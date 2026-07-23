Sagra al Borgo di Riardo: tre serate tra sapori, musica e tradizione nel cuore dell’Alto Casertano

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Dal 24 al 26 luglio 2026 il borgo medievale di Riardo ospita tre serate dedicate alla tradizionale carne salsicciara, con stand gastronomici, artigianato, concerti e ingresso gratuito

Una grande festa del gusto tra le stradine e gli scorci di un antico borgo casertano. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 torna la Sagra al Borgo di Riardo, lo storico appuntamento dedicato alla carne salsicciara riardese, una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica locale.

La manifestazione, giunta alla sua XXI edizione, si svolgerà nel suggestivo borgo medievale di Riardo, in provincia di Caserta, trasformando per tre sere il centro storico in un percorso tra sapori, musica dal vivo, spettacoli e artigianato.

Protagonista delle tre serate sarà naturalmente la carne salsicciara, preparata secondo le ricette e le consuetudini del territorio e proposta negli stand gastronomici allestiti lungo le caratteristiche stradine del borgo.

Accanto alle degustazioni ci saranno concerti, dj set, spettacoli e spazi dedicati all’artigianato locale. Gli eventi saranno distribuiti in più punti del centro storico, tra i Giardini del Castello, il Belvedere e la Loggetta nascosta, permettendo ai visitatori di scoprire Riardo passeggiando tra musica, profumi e antiche architetture.

La Sagra al Borgo ha inoltre ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale di “Sagra di Qualità”, attribuito dall’UNPLI alle manifestazioni capaci di valorizzare in maniera autentica i prodotti, la cultura e l’identità dei territori.

Sagra al Borgo di Riardo 2026: il programma degli spettacoli

Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 20:00. Il programma musicale si svolgerà contemporaneamente in diverse aree del borgo medievale.

Giardini del Castello

Venerdì 24 luglio 2026: Maradonas Band

Maradonas Band Sabato 25 luglio 2026: Duo Bucolico

Duo Bucolico Domenica 26 luglio 2026: The Funkin’ Machine

Belvedere

Venerdì 24 luglio 2026: Odd Socks

Odd Socks Sabato 25 luglio 2026: The Reflex

Loggetta nascosta

Sabato 25 luglio 2026: DJ Asa

DJ Asa Domenica 26 luglio 2026: DJ Asa

Il programma accompagnerà tutte e tre le serate con generi musicali differenti, dal rock al funk, passando per sonorità acustiche e dj set. Un’offerta pensata per coinvolgere un pubblico ampio e rendere la visita al borgo ancora più piacevole.

Una sagra gratuita nel borgo medievale di Riardo

L’ingresso alla Sagra al Borgo è gratuito. Sarà quindi possibile accedere liberamente al centro storico e assistere agli spettacoli, acquistando direttamente presso gli stand le pietanze e le bevande proposte durante la manifestazione.

La festa rappresenta anche una buona occasione per visitare Riardo e il suo borgo medievale, raccolto intorno all’antico castello e caratterizzato da vicoli, terrazze panoramiche e scorci suggestivi sull’Alto Casertano.

Un appuntamento da non perdere per chi ama le sagre in Campania, la cucina tradizionale e le serate estive all’aperto, in una cornice storica particolarmente affascinante.

Sagra al Borgo di Riardo 2026: informazioni utili

Quando: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2026

venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 Dove: borgo medievale di Riardo, in provincia di Caserta

borgo medievale di Riardo, in provincia di Caserta Apertura stand gastronomici: ogni sera dalle ore 20:00

ogni sera dalle ore 20:00 Ingresso: gratuito

gratuito Specialità: carne salsicciara riardese

carne salsicciara riardese Maggiori informazioni sulla XXI Sagra al Borgo – Pro Loco Riardo

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