Alla Reggia di Portici il cinema è sotto le stelle: film a 5 euro e visite serali

© Napoli da Vivere

Fino a giovedì 30 luglio 2026 l’Area della Pallacorda dell’Orto Botanico della Reggia di Portici ospita sei nuove serate di cinema all’aperto con film d’autore, letture da Giambattista Basile e biglietti a €5. Il 23, 27 e 29 luglio è disponibile anche un percorso con visita guidata, aperitivo tematico e proiezione a €15.

Prosegue fino a giovedì 30 luglio 2026 alla Reggia di Portici la ventiseiesima edizione di Doppio Sogno, la rassegna estiva curata dal Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo.

Dopo gli appuntamenti ospitati nella prima parte del mese al Centro Don Orione di Napoli, la manifestazione si sposta nell’Area della Pallacorda dell’Orto Botanico della Reggia di Portici con la sezione Doppio Sogno XXVI – Realmente bambini.

Cinema all’aperto alla Reggia di Portici

La seconda parte di Doppio Sogno 2026 mette in relazione il cinema con le fiabe e la tradizione narrativa napoletana. Prima dei film, nelle serate indicate dal programma, gli attori della compagnia propongono letture tratte da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile.

Il pubblico può così ascoltare racconti come La gatta Cenerentola, Cagliuso e La vecchia scortecata prima di passare alla proiezione cinematografica, ospitata all’aperto nell’Orto Botanico.

La Reggia di Portici aveva già ospitato nel mese di giugno la rassegna “Il Cinema Suona!”, dedicata ai film muti con musica dal vivo. Per conoscere le altre arene estive è possibile consultare anche lo speciale dedicato al cinema all’aperto a Napoli e in Campania.

Il titolo “Realmente bambini” non identifica un cartellone esclusivamente rivolto all’infanzia. La fiaba è il filo conduttore culturale di una selezione che attraversa generi, epoche e pubblici differenti. Chi desidera partecipare con bambini può chiedere all’organizzazione indicazioni sul singolo film.

Il programma dal 23 al 30 luglio 2026

L’ingresso per tutte le serate è previsto alle ore 20:15. La maggior parte dei film viene presentata in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Giovedì 23 luglio 2026 – Cinderfella (Il Cenerentolo)

Frank Tashlin, Stati Uniti, 1960, durata 91 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Prima del film Paolo Aguzzi e Agostino Chiummariello leggono Cagliuso.

Frank Tashlin, Stati Uniti, 1960, durata 91 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Prima del film Paolo Aguzzi e Agostino Chiummariello leggono Cagliuso. Venerdì 24 luglio 2026 – Paper Moon (Luna di carta)

Peter Bogdanovich, Stati Uniti, 1973, durata 102 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano. La proiezione è preceduta da Antonio Torino e Antonio Speranza con La gatta Cenerentola.

Peter Bogdanovich, Stati Uniti, 1973, durata 102 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano. La proiezione è preceduta da Antonio Torino e Antonio Speranza con La gatta Cenerentola. Lunedì 27 luglio 2026 – Harold and Maude

Hal Ashby, Stati Uniti, 1971, durata 91 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Prima del film torna la lettura de La gatta Cenerentola con Antonio Torino e Antonio Speranza.

Hal Ashby, Stati Uniti, 1971, durata 91 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Prima del film torna la lettura de La gatta Cenerentola con Antonio Torino e Antonio Speranza. Martedì 28 luglio 2026 – The Cat from Outer Space (Il gatto venuto dallo spazio)

Norman Tokar, Stati Uniti, 1978, durata 104 minuti. Il film sarà proiettato in versione italiana. Paolo Aguzzi e Agostino Chiummariello introducono la serata con Cagliuso.

