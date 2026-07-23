Cinema gratis sotto le stelle a Capua: sette serate con film, registi e grandi ospiti

Ph Facebook Teatro Ricciardi - Capua

Fino a giovedì 30 luglio 2026 cinema gratuito sotto le stelle ai Giardini dello Sperone di Capua, con film, incontri con attori e registi, serate cult e area food

Fino a giovedì 30 luglio 2026 continua il Capua Film Fest 2026, la rassegna gratuita di cinema all’aperto ospitata nei Giardini dello Sperone di Capua, in provincia di Caserta. Le serate iniziano dalle ore 20:30 e comprendono proiezioni, incontri con attori e registi, musica dal vivo ed eventi speciali.

La quinta edizione del festival è dedicata al tema “Femminile: sguardi e ritratti” e propone film diretti da donne, storie dedicate a importanti protagoniste femminili e incontri con alcune delle voci più interessanti del cinema italiano contemporaneo.

Capua Film Fest 2026 tra cinema e grandi ospiti

Il Capua Film Fest è promosso dal Teatro Ricciardi di Capua, ideato da Gianmaria Modugno e diretto da Francesco Massarelli. Il programma alterna cinema d’autore, commedie, documentari, animazione e grandi classici proiettati all’aperto.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figurano Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Fabrizia Sacchi, Michela Andreozzi, Mara Fondacaro, Sophie Chiarello, Francesco Lagi, Gianluca Matarrese e Nicolangelo Gelormini.

Il festival ha dedicato anche un omaggio a Elvira Notari, pioniera del cinema italiano nata a Salerno nel 1875, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita.

Chi cerca altre proiezioni estive può consultare anche la selezione dedicata al cinema all’aperto a Napoli e in Campania.

Programma dal 24 al 30 luglio 2026

Restano ancora sette serate di cinema gratuito ai Giardini dello Sperone. Questo è il programma previsto da venerdì 24 a giovedì 30 luglio 2026.

Venerdì 24 luglio 2026 – Incontro con le attrici Liliana Bottone e Rosanna Sparapano . A seguire, proiezione del primo episodio della terza stagione de La legge di Lidia Poët , diretto da Letizia Lamartire, e del film Il bene comune di Rocco Papaleo.

– Incontro con le attrici e . A seguire, proiezione del primo episodio della terza stagione de , diretto da Letizia Lamartire, e del film di Rocco Papaleo. Sabato 25 luglio 2026 – Il regista Francesco Lagi e l’attrice Vanessa Scalera incontrano il pubblico e presentano Il Dio dell’Amore .

– Il regista e l’attrice incontrano il pubblico e presentano . Domenica 26 luglio 2026 – Michela Andreozzi presenta la commedia Unicorni . La serata continua con un omaggio a Marjane Satrapi e la proiezione del film d’animazione Persepolis .

– presenta la commedia . La serata continua con un omaggio a Marjane Satrapi e la proiezione del film d’animazione . Lunedì 27 luglio 2026 – Anna Ferzetti e il regista Umberto Riccioni Carteni presentano il film Domani interrogo .

– e il regista presentano il film . Martedì 28 luglio 2026 – Incontro con la regista Valentina Bertani e la sceneggiatrice Maria Sole Limodio per il film Le bambine . A seguire, proiezione di Gioia mia di Margherita Spampinato.

– Incontro con la regista e la sceneggiatrice per il film . A seguire, proiezione di di Margherita Spampinato. Mercoledì 29 luglio 2026 – Il regista Nicolangelo Gelormini presenta La gioia , film dedicato a una complessa storia d’amore e rinascita.

– Il regista presenta , film dedicato a una complessa storia d’amore e rinascita. Giovedì 30 luglio 2026 – Chiusura del festival con Gianluca Matarrese e il documentario Il quieto vivere. La serata prosegue con la Notte Cult dedicata ai 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe e la proiezione di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder.

Le serate già svolte dal 16 al 23 luglio

Il Capua Film Fest 2026 è iniziato giovedì 16 luglio con il concerto dell’Orchestra Teatro Ricciardi Heart & Soul e l’incontro con Fabrizia Sacchi. Nei primi giorni sono stati proposti anche documentari, film cult e appuntamenti dedicati alle famiglie.

16 luglio – Concerto della Teatro Ricciardi Heart & Soul Orchestra, incontro con Fabrizia Sacchi e proiezione di Primavera .

– Concerto della Teatro Ricciardi Heart & Soul Orchestra, incontro con Fabrizia Sacchi e proiezione di . 17 luglio – Contest cinematografico Legàmi , proiezione di Duse alla presenza di Pietro Marcello e Notte Cult con Suspiria .

– Contest cinematografico , proiezione di alla presenza di Pietro Marcello e Notte Cult con . 18 luglio – Omaggio a Elvira Notari con Teresa Saponangelo, il documentario Elvira Notari – Oltre il silenzio e ’A Santanotte con accompagnamento musicale dal vivo.

– Omaggio a Elvira Notari con Teresa Saponangelo, il documentario e con accompagnamento musicale dal vivo. 20 luglio – Mara Fondacaro e Simone Liberati hanno presentato Il primo figlio , seguito da La salita .

– Mara Fondacaro e Simone Liberati hanno presentato , seguito da . 21 luglio – Proiezione di Antartica, quasi una fiaba di Laura Calamaro.

– Proiezione di di Laura Calamaro. 22 luglio – Sophie Chiarello ha presentato il documentario Aldo Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna .

– Sophie Chiarello ha presentato il documentario . 23 luglio – Serata dedicata alle famiglie con Jurassic Park e un’esperienza immersiva ispirata al celebre film.

Cinema gratuito e area food a Capua

L’ingresso al Capua Film Fest 2026 è gratuito. Le proiezioni si svolgono all’aperto e durante le serate sono presenti un’area food, stand enogastronomici e food truck.

Per le serate con gli ospiti più conosciuti può essere utile raggiungere i Giardini dello Sperone con un po’ di anticipo. Prima di partire è sempre consigliabile controllare la pagina ufficiale del Teatro Ricciardi per eventuali variazioni legate al programma o alle condizioni meteorologiche.

Per organizzare altre uscite è possibile consultare anche gli eventi gratuiti a Napoli e in Campania e la guida dedicata a cosa fare nel weekend a Napoli.

Capua Film Fest 2026: informazioni utili

Quando: fino a giovedì 30 luglio 2026

fino a giovedì 30 luglio 2026 Orario: appuntamenti serali dalle ore 20:30

appuntamenti serali dalle ore 20:30 Dove: Giardini dello Sperone, Via Pomerio, 81043 Capua (Caserta)

Giardini dello Sperone, Via Pomerio, 81043 Capua (Caserta) Ingresso: gratuito

gratuito Servizi: area food, stand enogastronomici e food truck

area food, stand enogastronomici e food truck Info e aggiornamenti: pagina Facebook Teatro Ricciardi – Capua

Capua Film Fest 2026: le prossime serate Sette appuntamenti dal 24 al 30 luglio 2026

Proiezioni e incontri dalle ore 20:30

Ingresso gratuito ai Giardini dello Sperone Verifica eventuali aggiornamenti

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.