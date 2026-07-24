A Mondragone torna la Sagra della Bufalina: due serate tra sapori e musica gratis

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 torna a Mondragone la Sagrambini e spettacoli gratuiti
Sabato 25 e domenica 26 luglio 202>strong>, la 12ª Sagra della Bufalina. Due serate dedicate alla mozzarella di bufala, ai prodotti tipici della provincia di Caserta e alla musica dal vivo, con ingresso gratuito.
Mozzarella di bufala e prodotti del territorio
La manifestazione celebra uno dei prodotti più rappresentativi della Campania e della provincia di Caserta: la mozzarella di bufala. Negli stand gastronomici sarà possibile trovare specialità casearie, carni, formaggi e altre preparazioni legate alla tradizione locale.
La Sagra della Bufalina è anche un’occasione per scoprire il legame tra Mondragone e la filiera bufalina della Terra di Lavoro, trascorrendo una serata tra buon cibo, musica e convivialità.
L’evento rientra tra le numerose sagre e feste in Campania che animano i fine settimana estivi. Sul sito è possibile trovare anche gli altri appuntamenti dedicati alle sagre in provincia di Caserta.
Programma della Sagra della Bufalina 2026
Sabato 25 luglio 2026
- apertura degli stand gastronomici;
- degustazioni di mozzarella e prodotti bufalini;
- esposizione di prodotti tipici locali;
- mercatini e area dedicata all’artigianato;
- animazione e giochi per bambini;
- spettacolo musicale con il live show di Bema e Stefania Lay.
Domenica 26 luglio 2026
- apertura degli stand gastronomici;
- degustazioni e specialità casearie;
- prodotti tipici e mercatini artigianali;
- animazione e area giochi per bambini;
- musica dal vivo e serata danzante;
- spettacolo gratuito di Nostalgia 90.
La serata conclusiva sarà affidata a Nostalgia 90, il format dedicato alle hit pop e dance che hanno segnato gli anni Novanta. Uno spettacolo pensato per far cantare e ballare pubblici di diverse generazioni.
Ingresso gratuito e attività per bambini
L’accesso alla Sagra della Bufalina e agli spettacoli musicali è gratuito. Le pietanze, le degustazioni e le consumazioni acquistate presso gli stand gastronomici sono invece a pagamento, secondo i prezzi stabiliti dai singoli espositori.
Durante entrambe le serate saranno presenti anche mercatini artigianali, aree espositive, animazione e giochi dedicati ai bambini. La manifestazione può quindi essere una proposta adatta anche alle famiglie che cercano un evento serale all’aperto.
Per trovare altre iniziative senza biglietto è possibile consultare anche la sezione dedicata agli eventi a ingresso gratuito.
Sagra della Bufalina 2026: informazioni
- Quando: sabato 25 e domenica 26 luglio 2026
- Dove: Via Venezia, Mondragone (CE)
- Ingresso: gratuito
- Consumazioni: a pagamento presso gli stand gastronomici
- Programma: gastronomia, musica, mercatini, animazione e giochi per bambini
- Orari: consultare gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori prima di raggiungere la manifestazione
- Info: [INSERIRE LINK PAGINA FACEBOOK UFFICIALE]
Domande frequenti sulla Sagra della Bufalina
L’ingresso alla Sagra della Bufalina è gratuito?
Sì. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli musicali è gratuito. Le degustazioni e le consumazioni presso gli stand sono a pagamento.
Dove si svolge la sagra di Mondragone?
La 12ª Sagra della Bufalina si svolge in Via Venezia, a Mondragone, in provincia di Caserta.
La manifestazione è adatta ai bambini?
Sì. Nel programma sono indicate attività di animazione e un’area con giochi dedicati ai più piccoli.
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