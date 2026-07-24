A Mondragone torna la Sagra della Bufalina: due serate tra sapori e musica gratis

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Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 torna a Mondragone la Sagrambini e spettacoli gratuiti

Sabato 25 e domenica 26 luglio 202>strong>, la 12ª Sagra della Bufalina. Due serate dedicate alla mozzarella di bufala, ai prodotti tipici della provincia di Caserta e alla musica dal vivo, con ingresso gratuito.

Mozzarella di bufala e prodotti del territorio

La manifestazione celebra uno dei prodotti più rappresentativi della Campania e della provincia di Caserta: la mozzarella di bufala. Negli stand gastronomici sarà possibile trovare specialità casearie, carni, formaggi e altre preparazioni legate alla tradizione locale.

La Sagra della Bufalina è anche un’occasione per scoprire il legame tra Mondragone e la filiera bufalina della Terra di Lavoro, trascorrendo una serata tra buon cibo, musica e convivialità.

L’evento rientra tra le numerose sagre e feste in Campania che animano i fine settimana estivi. Sul sito è possibile trovare anche gli altri appuntamenti dedicati alle sagre in provincia di Caserta.

Programma della Sagra della Bufalina 2026

Sabato 25 luglio 2026

apertura degli stand gastronomici;

degustazioni di mozzarella e prodotti bufalini;

esposizione di prodotti tipici locali;

mercatini e area dedicata all’artigianato;

animazione e giochi per bambini;

spettacolo musicale con il live show di Bema e Stefania Lay.

Domenica 26 luglio 2026

apertura degli stand gastronomici;

degustazioni e specialità casearie;

prodotti tipici e mercatini artigianali;

animazione e area giochi per bambini;

musica dal vivo e serata danzante;

spettacolo gratuito di Nostalgia 90.

La serata conclusiva sarà affidata a Nostalgia 90, il format dedicato alle hit pop e dance che hanno segnato gli anni Novanta. Uno spettacolo pensato per far cantare e ballare pubblici di diverse generazioni.

Ingresso gratuito e attività per bambini

L’accesso alla Sagra della Bufalina e agli spettacoli musicali è gratuito. Le pietanze, le degustazioni e le consumazioni acquistate presso gli stand gastronomici sono invece a pagamento, secondo i prezzi stabiliti dai singoli espositori.

Durante entrambe le serate saranno presenti anche mercatini artigianali, aree espositive, animazione e giochi dedicati ai bambini. La manifestazione può quindi essere una proposta adatta anche alle famiglie che cercano un evento serale all’aperto.

Per trovare altre iniziative senza biglietto è possibile consultare anche la sezione dedicata agli eventi a ingresso gratuito.

Sagra della Bufalina 2026: informazioni

Quando: sabato 25 e domenica 26 luglio 2026

sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 Dove: Via Venezia, Mondragone (CE)

Via Venezia, Mondragone (CE) Ingresso: gratuito

gratuito Consumazioni: a pagamento presso gli stand gastronomici

a pagamento presso gli stand gastronomici Programma: gastronomia, musica, mercatini, animazione e giochi per bambini

gastronomia, musica, mercatini, animazione e giochi per bambini Orari: consultare gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori prima di raggiungere la manifestazione

consultare gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori prima di raggiungere la manifestazione Info: [INSERIRE LINK PAGINA FACEBOOK UFFICIALE]

Domande frequenti sulla Sagra della Bufalina

L’ingresso alla Sagra della Bufalina è gratuito?

Sì. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli musicali è gratuito. Le degustazioni e le consumazioni presso gli stand sono a pagamento.

Dove si svolge la sagra di Mondragone?

La 12ª Sagra della Bufalina si svolge in Via Venezia, a Mondragone, in provincia di Caserta.

La manifestazione è adatta ai bambini?

Sì. Nel programma sono indicate attività di animazione e un’area con giochi dedicati ai più piccoli.

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