5 sagre in Campania da non perdere questo weekend: dal 23 al 26 luglio 2026

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Sagre e feste in Campania da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026: cinque appuntamenti tra l’Irpinia, l’Alto Casertano, Ischia e il Cilento

Le sagre in Campania del weekend da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026 portano nei borghi della regione pasta fatta a mano, prodotti tipici, musica popolare e feste sul mare.

Tra gli appuntamenti in programma troviamo la Sagra della Coccetella a Sorbo Serpico, la Festa della Cipolla di Vatolla, la Sagra al Borgo di Riardo e il weekend dedicato allo stinco di maiale alla bavarese a Liberi. A Ischia torna anche la grande Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, con la sfilata delle barche allegoriche e l’incendio del Castello Aragonese.

Le sagre da non perdere in Campania dal 23 al 26 luglio 2026

Sagra della Coccetella a Sorbo Serpico

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 torna a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, la tradizionale Sagra della Coccetella, arrivata alla sua 45ª edizione.

La protagonista delle tre serate sarà la coccetella, chiamata nel paese anche “a’ coccetella”: un particolare formato di pasta preparato a mano dalle massaie di Sorbo Serpico e legato alla tradizione gastronomica del borgo irpino.

Negli stand si potranno trovare pasta fatta a mano, specialità della cucina locale, vino del territorio e birra artigianale. Le serate saranno accompagnate da musica e momenti di festa nelle strade del paese. Tutte le informazioni sono disponibili nell’approfondimento dedicato alla Sagra della Coccetella a Sorbo Serpico.

Festa di Sant’Anna 2026 a Ischia

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026 la zona di Ischia Ponte e della Baia di Cartaromana, ai piedi del Castello Aragonese, ospita la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna.

Il programma propone quattro giornate dedicate alla storia di Ischia, alla devozione popolare, alla musica e allo spettacolo. Il momento più atteso arriverà nella serata di domenica 26 luglio 2026, quando il mare davanti al Castello Aragonese diventerà il palcoscenico della festa.

La serata conclusiva prevede la sfilata delle barche allegoriche illuminate, la premiazione, la simulazione dell’incendio del Castello Aragonese e lo spettacolo finale di fuochi piromusicali. Il programma completo è disponibile nell’articolo sulla Festa di Sant’Anna 2026 a Ischia.

Festa della Cipolla di Vatolla 2026

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 prende il via nel borgo antico di Vatolla, frazione di Perdifumo in provincia di Salerno, l’undicesima edizione della Festa della Cipolla di Vatolla.

La manifestazione proseguirà nei weekend dell’1 e 2 agosto e dell’8 e 9 agosto 2026, con una serata conclusiva in programma sabato 22 agosto 2026.

Al centro della festa ci sarà la Cipolla Rosa di Vatolla, Presidio Slow Food e prodotto simbolo della biodiversità cilentana. Negli stand sarà proposta attraverso numerose ricette della tradizione, tra frittelle, parmigiana, polpette, pasta, pizza, bruschette e altri piatti preparati con il caratteristico prodotto locale.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “In Cibo Veritas: identità, gusto e tradizione”. Le serate inizieranno dalle ore 20:00 e comprenderanno incontri culturali, presentazioni, musica popolare, artisti di strada, danze e laboratori dedicati ai bambini. Maggiori aggiornamenti sono disponibili sulla pagina della Festa della Cipolla di Vatolla.

Sagra al Borgo di Riardo 2026

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 il borgo medievale di Riardo, in provincia di Caserta, ospita la XXI Sagra al Borgo – La tradizione della carne salsicciara.

La festa si svolgerà nella zona del Castello di Riardo e sarà dedicata alla carne salsicciara riardese, una delle specialità gastronomiche più rappresentative dell’Alto Casertano.

A partire dalle ore 20:00, le strade e gli spazi del borgo accoglieranno stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e artigianato locale. La manifestazione ha ottenuto il riconoscimento nazionale di “Sagra di Qualità”, assegnato alle feste che valorizzano prodotti, tradizioni e identità dei territori. Programma e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina della Pro Loco Riardo.

Stinco di maiale alla bavarese a Liberi

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 prosegue a Liberi, in provincia di Caserta, il lungo calendario delle Sagre di Liberi 2026, la rassegna gastronomica organizzata durante quasi tutti i weekend estivi.

Il fine settimana sarà dedicato allo stinco di maiale alla bavarese, cotto nel forno a legna e servito con patate alla contadina. Negli stand saranno disponibili anche altre proposte gastronomiche e bevande.

La rassegna proseguirà nei successivi fine settimana con nuove specialità. È possibile consultare tutte le date nell’articolo con il calendario completo delle Sagre di Liberi 2026.

Sagre in Campania: date e località

23-26 luglio 2026: Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, Ischia Ponte e Baia di Cartaromana

24-26 luglio 2026: Sagra della Coccetella, Sorbo Serpico, Avellino

24-26 luglio 2026: XXI Sagra al Borgo, Castello di Riardo, Caserta

25-26 luglio 2026: Festa della Cipolla di Vatolla, Perdifumo, Salerno

25-26 luglio 2026: Stinco di maiale alla bavarese, Liberi, Caserta

Altri eventi del weekend in Campania

Nel fine settimana sono in programma anche concerti, spettacoli, cinema all’aperto e rassegne estive. Per organizzare la giornata si può consultare la guida aggiornata su cosa fare nel weekend a Napoli oppure la sezione con tutte le sagre e feste in Campania.

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