Norman Tokar, Stati Uniti, 1978, durata 104 minuti. Il film sarà proiettato in versione italiana. Paolo Aguzzi e Agostino Chiummariello introducono la serata con Cagliuso. Mercoledì 29 luglio 2026 – Il Decameron

Pier Paolo Pasolini, Italia, Francia e Germania Ovest, 1971, durata 112 minuti. Versione italiana. La proiezione è preceduta da Alessandra D’Elia con La vecchia scortecata.

Pier Paolo Pasolini, Italia, Francia e Germania Ovest, 1971, durata 112 minuti. Versione italiana. La proiezione è preceduta da Alessandra D’Elia con La vecchia scortecata. Giovedì 30 luglio 2026 – Duck Soup (La guerra lampo dei Fratelli Marx)

Leo McCarey, Stati Uniti, 1933, durata 69 minuti. Versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

La sezione alla Reggia di Portici è stata inaugurata mercoledì 22 luglio con Bluebeard – Barbablù di Edward Dmytryk, preceduto dalla lettura de La vecchia scortecata.

Visite serali, aperitivo e proiezione

Nelle serate di giovedì 23, lunedì 27 e mercoledì 29 luglio 2026 è possibile partecipare anche a Doppio Sogno – Itinerari, una formula a posti limitati che permette di scoprire la Reggia di Portici prima del film.

Il percorso inizia alle ore 19:00 e comprende:

visita guidata all’Orto Botanico della Reggia di Portici;

approfondimenti storici e scientifici;

aperitivo tematico nell’Area della Pallacorda;

reading tratto da Lo cunto de li cunti;

ingresso alla proiezione cinematografica della serata.

Il contributo è di €15 a persona. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com.

Per scoprire altre iniziative ospitate nel complesso borbonico è possibile consultare anche la pagina dedicata agli eventi alla Reggia di Portici.

Come arrivare alla Reggia di Portici

Gli appuntamenti si svolgono al MUSA – Reggia di Portici, Area della Pallacorda dell’Orto Botanico, in Piazza Carlo di Borbone, già via Università 100, a Portici.

Treno regionale: linea Napoli–Salerno, fermata Portici-Ercolano. Dalla stazione si raggiunge piazza San Ciro e si prosegue per circa 400 metri lungo via Università.

linea Napoli–Salerno, fermata Portici-Ercolano. Dalla stazione si raggiunge piazza San Ciro e si prosegue per circa 400 metri lungo via Università. Circumvesuviana: fermata Portici Via Libertà, con accesso dal Parco Gussone verso la Reggia.

fermata Portici Via Libertà, con accesso dal Parco Gussone verso la Reggia. Auto: autostrada A3 Napoli–Salerno, uscita Portici oppure Ercolano Scavi.

autostrada A3 Napoli–Salerno, uscita Portici oppure Ercolano Scavi. Parcheggio: parcheggio interno gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Doppio Sogno 2026: prezzi e prenotazioni

Quando: fino a giovedì 30 luglio 2026; ingresso cinema dalle ore 20:15. Gli itinerari speciali iniziano alle ore 19:00 il 23, 27 e 29 luglio.

Dove: MUSA – Reggia di Portici, Area della Pallacorda dell’Orto Botanico, Piazza Carlo di Borbone, già via Università 100, Portici (Napoli).

Biglietti cinema: €5, acquistabili in botteghino oppure in prevendita su Azzurro Service.

Itinerari speciali: €15, con visita guidata, aperitivo tematico, reading e proiezione. Prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni: prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com.

Informazioni: programma ufficiale di Doppio Sogno XXVI.

Doppio Sogno alla Reggia di Portici Quando: dal 22 al 30 luglio 2026, ingresso ore 20:15

dal 22 al 30 luglio 2026, ingresso ore 20:15 Dove: Area della Pallacorda dell’Orto Botanico della Reggia di Portici

Area della Pallacorda dell’Orto Botanico della Reggia di Portici Biglietti: cinema €5; itinerari speciali €15

cinema €5; itinerari speciali €15 Prenotazione: obbligatoria per gli itinerari del 23, 27 e 29 luglio Consulta i film e acquista il biglietto

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.