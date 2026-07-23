4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026

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Pubblicità / #ADV – Questo articolo include una sezione realizzata in collaborazione commerciale con LAPIS Museum.

Visite guidate a Napoli e in Campania nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026: percorsi sotterranei, castelli aperti di sera, trekking al fresco e itinerari nel centro storico

Nel weekend dal 23 al 26 luglio 2026 sono in programma diverse visite guidate a Napoli e in Campania, tra il centro storico, Forcella, il sottosuolo napoletano, i Campi Flegrei e i sentieri del Monte Faito.

Una selezione pensata per chi cerca cose da fare a Napoli nel fine settimana tra cultura, archeologia, passeggiate panoramiche e luoghi da riscoprire. In fondo all’articolo trovate anche una guida sintetica con altri itinerari disponibili a Napoli e nelle località vicine.

Prima di partecipare consigliamo sempre di contattare gli organizzatori per verificare eventuali variazioni, disponibilità, modalità di prenotazione, costi e orari aggiornati.

Tutti i giorni – LAPIS Museum: viaggio nella Napoli sotterranea

Pubblicità / #ADV – Sezione realizzata in collaborazione commerciale con LAPIS Museum.

Quando il caldo rende più faticoso passeggiare tra i vicoli del centro storico di Napoli, una delle alternative più interessanti è scendere nel sottosuolo. A circa quaranta metri sotto la Basilica della Pietrasanta, nel centro storico di Napoli, il percorso del LAPIS Museum attraversa antiche cisterne, cavità tufacee e ambienti legati alla storia della città.

Il percorso comprende il Museo dell’Acqua, dove installazioni luminose e ricostruzioni aiutano a comprendere il funzionamento degli antichi sistemi idrici. Tra cunicoli, cisterne e cavità scavate nel tufo, la temperatura più stabile del sottosuolo rende la visita particolarmente piacevole anche durante le giornate estive.

Attraversando la Sala della Luna si raggiunge il Decumano Sommerso, utilizzato come rifugio antiaereo durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. La Sala dei Racconti propone proiezioni olografiche dedicate alle testimonianze di chi trovò protezione nel sottosuolo, mentre la Sala dei Bombardamenti ricostruisce l’atmosfera degli anni tra il 1940 e il 1944.

Nell’Area Archeologica della cripta è inoltre possibile vedere Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, con figure presepiali autentiche del Settecento provenienti da collezioni private. Tra le opere esposte figurano creazioni attribuite a maestri come Giuseppe Sanmartino, Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri.

Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 20:00, con visite guidate ogni ora. Dal lunedì al venerdì è prevista anche una visita in lingua inglese alle ore 15:30. La prenotazione è consigliata.

Visita il LAPIS Museum nel centro storico di Napoli Il percorso sotterraneo è aperto tutti i giorni, con visite guidate ogni ora dalle 9:30 alle 20:00.

Acquista il biglietto sul sito ufficiale



Informazioni e prenotazioni: telefono 081 19230565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, servizio WhatsApp oppure email a info@lapismuseum.com.

Sabato 25 luglio – Trekking al fresco sul Monte Faito

Sabato 25 luglio 2026 è in programma un’escursione guidata sul Monte Faito, nel territorio di Vico Equense, lungo un itinerario che attraversa boschi, antiche vie della neve e zone panoramiche affacciate sui due golfi.

Il percorso conduce alla scoperta dei faggi secolari del Monte Faito e di alcuni degli ambienti più suggestivi dei Monti Lattari. L’escursione si conclude nelle prime ore della sera con un tagliere di prodotti locali e un vino del territorio, da gustare davanti al panorama su Napoli.

Data: sabato 25 luglio 2026

sabato 25 luglio 2026 Ritrovo: ore 17:00

ore 17:00 Partenza: ore 17:30

ore 17:30 Durata: circa 4 ore

circa 4 ore Lunghezza: circa 5 chilometri

circa 5 chilometri Dislivello: circa 50 metri

circa 50 metri Difficoltà: E, escursionistica

E, escursionistica Costo: €30

Il percorso è indicato per persone abituate a camminare ed è sconsigliato a chi soffre di vertigini. Sono richieste scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, abbigliamento a strati e una scorta adeguata di acqua.

