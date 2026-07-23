Giovanni Allevi alla Reggia di Caserta: una notte tra pianoforte, orchestra e luci

Foto Profilo Facebook di Giovanni Allevi

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Sabato 19 settembre 2026 Giovanni Allevi sarà protagonista di un grande concerto alla Reggia di Caserta, tra pianoforte, orchestra e uno spettacolare progetto di luci. Biglietti disponibili online da €47 più commissioni.

Una serata da vivere e condividere con una persona speciale: sabato 19 settembre 2026, alle ore 21:00, Giovanni Allevi sarà in concerto alla Reggia di Caserta con “Special Events Summer MMXXVI – Musica dall’Anima”. Il pianista e compositore suonerà nella grande cornice di Piazza Carlo di Borbone, accompagnato dagli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana.

Biglietti per Giovanni Allevi alla Reggia I posti sono acquistabili online da €47 più commissioni. È possibile scegliere direttamente il settore e, quando disponibile, il posto sulla pianta.

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Il concerto sarà uno dei principali concerti in Campania della fine dell’estate e offrirà qualcosa di diverso da un tradizionale recital per pianoforte. Musica, racconto personale e scenografia luminosa si incontreranno davanti alla facciata della Reggia di Caserta, trasformando la piazza in un grande teatro sotto le stelle.

Giovanni Allevi tra pianoforte e orchestra

Giovanni Allevi proporrà un programma costruito intorno ai brani più amati dal pubblico e alle composizioni nate durante gli anni più intensi della sua vita personale e artistica. Accanto al pianoforte ci saranno gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana e alcuni ospiti i cui nomi non sono stati ancora comunicati.

Al centro della serata ci sarà il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, composto da Allevi durante il periodo trascorso in ospedale. La partitura nasce dalla trasformazione in note musicali della parola “Mieloma”, attraverso un procedimento matematico che richiama la tradizione compositiva di Johann Sebastian Bach.

Il concerto diventa così il racconto di un ritorno: dalla fragilità alla musica, dalla paura alla possibilità di ricominciare. Un significato che rende la data di Caserta particolarmente adatta anche a chi non segue abitualmente la musica classica, ma cerca una serata capace di lasciare qualcosa oltre l’esibizione dal vivo.

La Reggia di Caserta illuminata per il concerto

Uno degli elementi più attesi sarà il progetto scenografico realizzato per valorizzare l’architettura monumentale della Reggia di Caserta. Disegni e variazioni di luce accompagneranno la musica, creando un dialogo visivo con gli spazi progettati da Luigi Vanvitelli.

La forza della serata sarà proprio nell’incontro tra il pianoforte di Allevi e uno dei luoghi più riconoscibili della Campania. Una proposta adatta a chi vuole organizzare un appuntamento di coppia, festeggiare un’occasione oppure regalare un’esperienza da vivere insieme.

Prezzi dei biglietti per Giovanni Allevi

Al momento della verifica, i biglietti disponibili su TicketOne partono da €47 più commissioni. I prezzi cambiano in base alla posizione scelta:

I Poltrona: €47 più commissioni;

€47 più commissioni; Poltronissima: €65 più commissioni;

€65 più commissioni; Poltronissima Silver: €69 più commissioni;

€69 più commissioni; Poltronissima Gold: €82 più commissioni.

La II Poltrona, proposta inizialmente a €40, risulta al momento non disponibile online. Poiché settori e disponibilità possono cambiare, è consigliabile consultare la pianta prima di procedere con l’acquisto.

TicketOne consente di utilizzare il biglietto elettronico direttamente dallo smartphone oppure il formato Stampa@casa. Per scoprire altri appuntamenti nella provincia è possibile consultare anche gli eventi a Caserta segnalati da Napoli da Vivere.

Come raggiungere la Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta si trova in Piazza Carlo di Borbone, 81100 Caserta. Il treno è una delle soluzioni più comode: la stazione ferroviaria di Caserta si trova proprio davanti alla piazza e il percorso fino all’ingresso si completa a piedi in pochi minuti.

Chi arriva in automobile può utilizzare l’uscita Caserta Nord dell’autostrada A1 oppure Caserta Sud dall’A30. La Reggia non dispone di un parcheggio riservato al pubblico; il parcheggio più vicino all’ingresso principale si trova nel Sottovia Carlo Vanvitelli.

Giovanni Allevi alla Reggia: data e biglietti

Quando: sabato 19 settembre 2026, ore 21:00

Dove: Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, 81100 Caserta

Spettacolo: Giovanni Allevi – Special Events Summer MMXXVI, “Musica dall’Anima”

Biglietti: attualmente disponibili da €47 a €82 più commissioni

Vendita: TicketOne, con scelta del settore e disponibilità consultabile online

Informazioni e biglietti: Giovanni Allevi Data: sabato 19 settembre 2026, ore 21:00

sabato 19 settembre 2026, ore 21:00 Luogo: Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone Biglietti: da €47 più commissioni, secondo disponibilità

da €47 più commissioni, secondo disponibilità Sul palco: Giovanni Allevi e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana

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