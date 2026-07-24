MenuMenu

A Mondragone torna la Sagra della Bufalina: due serate tra sapori e musica gratis

laura-novara-Z9H78pwQJMY-unsplash-scaled.jpg

Foto di laura novara su Unsplash

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 torna a Mondragone la Sagrambini e spettacoli gratuiti

Sabato 25 e domenica 26 luglio 202>strong>, la 12ª Sagra della Bufalina. Due serate dedicate alla mozzarella di bufala, ai prodotti tipici della provincia di Caserta e alla musica dal vivo, con ingresso gratuito.

Mozzarella di bufala alla Sagra della Bufalina 2026 a Mondragone

Foto di Laura Novara su Unsplash

Mozzarella di bufala e prodotti del territorio

La manifestazione celebra uno dei prodotti più rappresentativi della Campania e della provincia di Caserta: la mozzarella di bufala. Negli stand gastronomici sarà possibile trovare specialità casearie, carni, formaggi e altre preparazioni legate alla tradizione locale.

La Sagra della Bufalina è anche un’occasione per scoprire il legame tra Mondragone e la filiera bufalina della Terra di Lavoro, trascorrendo una serata tra buon cibo, musica e convivialità.

L’evento rientra tra le numerose sagre e feste in Campania che animano i fine settimana estivi. Sul sito è possibile trovare anche gli altri appuntamenti dedicati alle sagre in provincia di Caserta.

Programma della Sagra della Bufalina 2026

Mozzarella di bufala campana protagonista della sagra di Mondragone

Sabato 25 luglio 2026

  • apertura degli stand gastronomici;
  • degustazioni di mozzarella e prodotti bufalini;
  • esposizione di prodotti tipici locali;
  • mercatini e area dedicata all’artigianato;
  • animazione e giochi per bambini;
  • spettacolo musicale con il live show di Bema e Stefania Lay.

Domenica 26 luglio 2026

  • apertura degli stand gastronomici;
  • degustazioni e specialità casearie;
  • prodotti tipici e mercatini artigianali;
  • animazione e area giochi per bambini;
  • musica dal vivo e serata danzante;
  • spettacolo gratuito di Nostalgia 90.

La serata conclusiva sarà affidata a Nostalgia 90, il format dedicato alle hit pop e dance che hanno segnato gli anni Novanta. Uno spettacolo pensato per far cantare e ballare pubblici di diverse generazioni.

Ingresso gratuito e attività per bambini

L’accesso alla Sagra della Bufalina e agli spettacoli musicali è gratuito. Le pietanze, le degustazioni e le consumazioni acquistate presso gli stand gastronomici sono invece a pagamento, secondo i prezzi stabiliti dai singoli espositori.

Durante entrambe le serate saranno presenti anche mercatini artigianali, aree espositive, animazione e giochi dedicati ai bambini. La manifestazione può quindi essere una proposta adatta anche alle famiglie che cercano un evento serale all’aperto.

Per trovare altre iniziative senza biglietto è possibile consultare anche la sezione dedicata agli eventi a ingresso gratuito.

Locandina della Sagra della Bufalina 2026 a Mondragone il 25 e 26 luglio

Sagra della Bufalina 2026: informazioni

  • Quando: sabato 25 e domenica 26 luglio 2026
  • Dove: Via Venezia, Mondragone (CE)
  • Ingresso: gratuito
  • Consumazioni: a pagamento presso gli stand gastronomici
  • Programma: gastronomia, musica, mercatini, animazione e giochi per bambini
  • Orari: consultare gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori prima di raggiungere la manifestazione
  • Info: [INSERIRE LINK PAGINA FACEBOOK UFFICIALE]

Domande frequenti sulla Sagra della Bufalina

L’ingresso alla Sagra della Bufalina è gratuito?

Sì. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli musicali è gratuito. Le degustazioni e le consumazioni presso gli stand sono a pagamento.

Dove si svolge la sagra di Mondragone?

La 12ª Sagra della Bufalina si svolge in Via Venezia, a Mondragone, in provincia di Caserta.

La manifestazione è adatta ai bambini?

Sì. Nel programma sono indicate attività di animazione e un’area con giochi dedicati ai più piccoli.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata. Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere ed è protetto da copyright. La copia e la riproduzione, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzate.


scroll to top