Appuntamento: Piazzale della Funivia del Monte Faito, Vico Equense. Il tour è condotto da una guida AIGAE ed è organizzato da Trentaremi. Prenotazione obbligatoria scrivendo a campania@trentaremi.it oppure tramite WhatsApp al numero 081 3797086. Maggiori informazioni sulla pagina dell’evento.

Sabato 25 luglio – Castello di Baia aperto fino alle 22:00

Sabato 25 luglio 2026 il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia sarà visitabile anche di sera, con apertura prolungata fino alle ore 22:00 e ultimo ingresso alle ore 21:00.

Il Castello di Baia domina il mare di Bacoli e offre una vista molto ampia sul Golfo di Pozzuoli. L’ingresso nelle ore serali permette di visitare le collezioni archeologiche con temperature più piacevoli e di raggiungere le terrazze panoramiche nelle ore vicine al tramonto.

Il Museo archeologico dei Campi Flegrei conserva reperti provenienti da Baia, Miseno, Pozzuoli e dagli altri siti dell’antico territorio flegreo. Le aperture serali sono previste ogni sabato fino al 29 agosto 2026.

Quando: sabato 25 luglio 2026, fino alle ore 22:00

sabato 25 luglio 2026, fino alle ore 22:00 Ultimo ingresso: ore 21:00

ore 21:00 Dove: Castello Aragonese di Baia, Bacoli

Castello Aragonese di Baia, Bacoli Biglietto: €5

Scopri tutte le date delle aperture serali estive del Castello di Baia.

Domenica 26 luglio – Tour alla scoperta di Forcella

“Scopri Forcella e poi… ritorni” è una visita guidata nel quartiere di Forcella, nel centro storico di Napoli, tra chiese, testimonianze archeologiche, opere d’arte e luoghi meno conosciuti.

Il percorso parte dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore, dove dietro la grande tela raffigurante San Giorgio che uccide il drago si nasconde l’affresco di Aniello Falcone.

La passeggiata prosegue verso piazza Sant’Arcangelo a Baiano e la Chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, una delle più antiche congreghe laiche della città. Un’altra tappa è piazza Vincenzo Calenda, dove si trovano il Cippo a Forcella e la Torre della Sirena, custodita all’interno del Teatro Trianon Viviani.

La visita si conclude con una degustazione di pizza fritta da Vincenzo Durante.

Quando: domenica 26 luglio 2026, ore 10:00

domenica 26 luglio 2026, ore 10:00 Punto d’incontro: piazza Crocelle ai Mannesi, presso il murale di Jorit

piazza Crocelle ai Mannesi, presso il murale di Jorit Durata: circa 1 ora e 30 minuti

circa 1 ora e 30 minuti Biglietto intero: €15

€15 Ridotto da 9 a 16 anni: €8

€8 Bambini fino a 8 anni: ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria al numero 327 0904928. Programma e informazioni sul sito ufficiale di Manallart.

Altre visite guidate a Napoli e in Campania

Nel weekend sono disponibili anche altri percorsi tra musei, chiese, palazzi storici, siti archeologici, passeggiate panoramiche e luoghi recentemente riaperti al pubblico.

Visite guidate a Napoli

Visite guidate vicino Napoli

Visite guidate Napoli weekend 23-26 luglio

Quando: da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026, con date e orari differenti per ciascun percorso.

Dove: centro storico di Napoli, Forcella, Monte Faito a Vico Equense, Castello di Baia a Bacoli e altre località della Campania.

Biglietti: prezzi variabili da evento a evento; alcune visite e aperture sono gratuite, altre richiedono prenotazione e pagamento anticipato.

Info: consultare i contatti e i siti ufficiali indicati nelle singole sezioni.

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