concerto a Castelpagano a luglio 2026

  • Enzo Gragnaniello – Castelpagano (BN)
  • Nuova Compagnia di Canto Popolare – NCCP – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
  • Simona Molinari – Teatro del Mare, Maiori (SA), ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite

Informazioni sui concerti gratis in Campania

Quando: da venerdì 24 a mercoledì 29 luglio 2026, prevalentemente in orario serale.

Dove: piazze e spazi pubblici nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Biglietti: concerti generalmente a ingresso gratuito. Per l’esibizione di Simona Molinari a Maiori è indicata la prenotazione tramite Eventbrite.

Info: verificare sempre orari, luogo esatto ed eventuali variazioni attraverso i canali ufficiali degli artisti, dei Comuni e degli organizzatori.

Prima di raggiungere i concerti

  • Controllate l’orario di inizio sulle pagine ufficiali.
  • Verificate eventuali modifiche dovute al maltempo.
  • Per gli eventi più affollati è consigliabile arrivare con anticipo.

Scopri gli altri concerti in Campania

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La copia e la riproduzione, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzate.


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